Deze onzichtbare behoeften bij kinderen die als "makkelijk" worden beschouwd.

Dit zijn kinderen die geen problemen veroorzaken, die geen berisping nodig hebben om te gehoorzamen en die opmerkelijk volgzaam zijn. In tegenstelling tot drukke, wispelturige en energieverslindende peuters, zijn deze kinderen praktisch modelkinderen in de vroege kinderjaren. Het opvoeden van hen vergt geen enkele moeite. Iedere ouder droomt van zulke kinderen, maar deze voorbeeldige kinderen dragen wellicht een onzichtbare aureool boven hun hoofd, evenals de last van hun status als 'braaf' kind.

Het ‘makkelijke’ kind, een label dat niet zo makkelijk te dragen is.

Stil, zelfs teruggetrokken, laten deze kinderen zelden van zich horen. Ze spelen rustig in hun hoekje, luisteren zwijgend naar hun ouders en gehoorzamen elk bevel. Ze aarzelen niet om de tafel af te ruimen of de afwas te doen. Sterker nog, ze bieden zich vrijwillig aan om huishoudelijke klusjes te doen zonder er iets voor terug te verwachten.

Ze nemen zelf het initiatief om hun speelgoed op te ruimen na het spelen, houden met dezelfde professionaliteit als een oppas toezicht op de andere kinderen in het gezin en eten hun broccoli met smaak op. Deze kinderen, als kleine engeltjes in een horde ondeugende duiveltjes, kennen geen straf, geen verheven stem en geen afkeurende blikken van hun ouders.

Ze worden omschreven als 'braaf', 'discreet' en 'zelfstandig' – termen die op het eerste gezicht positief klinken. Ze hebben geleerd om zelf hun schoenveters te strikken en de letters van het alfabet te schrijven zonder hulp. Deze 'makkelijke' kinderen, aan wie vaak taken worden toevertrouwd en die overladen worden met lof, zijn hun leeftijd vooruit. Ze zijn te vroeg volwassen geworden. Terwijl hun ouders zich 'gelukkig' voelen met zo'n onberispelijk en gedisciplineerd kind, kunnen de kinderen zelf dat niet zeggen. 'Makkelijke' kinderen zijn gewend om op de achtergrond te blijven, om te luisteren in plaats van te spreken, om te helpen in plaats van te eisen. Dit is geen natuurlijke toewijding, noch een kwestie van temperament; het is een weerspiegeling van emotionele overleving, een symptoom van waakzaamheid.

Wanneer het ‘makkelijke’ kind degene wordt die zichzelf vergeet

In de vroege kindertijd wordt de term 'makkelijk kind' als een compliment gezien. Dit kind, dat rust brengt in de chaos en de mentale last van het hele gezin draagt, is bijna trots om de bemiddelaar in huis te zijn. Het moet gezegd worden dat familieleden geen gebrek hebben aan superlatieven om dit kind te beschrijven, dat bijna perfect lijkt. Het 'makkelijke' kind, dat is opgevoed om een bron van troost te zijn en geen storende factor, zal desondanks de gevolgen hiervan in de volwassenheid ondervinden.

Dit stille, verantwoordelijke, kneedbare en gehoorzame kind bracht zijn hele jonge leven door in een soort niemandsland, in de overtuiging dat hij de aandacht van anderen niet verdiende. Toch had ook hij al woede, verdriet en afwijzing ervaren. Hij zette simpelweg altijd een dapper gezicht op om te voldoen aan dit ideaalbeeld van opvoeding en dit beeld van het perfecte kind in stand te houden. Later verandert dit behulpzame kind, dat de illusie van zelfredzaamheid wekte, echter vaak in een uiterst toegewijde volwassene. Dit kind, dat altijd gedag zei, zijn vrienden troostte en nooit klaagde over zijn eigen lot, wordt een Moeder Teresa.

Hij neemt op elk uur van de dag de telefoon op, zelfs 's nachts , om zijn vrienden te troosten, neemt ondankbare taken op zich die zijn collega's laten liggen en helpt zijn buren waar hij kan. Uiteindelijk houdt hij tradities in stand door altijd "ja" te zeggen. Maar wanneer deze volwassene zich in moeilijke situaties bevindt of met overweldigende emoties wordt geconfronteerd, houdt hij alles voor zichzelf. Hij biedt gemakkelijk zijn hand aan, maar vindt het moeilijk om de hand van anderen vast te pakken. Op dit punt is het geen extreme dankbaarheid meer; het is zelfsabotage.

Opoffering, een veelvoorkomende gewoonte onder de 'makkelijke' kinderen

"Gevoelens van onzichtbaarheid, moeite met hulp vragen, extreme zelfstandigheid, angst, de behoefte om alles alleen te doen, zelfs als het pijn doet"—de professionals in de geestelijke gezondheidszorg van het "Bonjour Anxiété"-account zijn het er unaniem over eens. Het "makkelijke" kind heeft misschien het leven van zijn of haar ouders vereenvoudigd en bijgedragen aan de algehele harmonie, maar het ontbrak hen ook aan aandacht, aanwezigheid en steun. Ze verdwenen naar de achtergrond om anderen de ruimte te geven om volledig te bestaan. Ze trokken zich terug in stilte om de stemmen van hun leeftijdsgenoten te versterken. Terwijl sommige kinderen overdreven reageren, blinkt dit kind uit in de kunst van het verbergen.

Doordat deze kinderen zich schikken naar de onuitgesproken verwachtingen van volwassenen, missen ze vaak hun eigen verlangens en gevoelens. Ze hebben geleerd om eerst aan de behoeften van anderen te denken voordat ze aan zichzelf denken, wat kan leiden tot een kloof tussen hun innerlijke wereld en het beeld dat ze projecteren.

Vaak verlangen ze naar erkenning, niet voor hun prestaties, maar voor wat ze voelen en ervaren. Hun vermogen om te observeren, te begrijpen en zich aan te passen is waardevol, maar als daar voortdurend een beroep op wordt gedaan zonder emotionele wederkerigheid, kan dat leiden tot gevoelens van leegte of emotioneel isolement.

Uiteindelijk is het 'makkelijke' kind niet zomaar een toonbeeld van wijsheid of discipline. Het is een spiegel van onze oplettendheid en ons vermogen om onzichtbare behoeften te herkennen. Dit inzien betekent discretie omzetten in kracht en stilte in dialoog.