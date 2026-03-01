Waarom sommige experts het gebruik van "te lawaaierig" speelgoed voor jonge kinderen afraden.

Sirenes, elektronische muziek, herhalende geluidseffecten... modern speelgoed weet zich zeker te laten horen. Maar achter deze geluiden die vermaken en stimuleren, luiden sommige specialisten de alarmbel. Het kostbare en delicate gehoor van uw kinderen verdient uw volledige aandacht.

Wanneer het "plezier" te veel wordt

Een knalrode brandweerwagen met scharnierende deuren en een hyperrealistische sirene cadeau geven lijkt misschien een briljant idee. In eerste instantie is het geluid grappig, verrassend en geeft het extra energie aan het spel. Maar wat voor jou misschien alleen maar irritant lijkt, kan een echt gevaar vormen voor kleine oortjes.

Kinderen worden dagelijks blootgesteld aan allerlei geluiden: gesprekken, verkeer, muziek. De meeste van deze geluiden blijven binnen veilige grenzen. Het probleem ontstaat wanneer de blootstelling aan harde geluiden herhaaldelijk en langdurig plaatsvindt. Specialisten spreken dan van gehoorschade door lawaai. Concreet betekent dit dat elke keer dat een kind een lawaaierig speeltje tegen zijn of haar oor houdt, de haarcellen in het binnenoor beschadigd kunnen raken. Deze cellen, essentieel voor het gehoor, regenereren niet. De schade is daarom onomkeerbaar.

Een onzichtbare, maar zeer reële dreiging.

Het probleem is dat gehoorverlies niet altijd direct merkbaar is. Het ontwikkelt zich geleidelijk. En de cijfers spreken voor zich: naar schatting heeft ongeveer één op de vijf tieners al een vorm van gehoorverlies door lawaai.

De gevolgen reiken veel verder dan eenvoudige gehoorproblemen. Zelfs licht gehoorverlies kan het taalbegrip, het leerproces in de klas en sociale interacties beïnvloeden. Goed horen betekent ook deelnemen, jezelf uiten en contact maken met anderen. Horen bevordert zelfvertrouwen en persoonlijke groei.

Decibels: wat je moet weten

Geluid wordt gemeten in decibel (dB). Ter referentie:

Een fluisterstem is ongeveer 30 dB.

Een normaal gesprek heeft een geluidsniveau van ongeveer 60 dB.

Een grasmaaier kan een geluidsniveau van 100 dB bereiken.

In Canada schrijven de voorschriften voor dat speelgoed op de gebruikelijke speelafstand niet meer dan 100 dB mag produceren. Op papier lijkt dit geruststellend, maar in de praktijk gaan kinderen – vooral jonge kinderen – vrij op ontdekkingstocht. Ze houden speelgoed dicht bij hun gezicht, tegen hun oren en testen de geluiden van heel dichtbij. Een speeltje dat op armlengte 100 dB produceert, kan vlak bij het oor wel 120 dB bereiken, vergelijkbaar met het geluid van een opstijgend vliegtuig. Op dit niveau wordt het risico voor gehoorschade ernstig.

Het beschermen van kleine oortjes met zorg.

Goed nieuws: u kunt ingrijpen zonder uw kind het plezier van spelen te ontnemen.

Vertrouw allereerst op je instinct. Als een speeltje in de winkel veel lawaai maakt, zal het thuis waarschijnlijk net zo veel lawaai maken. Je gehoorcomfort is al een goede indicator.

Je kunt ook een decibel-meetapp op je telefoon gebruiken om het geluidsniveau te beoordelen. Veel experts raden aan de aankoop te heroverwegen als het geluidsniveau hoger is dan 85 dB.

Kies speelgoed met een volumeregelaar of een aan/uit-schakelaar. Hiermee kunt u het geluidsniveau aanpassen aan de omgeving en de gevoeligheid van uw kind.

Houd je kind goed in de gaten tijdens het spelen. Leer hem of haar om het speelgoed niet tegen het oor of gezicht te houden. Deze zachte en geleidelijke aanpak is onderdeel van het leren van zelfstandigheid en respect voor het eigen lichaam.

Als een speeltje echt te veel lawaai maakt, kun je de batterijen eruit halen. Sommige ouders plakken ook een stukje tape over de luidspreker om het geluid te dempen. Het ziet er misschien niet zo mooi uit, maar het is wel effectief.

Kortom, lawaaierig speelgoed is niet per se "slecht". Het kan de verbeelding stimuleren en de nieuwsgierigheid aanwakkeren. Het doel is dan ook niet om het te verbieden, maar om een balans te vinden. Door een rustigere geluidsomgeving te creëren, bescherm je het gehoor van je kinderen en respecteer je tegelijkertijd hun energie en ontdekkingsdrang. Hun lichaam – in al zijn rijkdom en gevoeligheid – verdient deze aandacht. Want de wereld leren kennen, gaat ook over het vinden van je plek daarin.