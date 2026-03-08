Je kind vergezellen naar een sollicitatiegesprek: de nieuwe gewoonte van Generatie Z.

Vroeger moedigden ouders ons van een afstand aan bij onze eerste sollicitatiegesprekken en spoorden ze ons aan om vindingrijk te zijn. Nu lopen ze met hun kinderen mee naar binnen bij bedrijven en begeleiden ze hen bij de hand wanneer ze de arbeidsmarkt betreden, net zoals ze dat deden tijdens hun eerste schooldagen.

Is het meenemen van je ouders naar het sollicitatiegesprek de nieuwe norm?

Jongvolwassenen genieten van het idee om het ouderlijk huis te verlaten, op elk moment van de dag snoep te eten, de hele nacht te gamen, de afwas in de gootsteen te laten staan en tot in de vroege uurtjes uit te gaan zonder zich te hoeven verantwoorden. Ondanks deze drang naar onafhankelijkheid hebben ze echter moeite om de navelstreng door te knippen en vertrouwen ze voor elke kleine taak op hun ouders. Ze zien hun ouders als hun levenscoaches, hun persoonlijke adviseurs. Ze bellen hen als ze de weg kwijt zijn bij het bedieningspaneel van de wasmachine en zelfs als ze niet zeker weten of hun hamburger wel goed gaar is (plantaardig of niet).

Generatie Z heeft misschien wel chatGPT in hun zak, maar ze vragen hun ouders nog steeds het liefst rechtstreeks om antwoorden. Hoewel ze graag volwassen doen, steken hun oude kindergewoonten snel weer de kop op, vooral in de onbekende wereld van het werk. Om indruk te maken tijdens sollicitatiegesprekken, komen deze jongvolwassenen aan met een geluksbeschermer die veel meer ruimte inneemt dan een klavervormige sleutelhanger. Ze gaan bedrijven binnen in gezelschap van hun ouders, die hen niet meer zomaar op de parkeerplaats afzetten. En dit is helemaal niet ongebruikelijk.

Volgens een recent onderzoek gaf een kwart van de werkzoekenden van Generatie Z, in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, toe een ouder mee te nemen naar hun sollicitatiegesprek. Dit leidde tot gemopper bij oudere generaties, die spreken van een "afhankelijke generatie". Ouders vergezellen hun kinderen op hun beurt naar gesprekken met managers, net zoals ze dat vroeger deden naar afspraken bij de kinderarts.

Een praktijk die generaties verdeelt.

Hoewel deze praktijk misschien enigszins amusant lijkt, wekt ze ook woede op bij oudere generaties – degenen die zich met lef een weg naar een baan baanden, die zich er met geweld tussen werkten in plaats van te dringen, en die noodgedwongen vanaf hun zestiende moesten werken. Babyboomers en de generaties vóór hen zijn verontwaardigd over wat zij een "verzorgingsritueel" noemen. De arbeidsmarkt is echter inmiddels aanzienlijk veranderd en competitiever geworden. Met de opkomende AI, de felle concurrentie en de eindeloze eisen van bepaalde functies, voelen jongeren de behoefte aan ondersteuning.

Ouders zijn er niet om voor hun kinderen op te komen en hun belangen te behartigen, maar simpelweg om hen de legitimiteit te geven die ze soms missen en hen eraan te herinneren dat ze erbij horen. Hoewel ouders toezicht houden op het huiswerk tijdens de schooljaren, zetten ze deze praktijk soms voort tot na de puberteit. Sommigen van hen, die subtiele tekenen van 'helikopterouderschap' vertonen, aarzelen niet om het initiatief te nemen om hun kinderen een stabiele en veilige toekomst te garanderen. Sterker nog, 75% van Generatie Z zegt dat een ouder al eens namens hen een sollicitatie heeft ingediend. Nog verrassender is dat 65% toegeeft een sollicitatietoets aan een ouder te hebben gedelegeerd, alsof het een simpele geschiedenispresentatie betrof.

En wanneer hun kinderen eenmaal een baan hebben, dienen de meest uitgesproken ouders zelfs klachten in bij hun werkgevers, waarin ze betere erkenning en flexibele werktijden eisen. Dit scenario heeft zich al voorgedaan bij twee op de drie kinderen van Generatie Z. Sommige ouders zien hun kinderen nog steeds als hulpeloze baby's, terwijl anderen slechts toeschouwers blijven in hun carrière.

Hoe managers het zien

Een ouder meenemen naar een sollicitatiegesprek lijkt voor velen van ons ondenkbaar. We hebben liever hartkloppingen, zweethanden en een brok in onze keel dan met onze moeder te verschijnen als een kleuter. We zouden bang zijn dat het onze kansen zou verkleinen en een slechte indruk zou maken. Toch staan managers niet volledig afwijzend tegenover de aanwezigheid van een ouder tijdens dit soort één-op-één gesprekken.

Volgens hen kunnen ouders sappige details over hun kandidaten delen en dieper ingaan op het cv, dat is opgesteld om de kandidaat zo gunstig mogelijk te presenteren. "Hun bereidheid om de sterke en zwakke punten van hun kind te delen, kan me informatie opleveren die ik anders nooit had ontdekt", merkt Gene Marks, eigenaar van een klein bedrijf, op in een gesprek met The Guardian . Hoewel ouders vol lof zijn over hun kinderen, zijn ze ook vaak de eersten die klagen over hun luiheid, wijzen op hun wanorde en toegeven wat ze liever niet hadden genoemd. "Als recruitmentmanager wil je deze klachten juist horen om een duidelijker beeld te krijgen van de ware persoonlijkheid van het kind en zijn of haar potentieel als werknemer", legt de manager uit.

Een sollicitatiegesprek is nooit erg geruststellend, en in zulke omstandigheden zijn ouders een soort levende veiligheidsdeken. Generatie Z kan niet zonder hun aanwezigheid, en managers verwelkomen hen met open armen. Ideaal om een kijkje te nemen achter de schermen van een cv.