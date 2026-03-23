Tijdens haar zwangerschap maakte ze foto's van de veranderingen in haar buik gedurende 8 maanden.

Ouderschap
Anaëlle G.
@macariamanda / Instagram

De zwangere Amanda Macari (@macariamanda) vereeuwigde 8 maanden van haar groeiende buik in zwart-wit, een ontroerende serie die door duizenden mensen op Instagram werd bekeken.

Een intieme en poëtische fotoserie

De Braziliaanse influencer Amanda Macari (@macariamanda) deelde een serie van 16 zwart-witportretten die haar zwangerschap maand na maand documenteerden. De twee rijen wisselen af tussen profiel- en vooraanzichten: in het begin een nauwelijks afgeronde buik in een skinny jeans; naarmate de maanden verstrijken, groeit deze royaal tot de achtste maand, nog steeds geaccentueerd door een simpele bh en jeans. Deze minimalistische foto's leggen de zachtheid van haar rondingen vast, haar beschermende handen en een voelbare sereniteit.

Een diepgaande spirituele boodschap

Het onderschrift, in het Portugees, klinkt als een gebed: "9 maanden in je favoriete thuis 🤰💗." Vervolgens wordt Psalm 139:13-16 geciteerd: "U hebt mijn innerlijk gevormd en mij in de buik van mijn moeder samengevoegd. […] Uw ogen zagen mijn ongeboren kind; al mijn dagen stonden in uw boek geschreven." Een bijbelse tekst die het leven vóór de geboorte viert als een goddelijke schepping, vol verwondering en voorbestemming.

Een ontroerende ode aan het moederschap.

Deze Instagram-post is ontroerend in zijn eenvoud en geloof: geen filters of overbodige elementen, alleen de intieme transformatie van het lichaam tot een 'thuis' voor de baby. Reacties stromen binnen van ontroerde aanstaande moeders die hun eigen verhalen delen. Met hashtags als #gravidasnotiktok verbindt de post zich met een Braziliaanse gemeenschap waar zwangerschap als een dagelijks wonder wordt ervaren.

De foto's van Amanda Macari overstijgen de simpele voor/na-vergelijking en worden een poëtische en spirituele meditatie over de schepping van leven. Een ontroerend getuigenis dat de heilige schoonheid van de negen maanden van de zwangerschap oproept.

Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Deze ster van de 'body positive'-beweging deelt een intiem moment uit haar leven als moeder.

Al jarenlang veranderen bepaalde publieke figuren onze perceptie van het lichaam. Vandaag vertelt Iskra Lawrence, een van de...

Hoe leg je liefde uit aan kinderen zonder verwarring te creëren?

Dit is een vraag waar ouders zelden aan denken, in tegenstelling tot de vraag hoe baby's geboren worden....

In Londen leert een workshop vaders hoe ze het haar van hun dochters moeten stylen.

Leren vlechten of een paardenstaart maken lijkt misschien simpel, maar voor sommige ouders zijn deze vaardigheden niet vanzelfsprekend....

Je kind vergezellen naar een sollicitatiegesprek: de nieuwe gewoonte van Generatie Z.

Vroeger moedigden ouders ons van een afstand aan bij onze eerste sollicitatiegesprekken en spoorden ze ons aan om...

Waarom sommige experts het gebruik van "te lawaaierig" speelgoed voor jonge kinderen afraden.

Sirenes, elektronische muziek, herhalende geluidseffecten... modern speelgoed weet zich zeker te laten horen. Maar achter deze geluiden die...

Deze vrouw, moeder en topsporter, geeft een nieuwe betekenis aan het begrip balans.

Becs Gentry, moeder, ultraloper en Peloton-coach, herdefinieert de balans tussen moederschap, relatie en sportprestaties door oprecht te stellen...