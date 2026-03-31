Ze kleedt haar zoon in een legging, en de reacties online zeggen veel over gendernormen.

Genderstereotypen kleven nog steeds aan kinderkleding. Een moeder, die ook moderne kinderliedjes schrijft, maakte dit op sociale media op een trieste manier mee. Het begon allemaal met een simpele legging, die door jongens gedragen wordt, aan de benen van haar zoon. En afgaande op de reacties, zouden jongens broeken en truien met een heldhaftige uitstraling moeten dragen, en meisjes roze jurken met pailletten. Archaïsche normen die de moeder fel afkeurt.

Leggings, het kledingstuk van onenigheid

Alleen al de vermelding van leggings wekt verontwaardiging en verhitte stijldebatten op. Vaak omschreven als een "visuele gruwel" of zelfs een naairamp, behoren leggings tot de "controversiële" kledingstukken, net als labubu-broeken en gescheurde jeans. Bekritiseerd door de modewereld en beschuldigd van "slechte smaak", hebben leggings een weinig goede reputatie.

Hoewel het op zogenaamde vrouwelijke figuren nauwelijks wordt getolereerd, is het op mannenbenen ronduit verboden. De enige uitzondering op deze zeer strakke kledingstijl zijn doorgewinterde marathonlopers, en zelfs onder het mom van sport worden zij vaak aan harde kritiek blootgesteld. Ook jongens, hoe onbezorgd ze ook mogen zijn, ondergaan het vreselijke lot van mannelijkheid wanneer ze het aandurven om leggings boven een blauwe broek te verkiezen.

Dat is tenminste de angstaanjagende conclusie van een moeder. De jonge vrouw, bekend als @laurelbang, herinterpreteert bekende liedjes vanuit een 'opvoedkundig' perspectief en componeert betekenisvolle slaapliedjes. Haar Instagram-account lijkt op een openhartig dagboek waarin ze nuttig advies en rauwe realiteiten deelt. Soms filmt ze spontane momenten met haar zoon, en een van deze video's heeft online tot grote verontwaardiging geleid. De reden voor deze collectieve ophef? Een onschuldige legging, alsof kinderen zich aan een kledingvoorschrift moeten houden en hun outfits moeten kiezen op basis van geslacht in plaats van persoonlijke smaak.

Haatdragende opmerkingen over een simpel stukje stof.

Een jongen die vrolijk in een legging rondloopt is geen probleem, behalve voor mensen die stereotypen voor de waarheid aanzien en denken dat een jongen met autootjes moet spelen en sportieve truien moet dragen. Afgaande op de reacties, die als een lawine van kritiek op het bericht binnenstroomden, horen leggings niet thuis in de garderobe van een jongen en is de moeder onverantwoordelijk door haar zoon aan zulke "gewoonten" bloot te stellen.

Dit rekbare, als een tweede huid aanvoelende kledingstuk is uitermate geschikt voor de actieve avonturen en acrobatische toeren van kinderen. Een handjevol internetgebruikers, verblind door normen en beïnvloed door achterhaalde stereotypen, protesteerden echter fel en zagen er "vrouwelijke" tekens in, terwijl de meer tolerante gebruikers er simpelweg een "all-terrain" kledingstuk in zagen dat flexibiliteit bevordert.

"Je zoon een legging aantrekken is een teken van een psychische aandoening," beweert een vrouw. "Wat een nachtmerrie," vult een ander aan. "Die jongen wordt nog eens een homo." Deze haatzaaiers zijn dezelfde mensen die terugverlangen naar vroeger, toen meisjes rustig met Barbies speelden en met hun poppen leerden over het moederschap, terwijl jongens om een bal vochten en op een zachte manier leerden over leiderschap.

La mère de famille, victime malgré elle d'une criante étroitesse d'esprit, précise que 95 % des commentaires sont écrits par des hommes. Comme si un sobre legging taillé en 10 ans signait l'extinction entière de leur espèce et mettait en péril leur virilité. Comme si un vêtement dictait une attitude. Or, la maman le rappelle "les vêtements n'ont pas de morale" . Et ce n'est pas sa seule leçon de tolérance.

Het briljante antwoord van deze moeder op haat.

Kleding en speelgoed zijn niet inherent gendergebonden. Een jongen kan een roze poloshirt dragen en een meisje een blauwe sweater, net zoals de één het leuk vindt om maaltijden te bereiden met zijn speelgoedkeuken terwijl de ander geniet van mountainbiken. Leggings zijn daarom niet meer 'vrouwelijk' dan mannelijk. Het idee dat leggings op de een of andere manier mannelijkheid ondermijnen, is een sociaal construct, een product van ideologische conditionering.

De maatschappij heeft ons wijsgemaakt dat elk kledingstuk in een bepaalde categorie moet passen, en niet alleen in de categorie die in onze kledingkast hangt. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Volgens een grootschalig onderzoek onder 20.000 shirts en shorts van grote merken, staan stereotypen duidelijk op de borst van kinderen gedrukt. Ondanks gedeelde interesses worden meisjes geassocieerd met woorden als 'liefde', 'glimlach' en 'droom', terwijl jongens meer gewaagde bijvoeglijke naamwoorden krijgen zoals 'ontdekken', 'snel' of 'team'.

En dit incident met de legging is slechts een illustratie van dit onderliggende probleem. De moeder reageerde verre van gewelddadig op deze aanvallen, maar bleef standvastig en deed dat op een pedagogische manier. Ze herinnerde iedereen eraan: "Je beschermt kinderen niet door ze absurde regels op te leggen." Ze voedt haar kind op tot een aardig persoon, terwijl anderen gevangen blijven in hun achterhaalde overtuigingen.

Deze leggings zijn ondergeschikt aan de vreugde die een kind uitstraalt en hun uitbarstingen van gelach. Ze vormen slechts een achtergrond. Toch zien sommigen ze nog steeds als een waarschuwingssignaal, alsof de kleding die een kind in het park draagt, zijn of haar hele toekomst zou kunnen bepalen.