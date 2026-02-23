Search here...

Deze vrouw, moeder en topsporter, geeft een nieuwe betekenis aan het begrip balans.

Ouderschap
Julia P.
@becsgentry/Instagram

Becs Gentry, moeder, ultraloper en Peloton-coach, herdefinieert de balans tussen moederschap, relatie en sportprestaties door oprecht te stellen dat een echte "perfecte balans niet bestaat".

Geen perfecte balans, maar wel duidelijk omschreven prioriteiten.

In een recent interview met People magazine besprak de nieuwe wereldwijde merkambassadeur van HOKA haar persoonlijke visie op 'balans'. Ze verduidelijkte dat ze het woord tussen aanhalingstekens plaatst, omdat er volgens haar geen perfecte balans bestaat tussen de verschillende levensgebieden. In plaats van absolute harmonie na te streven, accepteert ze dat sommige prioriteiten tijdelijk voorrang krijgen boven andere: haar intensieve training, haar gezinsleven of de steun die ze haar partner biedt.

Deze realistische aanpak geeft haar de vrijheid om haar sportieve verplichtingen – van veeleisende ultramarathons tot haar regelmatige Peloton-sessies – te combineren met haar leven als moeder van haar dochter Talullah, zonder zich schuldig te voelen. Ze benadrukt dat dit compromis haar in staat stelt om volledig betrokken te blijven bij al haar activiteiten, terwijl ze tegelijkertijd haar passie voor hardlopen en haar band met haar gezin koestert.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Becs Gentry (@becsgentry)

Een hecht duo dat elkaar afwisselt in de schijnwerpers.

Becs Gentry legt uit dat ze op haar partner, Austin Curtis, vertrouwt, die ze omschrijft als een ware "rots in de branding", om een evenwicht te vinden tussen hun respectievelijke doelen. Wanneer de een zich op een grote uitdaging stort, neemt de ander de logistieke en emotionele steun op zich, waardoor een essentiële complementariteit ontstaat. Deze dynamiek heeft hen in staat gesteld samen buitengewone momenten te overwinnen, zoals toen Austin Curtis en hun dochter haar vergezelden tijdens haar prestatie om zeven marathons op zeven continenten in zeven dagen te lopen – een uitdaging die ze alleen onmogelijk had kunnen volbrengen.

Volgens Becs Gentry zorgt deze wederzijdsheid ervoor dat ze een burn-out kunnen voorkomen en een vorm van harmonie kunnen behouden – onvolmaakt, dat zeker, maar wel met diep respect voor elkaars behoeften en ambities. Ze benadrukt dat deze samenwerking binnen het gezin haar sportieve prestaties niet alleen mogelijk, maar ook duurzaam op de lange termijn maakt.

Van ultralopen tot HOKA-podiumplaatsen

Becs Gentry, die in februari 2026 werd aangekondigd als wereldwijde ambassadeur voor HOKA, belichaamt een visie op hardlopen die zowel topprestaties als het plezier van de alledaagse hardloper viert, in perfecte overeenstemming met haar eigen ontwikkeling na haar zwangerschap.

Als voormalig deelneemster aan de Britse Olympische kwalificatiewedstrijden en gerespecteerd coach, moedigt ze een evenwichtige en bewuste trainingsaanpak aan. Ze benadrukt bijvoorbeeld het belang van weten wanneer je het rustiger aan moet doen en jezelf momenten van vrijheid moet gunnen: "Laat je horloge thuis en ren gewoon voor je plezier", adviseert ze, en benadrukt dat deze pauzes essentieel zijn om een burn-out te voorkomen en een gezonde relatie met hardlopen te behouden, wat ze zelf zowel uit passie als voor prestatie beoefent.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Becs Gentry (@becsgentry)

Uiteindelijk laat Becs Gentry zien dat je moeder én topsporter kunt zijn door flexibel te zijn en een ondersteunend netwerk op te bouwen, in plaats van een illusie van perfectie na te streven. Haar reis – van trailrunning tot wereldmarathons, inclusief haar tijd bij Peloton – bewijst dat de sleutel ligt in het accepteren van de hoogte- en dieptepunten om gelukkig en evenwichtig te blijven.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Article précédent
Kinderen ervaren "minder voldoening": een onderzoek verklaart de oorzaken.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kinderen ervaren "minder voldoening": een onderzoek verklaart de oorzaken.

Ze hebben toegang tot meer technologie, meer informatie en meer mogelijkheden dan ooit tevoren. Toch zeggen veel kinderen...

Als moeder van twee kinderen won ze op 41-jarige leeftijd olympisch goud.

Ze moest vijf Olympische Spelen wachten voordat ze eindelijk goud won. Op 41-jarige leeftijd heeft Elana Meyers Taylor...

Deze vader zet de ideeën van zijn 3-jarige dochter om in liedjes en weet miljoenen internetgebruikers te boeien.

Wanneer de verbeeldingskracht van een kind samensmelt met de muzikale creativiteit van een vader, kan het resultaat viraal...

Slaapgebrek, mentale vermoeidheid, eenzaamheid: de realiteit voor jonge moeders.

We horen vaak over pure gelukzaligheid, magisch huid-op-huidcontact en onvoorwaardelijke liefde. Dat bestaat natuurlijk allemaal. Maar achter deze...

Moederschap in beeld: wat oude portretten laten zien

In het digitale tijdperk leggen moeders hun baby's vanuit elke hoek vast en maken van elk klein moment...

"Ze zal niet in de steek gelaten worden": op 91-jarige leeftijd wordt hij vader en claimt hij een buitengewoon vaderschap.

Pierre Sablé, een Catalaan die in de Pyrénées-Orientales woont, is op 91-jarige leeftijd voor de zevende keer vader...

© 2025 The Body Optimist