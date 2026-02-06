“Ik haat koken”: wat dit in detail onthult

Koken is voor jou geen plezierige bezigheid, maar een vervelende klus. Je ligt veel liever met je voeten omhoog dan dat je in de keuken staat. Als je gasten hebt, doe je een bovenmenselijke inspanning om maaltijden te bereiden, of het nu 20 minuten of drie uur duurt. Het is gewoon tijdverspilling. Als je elke keer dat je je schort aantrekt zegt: "Ik haat koken" , dan is dat geen gebrek aan wilskracht of een teken van luiheid.

Een teken van hoge interne stress

Sommigen verdienen hun brood met koken, anderen zuchten al bij de gedachte aan het oppakken van een pan of een houten lepel. Als je kookt, fluit je niet vrolijk of wieg je niet mee op de muziek zoals in de films; je zucht van wanhoop. Je droomt van een robot zoals in "Black Mirror" die je van deze ondankbare taak zou bevrijden en een einde zou maken aan de eindeloze vraag : "Wat eten we vanavond?"

Sterker nog, je wordt regelmatig bekritiseerd vanwege je culinaire luiheid, alsof we allemaal geboren zijn met het kooktalent van Cyril Lignac. Terwijl koken voor sommigen een kunst is, is het voor jou een tekortkoming. En alleen al daarom voel je je abnormaal. Waarom lijkt het zo onacceptabel om een hekel te hebben aan koken, terwijl een hekel hebben aan breien of yoga volkomen normaal is? Waarschijnlijk omdat kookvaardigheden een zekere mate van onafhankelijkheid en een gezonde levensstijl impliceren.

Het bereiden van een evenwichtige maaltijd die er zowel aantrekkelijk uitziet als heerlijk smaakt, terwijl je ook nog eens rekening moet houden met de planning en ieders dieetvoorkeuren, kan al snel een stressvolle bezigheid worden. Deze afkeer is niet alleen een kwestie van smaak; het weerspiegelt een moeite met het omgaan met de stress die gepaard gaat met huishoudelijke verantwoordelijkheden. Volgens psychologen kan weigeren te koken een onbewuste manier zijn om jezelf te beschermen tegen angst of mentale overbelasting. Het afwijzen van deze taak wordt een signaal: lichaam en geest zeggen "stop" voordat de activiteit frustratie of een gevoel van falen veroorzaakt.

Een kwestie van kindertijd en leren.

Zoals je waarschijnlijk weet, leren kinderen door imitatie en kopiëren ze het gedrag van de mensen om hen heen. Als je moeder je een bijna commercieel beeld van deze hobby voorschotelde, heb je waarschijnlijk alleen positieve herinneringen overgehouden. Omgekeerd, als je haar bij elke maaltijd zag mopperen over potten en pannen en klagen over het koken, is de kans groot dat je haar frustratie hebt overgenomen en ertegenop zag om achter het aanrecht te gaan staan.

Een jeugd waarin koken als een vervelende klus werd gezien, of een gezinssituatie waarin maaltijden een bron van conflict of oordeel waren, kan diepe sporen achterlaten. Iemand die een hekel heeft aan koken, geeft dus niet alleen uiting aan een huidige voorkeur, maar kan onbewust emotionele ervaringen uit het verleden herbeleven. De keuken wordt dan een symbolische ruimte, beladen met verwachtingen en herinneringen, in plaats van een moment van plezier. Dit geldt met name wanneer de keuken het toneel is geweest van ruzies, berispingen of het beginpunt van eetstoornissen.

De link tussen creativiteit en perfectie

Een hekel hebben aan koken weerspiegelt ook een sterke behoefte aan zelfbeheersing. Koken brengt immers een zeker risico met zich mee: het is niet altijd een exacte wetenschap. Soms gaat er iets mis: Tarte Tatin is daar een goed voorbeeld van, en toch is het een cultklassieker geworden. Je bent bang dat je niet het fotogenieke resultaat bereikt dat in het kookboek beloofd wordt, dat je te veel of te weinig zout gebruikt, dat je je smaakpapillen teleurstelt. Je bent bang om te falen, net zoals je zou doen in een kookprogramma als "MasterChef". Uiteindelijk bederven de meningen van anderen het plezier.

Een recept uitproberen, smaken aanpassen, improviseren met ingrediënten... Hoewel dit stimulerend is voor topkoks, hebben sommige mensen een hekel aan deze vrijheid, niet vanwege een gebrek aan talent, maar omdat ze de druk voelen om perfect te zijn. Een afkeer van koken kan dan een weerspiegeling zijn van een latent perfectionisme, een angst om fouten te maken of niet aan verwachtingen te voldoen, of die nu reëel of ingebeeld zijn.

Een delicate relatie met jezelf

Koken voor anderen is een enorme mentale belasting. In zulke gevallen heb je wel een excuus. Je wilt niet de huishoudster zijn en de hele week voor het menu zorgen. Dat is begrijpelijk in een wereld die razendsnel beweegt en waar tijd bijna een luxe is. Aan de andere kant is koken voor jezelf een ander verhaal. Een hekel hebben aan koken, zelfs als het voor jezelf is, wijst op een innerlijk conflict. Je hebt moeite om je eigen behoeften voorrang te geven. Erger nog, je voelt je schuldig als je tijd voor jezelf vrijmaakt.

Het bereiden van een maaltijd vereist zelfzorg en het anticiperen op je eigen voedingsbehoeften en emotionele behoeften. In die zin kan de uitspraak "Ik haat koken" onze capaciteit weerspiegelen om voor onszelf te zorgen en een balans te vinden tussen verplichtingen en plezier.

Voor sommigen is koken een toevluchtsoord tegen de chaos, een waardevolle meditatieve bezigheid na een lange dag. Voor anderen is het een confrontatie met trauma's, angsten, de aanhoudende stank van innerlijke onrust.