Minder dan 1% van de vrouwen beschikt over een bijzonder visueel vermogen.

Wat als sommige vrouwen kleuren zouden kunnen waarnemen die de meesten van ons nooit zien? Tetrachromie is een uitzonderlijk visueel vermogen dat de deur opent naar een universum van onvermoede tinten. Een ware zintuiglijke schat, die voor wetenschappers nog grotendeels een mysterie is.

Een blik die in staat is miljoenen nuances te ontdekken.

De meeste mensen zijn "trichromaten": hun netvlies heeft drie soorten kegeltjes, die waardevolle sensoren die licht analyseren en ons in staat stellen ongeveer een miljoen kleuren te onderscheiden. Bij sommige vrouwen doet zich een opmerkelijk fenomeen voor: een vierde soort kegeltje verrijkt dit visuele palet.

Deze individuen, bekend als tetrachromaten, konden theoretisch tot wel 100 miljoen tinten waarnemen. Een ware explosie van kleur, alsof de alledaagse wereld was omgetoverd tot een permanent kunstwerk. Waar een mens misschien alleen groen ziet, kan een tetrachromaat subtiele variaties van turkoois, violet of zelfs vleugjes oranje onderscheiden.

Een eigenaardigheid die verband houdt met vrouwelijke chromosomen.

Dit buitengewone vermogen vindt zijn oorsprong in de genetica. De genen die betrokken zijn bij kleurwaarneming bevinden zich op het X-chromosoom. Vrouwen hebben twee X-chromosomen, waardoor hun kans groter is dat ze een variant erven die de ontwikkeling van een vierde kegeltje mogelijk maakt. Mannen, die slechts één X-chromosoom hebben, worden daarentegen vaker getroffen door kleurzichtstoornissen zoals kleurenblindheid.

Onderzoek schat dat ongeveer 12% van de vrouwen dit specifieke potentieel bezit. Het hebben van deze vierde kegel betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat men dagelijks een verbeterd gezichtsvermogen heeft. Echte "functionele" tetrachromaten, die in staat zijn om meer kleuren te onderscheiden tijdens tests, vertegenwoordigen in feite minder dan 1% van de bevolking. Een opvallend detail intrigeert onderzoekers ook: dit vermogen lijkt soms samen te hangen met kleurenblindheid bij een vader of zoon.

Concetta Antico, een kunstenares die verder kijkt dan de gebruikelijke kleuren.

Onder de zeldzame personen die als functionele tetrachromaten zijn geïdentificeerd, is het geval van de schilderes Concetta Antico bijzonder fascinerend. In 2012 werd ze bestudeerd door Amerikaanse onderzoekers die haar uitzonderlijke visuele vermogens bevestigden.

Haar dagelijks leven lijkt gevuld met kleurrijke details die voor veel anderen onzichtbaar zijn. In haar schilderijen beeldt ze reflecties, schaduwen en nuances uit die de meeste waarnemers niet opmerken. Volgens haar is het verrassend hoeveel andere mensen minder kleuren waarnemen dan zij.

Vóór haar had de Britse neurowetenschapper Gabriele Jordan in 2010 de eerste echte tetrachromaat geïdentificeerd door middel van laboratoriumexperimenten. De tests toonden aan dat een vrouw tinten kon onderscheiden die andere deelnemers niet konden onderscheiden.

Een toezicht dat soms sluimert.

Waarom blijft dit uitzonderlijke vermogen dan zo zeldzaam? Onderzoekers bieden een eenvoudige verklaring: onze omgeving is primair ontworpen voor mensen met drie soorten kegeltjes. Schermen, kleding, verf en alledaagse voorwerpen gebruiken kleurenpaletten die zijn ontworpen voor conventioneel zicht. Het vierde kegeltje wordt daardoor mogelijk nooit voldoende gestimuleerd om zijn volledige potentieel te ontwikkelen.

Sommige wetenschappers veronderstellen dat specifieke training of blootstelling aan bepaalde kleurenspectra deze waarneming verder kan activeren. Met andere woorden, sommige vrouwen beschikken mogelijk over buitengewone visuele vermogens zonder zich daarvan bewust te zijn.

Een nieuwe blik op de rijkdom van de wereld

Tetrachromie herinnert ons aan een essentieel punt: onze perceptie van de werkelijkheid is niet voor iedereen hetzelfde. Wat wij als 'alle kleuren' beschouwen, is voor sommige ogen misschien maar een klein deel van het spectrum dat zichtbaar is.

Deze faculteit, die nog steeds in mysterie gehuld is, blijft onderzoekers fascineren. Ze nodigt ons ook uit om op een andere manier naar menselijke diversiteit te kijken: achter elk paar ogen schuilt een unieke manier om de wereld te ontdekken. Misschien bewonderen sommige vrouwen op elk moment een regenboog aan nuances die voor ons onzichtbaar blijven.