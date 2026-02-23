Deze vrouw, moeder en topsporter, geeft een nieuwe betekenis aan het begrip balans.

Becs Gentry, moeder, ultraloper en Peloton-coach, herdefinieert de balans tussen moederschap, relatie en sportprestaties door oprecht te stellen dat een echte "perfecte balans niet bestaat".

Geen perfecte balans, maar wel duidelijk omschreven prioriteiten.

In een recent interview met People magazine besprak de nieuwe wereldwijde merkambassadeur van HOKA haar persoonlijke visie op 'balans'. Ze verduidelijkte dat ze het woord tussen aanhalingstekens plaatst, omdat er volgens haar geen perfecte balans bestaat tussen de verschillende levensgebieden. In plaats van absolute harmonie na te streven, accepteert ze dat sommige prioriteiten tijdelijk voorrang krijgen boven andere: haar intensieve training, haar gezinsleven of de steun die ze haar partner biedt.

Deze realistische aanpak geeft haar de vrijheid om haar sportieve verplichtingen – van veeleisende ultramarathons tot haar regelmatige Peloton-sessies – te combineren met haar leven als moeder van haar dochter Talullah, zonder zich schuldig te voelen. Ze benadrukt dat dit compromis haar in staat stelt om volledig betrokken te blijven bij al haar activiteiten, terwijl ze tegelijkertijd haar passie voor hardlopen en haar band met haar gezin koestert.

Een hecht duo dat elkaar afwisselt in de schijnwerpers.

Becs Gentry legt uit dat ze op haar partner, Austin Curtis, vertrouwt, die ze omschrijft als een ware "rots in de branding", om een evenwicht te vinden tussen hun respectievelijke doelen. Wanneer de een zich op een grote uitdaging stort, neemt de ander de logistieke en emotionele steun op zich, waardoor een essentiële complementariteit ontstaat. Deze dynamiek heeft hen in staat gesteld samen buitengewone momenten te overwinnen, zoals toen Austin Curtis en hun dochter haar vergezelden tijdens haar prestatie om zeven marathons op zeven continenten in zeven dagen te lopen – een uitdaging die ze alleen onmogelijk had kunnen volbrengen.

Volgens Becs Gentry zorgt deze wederzijdsheid ervoor dat ze een burn-out kunnen voorkomen en een vorm van harmonie kunnen behouden – onvolmaakt, dat zeker, maar wel met diep respect voor elkaars behoeften en ambities. Ze benadrukt dat deze samenwerking binnen het gezin haar sportieve prestaties niet alleen mogelijk, maar ook duurzaam op de lange termijn maakt.

Van ultralopen tot HOKA-podiumplaatsen

Becs Gentry, die in februari 2026 werd aangekondigd als wereldwijde ambassadeur voor HOKA, belichaamt een visie op hardlopen die zowel topprestaties als het plezier van de alledaagse hardloper viert, in perfecte overeenstemming met haar eigen ontwikkeling na haar zwangerschap.

Als voormalig deelneemster aan de Britse Olympische kwalificatiewedstrijden en gerespecteerd coach, moedigt ze een evenwichtige en bewuste trainingsaanpak aan. Ze benadrukt bijvoorbeeld het belang van weten wanneer je het rustiger aan moet doen en jezelf momenten van vrijheid moet gunnen: "Laat je horloge thuis en ren gewoon voor je plezier", adviseert ze, en benadrukt dat deze pauzes essentieel zijn om een burn-out te voorkomen en een gezonde relatie met hardlopen te behouden, wat ze zelf zowel uit passie als voor prestatie beoefent.

Uiteindelijk laat Becs Gentry zien dat je moeder én topsporter kunt zijn door flexibel te zijn en een ondersteunend netwerk op te bouwen, in plaats van een illusie van perfectie na te streven. Haar reis – van trailrunning tot wereldmarathons, inclusief haar tijd bij Peloton – bewijst dat de sleutel ligt in het accepteren van de hoogte- en dieptepunten om gelukkig en evenwichtig te blijven.