Is het gebruik van een washandje tijdens het douchen wel echt hygiënisch?

Een onmisbaar accessoire in veel badkamers: het washandje maakt deel uit van een diepgewortelde routine. Maar is het echt schoner dan gewoon met de hand wassen? Deskundigen geven hun mening over dit onderwerp, van exfoliërende werking en bacteriën tot de wasfrequentie.

Het washandje: een potentiële broedplaats voor bacteriën

Een washandje is een vochtig textielproduct dat vaak in een warme omgeving zoals de badkamer wordt achtergelaten. Vocht bevordert de groei van micro-organismen. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kunnen vochtige textielproducten een broedplaats worden voor bacteriën en schimmels als ze niet goed worden gedroogd en regelmatig worden gewassen.

Dermatologen die door de American Academy of Dermatology zijn geïnterviewd, wijzen er ook op dat badaccessoires (washandjes, luffasponzen, gewone sponzen) bacteriën, dode huidcellen en zeepresten kunnen ophopen. Dit betekent niet dat het washandje zelf gevaarlijk is, maar wel dat een strenge hygiëne vereist is.

Is het effectiever dan de hand?

Vanuit dermatologisch oogpunt is handen wassen met een milde reiniger over het algemeen voldoende om vuil, zweet en overtollig talg te verwijderen. De American Academy of Dermatology stelt dat overmatig gebruik van schurende hulpmiddelen de huidbarrière kan verzwakken, vooral bij mensen met een gevoelige huid of mensen die aanleg hebben voor eczeem. Een washandje kan echter een mild exfoliërend effect hebben en helpen bij het verwijderen van dode huidcellen. Dit effect is puur mechanisch en hangt af van het type stof dat gebruikt wordt.

Het echte probleem: drogen

De doorslaggevende factor voor hygiëne is drogen. Een verfrommeld washandje dat in de douche blijft liggen, blijft lang vochtig en vormt zo een broedplaats voor bacteriën. Algemene aanbevelingen voor huishoudelijk wasgoed benadrukken twee essentiële punten:

Laat het textiel tussen elk gebruik volledig drogen.

Was ze regelmatig op een geschikte temperatuur.

Een washandje dat dagelijks wordt gebruikt, moet idealiter meerdere keren per week worden vervangen. Sommige dermatologen adviseren zelfs om het na elk gebruik te wassen, vooral bij een gevoelige huid of huidbeschadigingen.

Pas op voor huidinfecties.

In zeldzame gevallen kan een slecht onderhouden badaccessoire bijdragen aan lichte huidinfecties, waaronder folliculitis (ontsteking van de haarzakjes). Deze infecties ontstaan wanneer bacteriën de huid binnendringen. De Mayo Clinic merkt op dat folliculitis in verband kan worden gebracht met bacteriën die in vochtige omgevingen voorkomen. Ook hier geldt dat het risico vooral afhangt van hoe goed het textiel wordt onderhouden, en niet van hoe vaak het wordt gebruikt.

Moeten we stoppen met het dragen van handschoenen?

Er bestaat geen officieel verbod op het gebruik van een washandje. Het gebruik ervan kan prima samengaan met een goede hygiëne, mits bepaalde eenvoudige regels worden nageleefd:

Spoel het na elk gebruik goed af.

Wring het grondig uit

Laat het aan de lucht drogen in een goed geventileerde ruimte.

Was het regelmatig op hoge temperatuur.

Mensen met een zeer gevoelige huid, die snel geïrriteerd raakt of herhaaldelijk infecties oploopt, geven wellicht de voorkeur aan handen wassen, wat milder en minder schurend is.

Wat dermatologen zeggen

Experts benadrukken het belang van matiging. De huid heeft een natuurlijk microbioom, bestaande uit nuttige micro-organismen die bijdragen aan het evenwicht ervan. Te agressief of te vaak reinigen kan deze beschermende barrière beschadigen. De American Academy of Dermatology adviseert het gebruik van een milde reiniger, het vermijden van overmatig wrijven en het beperken van te lange of te hete douches. In deze context is een washandje niet essentieel en ook niet per se problematisch: het hangt er allemaal vanaf hoe het gebruikt en onderhouden wordt.

Kortom, het gebruik van een washandje onder de douche is op zich niet onhygiënisch. Het probleem zit hem in het onderhoud. Voor een gezonde routine is het belangrijk om het washandje goed af te drogen en regelmatig te wassen. Als dat niet mogelijk is, is wassen met de handen en een geschikt product net zo effectief en vaak zelfs milder voor de huid.