In Zuid-Korea zijn deze kraamcentra even fascinerend als controversieel.

Terwijl in de meeste landen ter wereld nieuwe moeders direct na de bevalling naar huis terugkeren, zoeken ze in Zuid-Korea hun toevlucht in etablissementen die een combinatie zijn van luxehotel en wellnesscentrum. Massages, maaltijden op maat, psychologische ondersteuning, lichaamsbehandelingen... in deze oases van rust worden vrouwen in de watten gelegd. Een lovenswaardig initiatief, maar paradoxaal in een land waar het geboortecijfer elk jaar daalt.

Rusten na de bevalling, een duizend jaar oude traditie

In Frankrijk en andere westerse landen hebben vrouwen nauwelijks tijd om te herstellen van de bevalling voordat ze weer naar huis moeten en hun hectische leven moeten hervatten. Slechts enkele uren na de geboorte van hun kleine, gerimpelde kindje zijn ze alweer thuis, zonder een moment voor zichzelf. In Zuid-Korea is rust geen verre utopie; het is de norm. In dit land, waar al vanaf de vierde klas demografie wordt onderwezen in de hoop toekomstige generaties te inspireren om kinderen te krijgen, heeft het herstel na de bevalling bijna de vorm van een wellnessvakantie. Moeders vinden er een rust die anderen nooit ervaren in hybride ruimtes, een wereld verwijderd van de kilte van ziekenhuizen.

Ze pakken hun bagage en kinderwagens uit in luxe kamers die zijn uitgerust met voedingskussens, wiegjes, luiers, couveuses en borstkolven. In het hart van deze vernieuwde klinieken, die de illusie van een vakantie creëren, hoeven moeders niets anders te doen dan slapen, eten en opladen. Hier is alles erop gericht om het lichaam van de moeders te regenereren en hen dienovereenkomstig te belonen met zelfgemaakte bouillon, gerichte massages en toegewijd personeel dat altijd klaarstaat om verlichting te bieden. Deze kraamklinieken, beter bekend als "sanhujoriwon", zijn niet ontstaan uit een virale trend of een voorbijgaande hype. Ze maken deel uit van een lange traditie, zij het met een iets meer "marketinggerichte" aanpak.

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde zijn zwangerschap en bevalling "energieverslindend" en hebben ze een grote invloed op de vitale energie van een vrouw. Ditzelfde principe, bekend als "zuò yuèzi", suggereert ook dat de moeder haar innerlijke warmte verliest. Vandaar het advies om warme, vette maaltijden te eten, spabehandelingen te ondergaan en te genieten van een goede nachtrust in zachte lakens.

Vijfsterrenfaciliteiten voor postnatale revalidatie

In Zuid-Korea, een land met een van de laagste geboortecijfers ter wereld, maar waar het aantal geboorten tegen 2025 onverwacht sterk zal stijgen, beleven moeders de eerste dagen van hun moederschap in idyllische omstandigheden. Terwijl Frankrijk geleidelijk aan zijn kraamklinieken sluit, opent het land van de tienstappen huidverzorging steeds meer kraamcentra . Plekken waar vermoeidheid en mentale spanning geen begrip zijn.

Moeders verblijven doorgaans één tot drie weken in deze particuliere faciliteiten. Ze worden niet door een arts voorgeschreven; het verzoek komt van de moeders zelf en de kosten zijn voor hun eigen rekening. Volgens Statistics Korea bezoekt 80% van de nieuwe moeders elk jaar deze kraamopvang. Tijdens deze quarantaineperiode zijn ze alleen met hun kind. Met een kraamkamer die 24/7 bemand is door verpleegkundigen, luxe kamers uitgerust met stijlvolle medische bedden, een kolfruimte, ontspanningsruimtes en maaltijden die zijn afgestemd op de voedingsbehoeften van de moeders, kunnen moeders hun dag naar eigen wens indelen.

Naast het volgen van een rustgevende routine, hebben moeders ook het zeldzame voorrecht om een intiemere band met hun baby op te bouwen, vrij van de buitenwereld. Deze kamers geven de indruk zich in een bubbel, een cocon, te bevinden. En wanneer de baby midden in de nacht begint te huilen, nemen de verpleegkundigen het over. Op deze manier raken ze geleidelijk vertrouwd met deze rol en laden ze hun batterijen weer op, weg van hun gezinsverplichtingen.

Het leven binnen de muren van deze kraamcentra.

Op sociale media documenteren veel vrouwen hun verblijf in deze kraamklinieken, die elders revolutionair lijken, maar in Korea simpelweg een logisch vervolg zijn op die negen lange maanden van zwangerschap. Ze worden gezien in nachtjaponnen met bloemenprint, nippend aan kruidenthee, genietend van verleidelijke maaltijden, hoofdmassages of gezichtsmaskers. "Alle moeders verdienen dit soort zorg", zegt @mrs.helenchoe , die verbaasd is dat dergelijke diensten niet beschikbaar zijn in de Verenigde Staten.

Sommige vrouwen verblijven in minimalistische kamers, terwijl de meer welgestelden hun pasgeborenen wiegen in privé-suites ter grootte van een appartement. Ook de mogelijkheden verschillen per faciliteit. De gelukkigste vrouwen genieten van fotoshoots met hun pasgeborene, knutselactiviteiten en ultramoderne wellnessapparatuur. "Papa kan ook ter plaatse verblijven", voegt @pearljjchoi toe, die deze luxe kraamafdeling heeft ervaren.

Een luxe die niet voor alle moeders is weggelegd.

Deze kraamcentra zijn als toevluchtsoorden voor moeders die uitgeput zijn door de bevalling. Ze vullen eigenhandig een ernstig gat in de kraamzorg. Dat is bewonderenswaardig, gezien het feit dat 7 op de 10 vrouwen zich na de bevalling wanhopig alleen voelen. Voor veel vrouwen blijft het echter een droom die nooit uitkomt, een pure fantasie. Want nee, de sociale zekerheid dekt deze 'all-inclusive' verblijven niet.

Afhankelijk van de faciliteit kunnen de prijzen aanzienlijk variëren. Een contentmaker gaf toe $4.784 te hebben betaald voor 10 dagen. In verschillende video's benadrukken cliënten ook het sterk commerciële karakter van deze faciliteiten, wat de ongelijkheid verder vergroot. Hier wordt het contrast het meest opvallend. Aan de ene kant een sterk gestructureerde, bijna geïndustrialiseerde, kraamzorgervaring. Aan de andere kant een samenleving waar kraamzorg grotendeels privé, familiair en ongelijk is. Sommige vrouwen kunnen wekenlang genieten van begeleide rust, terwijl anderen er alleen voor staan, worstelend met slapeloze nachten, fysiek herstel en de eerste weken van borstvoeding zonder enige echte ondersteuning.

Hoewel kraamzorgcentra een leemte opvullen in de aandacht die aan het lichaam van moeders wordt besteed, herinneren ze ons er ook aan dat welzijn een prijs heeft en dat ze profiteren van de gezondheid van moeders.