"Ik herken mijn zoon niet meer": hoe verstoort masculinisme de band tussen sommige moeders en hun zonen?

Het begint vaak met subtiele signalen. Een kortaf opmerking tijdens het eten, een filmpje dat zonder uitleg wordt gedeeld, een spottende lach bij het horen van het woord 'feminisme'. Beetje bij beetje zien sommige moeders de houding van hun zoon veranderen, tot het punt waarop ze de band die ze eerst zo sterk en vanzelfsprekend achtten, niet meer herkennen.

Onzichtbare scheuren in het dagelijks leven

Deze spanningen ontstaan niet door één enkele gebeurtenis, maar door een opeenstapeling van factoren. De taal wordt harder, meningen verharden en vrouwen worden soms afgeschilderd als 'tegenstanders' of 'verdachten'. In dit klimaat wordt de moeder onbewust het voornaamste doelwit van een discours dat vrouwen in het algemeen devalueert, zelfs als het niet direct op haar gericht is.

Een ideologie die nu serieus wordt genomen.

Op 21 januari 2026 publiceerde de Hoge Raad voor Gendergelijkheid een rapport over een "masculinistische dreiging". Het beschrijft een gestructureerd ideologisch systeem gebaseerd op mannelijke suprematie en vijandigheid jegens vrouwen. De cijfers illustreren de omvang van het fenomeen: 17% van de Fransen onderschrijft vijandig seksisme, met een significant verschil tussen mannen (23%) en vrouwen (12%). Het rapport benadrukt ook dat 84% van de slachtoffers van cyberseksisme vrouwen zijn, wat de omvang van online geweld bevestigt.

Een groeiende generatiekloof

Onder 15- tot 24-jarigen zijn de verschillen in perceptie bijzonder groot. 75% van de jonge vrouwen gelooft dat het een nadeel is om vrouw te zijn in de maatschappij, vergeleken met 42% van de jonge mannen. Bovendien beschouwt 39% van de mannen het feminisme nog steeds als een bedreiging voor hun positie. Deze kloof voedt een competitieve kijk op genderverhoudingen: gelijkheid wordt gezien als een nulsomspel, waarbij de vooruitgang van vrouwenrechten wordt beschouwd als een verlies voor mannen. In deze context zijn spanningen binnen het gezin slechts een weerspiegeling van een bredere kloof.

Wanneer sociale media percepties beïnvloeden

Een deel van deze radicalisering vindt online plaats. Platforms zoals TikTok, X (voorheen Twitter) en YouTube fungeren vaak als toegangspoorten tot content gericht op daten, succes of zelfvertrouwen, die geleidelijk afglijdt naar vijandige retoriek. Het gevaar schuilt niet alleen in de content zelf, maar ook in het aanbevelingssysteem, dat gebruikers gevangen houdt in homogene bubbels. Een Brits kwalitatief onderzoek van Ofcom beschrijft een gefragmenteerde "manosfeer", waar sociale isolatie de meest radicale ideeën versterkt.

Begrijpen zonder te bagatelliseren

Niet alle adolescentieproblemen leiden tot masculisme, maar wanneer persoonlijke frustratie omslaat in afwijzing van vrouwen, vindt er een omslag plaats. Vrouwen worden symbolische doelwitten en vrouwelijke stemmen worden in diskrediet gebracht.

Geconfronteerd met deze situatie lijkt de verleiding om het gezin uit elkaar te halen voor de hand liggend. Sommige specialisten adviseren echter om de dialoog te behouden zonder vijandige uitspraken te bevestigen, bronnen te vragen en duidelijke grenzen te stellen aan wat respect inhoudt. Tot slot benadrukken instellingen dat de oplossing niet alleen bij het gezin ligt. Voorlichting over relaties en betere regulering van online platforms worden als essentiële instrumenten beschouwd.

Uiteindelijk gaat de kwestie veel verder dan de relatie tussen moeder en zoon: het gaat erom hoe een samenleving de dialoog kan behouden zonder dat een bepaald wereldbeeld de overhand krijgt, zowel in de privésfeer als online, waar vrouwen elkaars tegenstanders worden.