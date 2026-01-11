Volgens een onderzoek kan deze activiteit het risico op dementie met 76% verminderen.

Wat als een activiteit die zowel vriendelijk, artistiek als toegankelijk is, een belangrijke bondgenoot zou kunnen worden bij het behoud van mentale vermogens naarmate we ouder worden? Dat is wat een studie, waarover de Washington Post berichtte, suggereert: regelmatig dansen zou het risico op dementie met 76% kunnen verminderen.

Een verrassende impact op de cognitieve gezondheid.

Wetenschappers onderzoeken al decennialang de verbanden tussen levensstijl en hersengezondheid. Het was al bekend dat een evenwichtig voedingspatroon, het stimuleren van de geest met spelletjes of lezen, en regelmatige lichaamsbeweging een rol spelen bij het behoud van mentale functies. Maar onderzoek van Dr. Trisha Pasricha , hoogleraar aan de Harvard Medical School, belicht een veel minder besproken factor: dans.

Volgens haar hebben mensen die meerdere keren per week dansen een aanzienlijk lager risico op leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang. De studie is gebaseerd op gegevens die teruggaan tot de jaren 80, afkomstig van een langdurig onderzoek onder een groep volwassenen die in de Bronx, VS, woonden.

Waarom valt dans zo op?

Van de twaalf geanalyseerde fysieke activiteiten (zwemmen, tennis, wandelen, enz.) bleek alleen dansen zo'n sterk effect te hebben op het behoud van mentale functies. Wat dansen uniek maakt, volgens de onderzoekers, is de combinatie van fysieke inspanning, coördinatie, intellectuele stimulatie en sociale interactie.

Dansen vereist het volgen van een ritme, het anticiperen op bewegingen en soms het synchroniseren met een partner, allemaal op muziek. Deze elementen activeren verschillende hersengebieden intensief, terwijl ze tegelijkertijd plezier geven en sociale contacten bevorderen.

Voordelen die veel verder reiken dan alleen de hersenen.

De positieve effecten van dansen beperken zich niet tot het voorkomen van cognitieve achteruitgang. Volgens de Australische gezondheidswebsite Better Health verbetert deze activiteit:

Hart- en vaatziekten en ademhalingsaandoeningen

Spiertonus en coördinatie

Evenwicht en flexibiliteit

Houding en lichaamsbewustzijn

Moreel en zelfvertrouwen

De kwaliteit van sociale interacties

Met andere woorden: dansen kan op elke leeftijd bijdragen aan het algehele welzijn.

Een activiteit die voor iedereen toegankelijk is.

Goed nieuws: je hoeft geen professionele danser te zijn om de voordelen te ervaren. Veel verenigingen, studio's en culturele centra bieden lessen aan voor volwassen beginners, of het nu gaat om ballroomdansen, Latijns-Amerikaanse dansen, hiphop of zelfs traditionele dansen.

En voor degenen die wat timider zijn, of liever thuisblijven, bieden online video's een uitstekend startpunt. Platforms zoals YouTube staan vol met gratis lessen om alleen, met een partner of met het gezin te sporten, allemaal vanuit het comfort van je eigen woonkamer.

Nu de nieuwjaarsvoornemens zich opstapelen, waarom zou je dansen niet eens als een gezonde gewoonte op zich beschouwen? Het combineert plezier, beweging en stimulatie en zou wel eens een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een langer scherpe geest.