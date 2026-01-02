"Dit jaar kies ik voor mezelf": het voornemen dat je overal tegenkomt in 2026.

Drie woorden, één belofte en een frisse wind om het jaar mee te beginnen. Als je begin januari 2026 door sociale media hebt gescrold, ben je het ongetwijfeld tegengekomen. De zin "Dit jaar kies ik voor mezelf" is uitgegroeid tot een mantra, gedeeld door mensen die het zat zijn om zich aan te passen, op de achtergrond te blijven of zich te veel aan te passen.

Voornemens die eindelijk eens naar binnen kijken

Nieuwjaarsvoornemens stonden lange tijd synoniem voor controle en prestatie. Het lichaam moest worden gecorrigeerd, getransformeerd. De agenda moest tot de nok toe gevuld zijn. Succes werd afgemeten aan cijfers. In 2026 keert deze trend zich langzaam maar zeker om. De beloftes die je aan jezelf doet, worden milder, bewuster en vooral respectvoller.

Voor jezelf kiezen betekent bijvoorbeeld dat je besluit naar je lichaam te luisteren zoals het nu is, zonder het te veroordelen of te willen straffen. Het betekent een positieve houding ten opzichte van je lichaam aannemen en erkennen dat je waarde niet afhangt van je figuur of van constante productiviteit. Het betekent ook je beperkingen accepteren, zowel fysiek als emotioneel, en begrijpen dat ze legitiem zijn.

Zonder excuses 'nee' zeggen , afstand nemen van uitputtende verhalen of evenveel waarde hechten aan je mentale gezondheid als aan je uiterlijk: dat is het nieuwe gezicht van goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Een dynamiek die wordt versterkt door sociale netwerken.

Deze behoefte om jezelf prioriteit te geven vindt veel weerklank online. Op Instagram, TikTok en X (voorheen Twitter) wemelt het van content over persoonlijke grenzen, waarschuwingssignalen in relaties en gedrag dat niet langer wordt getolereerd. Je vindt er lijstjes met "wat ik niet meer zal doen om geliefd te worden", verhalen over moedige carrièrewisselingen en getuigenissen van mensen die met therapie zijn begonnen.

Deze publieke verklaringen helpen keuzes te normaliseren die lange tijd als radicaal werden beschouwd: een baan opzeggen die je geen zin meer geeft, afstand nemen van een toxische relatie of het rustiger aan doen zonder schuldgevoel. Voor jezelf kiezen betekent niet dat je anderen kapotmaakt, maar dat je evenwichtigere relaties opbouwt waarin ieder individu volledig tot zijn recht komt.

Een slogan die zich vertaalt in concrete acties.

Achter deze veelgehoorde uitspraak schuilt zelden een grote, plotselinge omwenteling. Kiezen voor jezelf houdt vaak een reeks kleine beslissingen in. Je zou bijvoorbeeld een professional kunnen raadplegen om je emotionele patronen beter te begrijpen. Je gunt jezelf tijd alleen, zonder dat je je hoeft te verantwoorden. Je heroverweegt je relatie met je werk en geeft prioriteit aan betekenis boven overmatige betrokkenheid.

Deze benadering houdt ook in dat bepaalde diepgewortelde gewoonten onder de loep worden genomen: de constante zoektocht naar bevestiging, het negeren van tekenen van vermoeidheid of een gecompliceerde relatie met het eigen lichaam en voeding. Bij een lichaamsgerichte benadering gaat het niet om meer zelfbeheersing, maar om het cultiveren van zelfcompassie in al haar facetten.

De populariteit van "Dit jaar kies ik voor mezelf" in 2026 wijst op een collectief keerpunt. Na jarenlang te hebben geprobeerd je aan te passen, jezelf te bewijzen en anderen gerust te stellen, nemen velen een stap terug. Je zoekt niet langer externe goedkeuring, maar innerlijke balans. Dit voornemen belooft geen "perfect jaar", maar iets beters: een jaar waarin je meer respect hebt voor je eigen tempo, je lichaam en je gevoeligheden. Een jaar waarin je, misschien wel voor het eerst, leert om je eigen potentieel volledig te benutten.