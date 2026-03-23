Tijdens haar zwangerschap maakte ze foto's van de veranderingen in haar buik gedurende 8 maanden.

De zwangere Amanda Macari (@macariamanda) vereeuwigde 8 maanden van haar groeiende buik in zwart-wit, een ontroerende serie die door duizenden mensen op Instagram werd bekeken.

Een intieme en poëtische fotoserie

De Braziliaanse influencer Amanda Macari (@macariamanda) deelde een serie van 16 zwart-witportretten die haar zwangerschap maand na maand documenteerden. De twee rijen wisselen af tussen profiel- en vooraanzichten: in het begin een nauwelijks afgeronde buik in een skinny jeans; naarmate de maanden verstrijken, groeit deze royaal tot de achtste maand, nog steeds geaccentueerd door een simpele bh en jeans. Deze minimalistische foto's leggen de zachtheid van haar rondingen vast, haar beschermende handen en een voelbare sereniteit.

Een diepgaande spirituele boodschap

Het onderschrift, in het Portugees, klinkt als een gebed: "9 maanden in je favoriete thuis 🤰💗." Vervolgens wordt Psalm 139:13-16 geciteerd: "U hebt mijn innerlijk gevormd en mij in de buik van mijn moeder samengevoegd. […] Uw ogen zagen mijn ongeboren kind; al mijn dagen stonden in uw boek geschreven." Een bijbelse tekst die het leven vóór de geboorte viert als een goddelijke schepping, vol verwondering en voorbestemming.

Een ontroerende ode aan het moederschap.

Deze Instagram-post is ontroerend in zijn eenvoud en geloof: geen filters of overbodige elementen, alleen de intieme transformatie van het lichaam tot een 'thuis' voor de baby. Reacties stromen binnen van ontroerde aanstaande moeders die hun eigen verhalen delen. Met hashtags als #gravidasnotiktok verbindt de post zich met een Braziliaanse gemeenschap waar zwangerschap als een dagelijks wonder wordt ervaren.

De foto's van Amanda Macari overstijgen de simpele voor/na-vergelijking en worden een poëtische en spirituele meditatie over de schepping van leven. Een ontroerend getuigenis dat de heilige schoonheid van de negen maanden van de zwangerschap oproept.