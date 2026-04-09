"Iedereen kan van roze houden": deze moeder wakkert het debat over de opvoeding van jongens weer aan.

De Amerikaanse countryzangeres Maren Morris zorgde onlangs voor veel ophef nadat ze een persoonlijke reflectie deelde over hoe jongens van jonge leeftijd af aan gesocialiseerd worden. In een video die begin april 2026 op TikTok werd geplaatst, vertelt ze over een gesprek met een kennis over gendernormen en de opvoeding van kinderen.

Het stimuleren van emotionele expressie bij jongens

De kern van haar boodschap is een eenvoudig idee: voorkeuren, zoals de kleur roze mooi vinden of bepaalde culturele invloeden, zouden niet aan een specifiek geslacht gekoppeld moeten worden. Maren Morris legt uit dat deze stereotypen al heel vroeg in het leven van kinderen kunnen ontstaan, soms al op school of door hun interacties met anderen. Als moeder van de zesjarige Hayes benadrukt ze hoe belangrijk het is om kinderen de ruimte te geven hun emoties vrijuit te uiten.

Ze legt uit dat ze haar zoon wil opvoeden in een omgeving waar hij zijn eigen smaak en persoonlijkheid kan ontwikkelen zonder beperkt te worden door traditionele verwachtingen van mannelijkheid: "Het geeft me veel hoop, omdat mijn zoon en zijn vrienden, zowel meisjes als jongens, het allemaal zo goed doen. Ik heb hoop voor deze generatie, omdat ze worden opgevoed door gemeenschappen zoals de onze, die deze patronen doorbreken. Ik hoop dat dit hen allemaal een beter leven zal geven." Volgens haar kunnen bepaalde opvattingen die het idee promoten dat jongens "sterker moeten worden" het leren van emotionele regulatie belemmeren.

Daarentegen benadrukt Maren Morris dat haar zoon leert zijn gevoelens te herkennen en te uiten, een vaardigheid die zij essentieel acht voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Ze beschrijft hem als een kind met uiteenlopende interesses, dat geniet van honkbal, musicals en creatieve activiteiten zoals het maken van sieraden. Voor Maren Morris illustreren deze voorkeuren simpelweg de natuurlijke diversiteit van persoonlijkheden.

Een debat dat nog steeds actueel is in de samenleving.

De opmerkingen van zangeres Maren Morris maken deel uit van een breder gesprek over de evolutie van onderwijskundige en sociale normen. Al jaren benadrukken veel kinderontwikkelingsdeskundigen het belang van een omgeving waarin kinderen hun interesses kunnen verkennen zonder de druk van stereotypen.

De vraag hoe kinderen hun identiteit ontwikkelen, met name wat betreft emoties en voorkeuren, is een veelbesproken onderwerp binnen de psychologie en het onderwijs. Het idee dat bepaalde kleuren, activiteiten of attitudes voorbehouden zijn aan een bepaald geslacht wordt steeds vaker ter discussie gesteld (en terecht). Volgens Maren Morris kan het stimuleren van de ontwikkeling van de gevoeligheid en communicatieve vaardigheden van kinderen bijdragen aan hun welzijn en toekomstige relaties.

Een generatie in transitie

In haar toespraak sprak Maren Morris ook haar optimisme uit over de jongere generaties. Ze gelooft dat steeds meer ouders hun kinderen aanmoedigen om op te groeien in een meer open omgeving, waar diversiteit aan smaken en emoties wordt geaccepteerd. Ze benadrukte de rol van het gezin en de sociale kring in de opvoeding en bedankte degenen die hieraan bijdragen.

Volgens haar kan het kinderen de ruimte geven om zich vrij te uiten helpen om bepaalde patronen uit het verleden te doorbreken. Dit idee sluit aan bij een bredere beweging die in veel samenlevingen te zien is, waar de kwestie van emotionele expressie en gendergelijkheid zich blijft ontwikkelen.

Door ons eraan te herinneren dat, onder andere, "iedereen van roze kan houden", blaast de Amerikaanse countryzangeres Maren Morris het gesprek nieuw leven in over de vrijheid van kinderen om hun identiteit te vormen zonder genderbeperkingen. Haar getuigenis benadrukt het belang van een open dialoog over onderwijs, in een context waarin normen geleidelijk aan veranderen.