"Tech neck", een aandoening die verband houdt met beeldschermen en steeds vaker voorkomt.

Naar je telefoon kijken, op de computer werken, eindeloos scrollen... je schermen maken deel uit van je dagelijks leven. Deze ogenschijnlijk onschuldige gewoonte kan een aanzienlijke impact hebben op je lichaam. "Tech neck" (nekklachten door overmatig gebruik van technologie) is een aandoening die steeds vaker voorkomt.

Een houding die veel druk op je nek legt.

"Tech neck" of "screen neck" verwijst naar pijn die wordt veroorzaakt door een langdurige voorovergebogen houding van het hoofd. Concreet beweegt je hoofd naar voren, je schouders ronden en je nek verliest zijn natuurlijke uitlijning. Als gevolg hiervan moeten de spieren in je nek, trapezius en bovenrug continu werken om dit te compenseren.

Deze overbelasting kan leiden tot stijfheid, pijn achter in het hoofd, tussen de schouderbladen of zelfs in de schouders. Je lichaam is meer dan alleen een vaste houding. Deze disbalans kan ook andere gebieden beïnvloeden: spanning in de kaak, ongemak in de armen of polsen, of zelfs een oppervlakkigere ademhaling door een samengedrukte ribbenkast. Je lichaam, in al zijn complexiteit, stuurt je signalen waar je naar moet luisteren.

Veel meer dan alleen pijn

Een 'tech neck' is niet alleen fysiek ongemak. Het kan ook je algehele gezondheid beïnvloeden. Je hoofd langdurig voorover buigen kan bepaalde zenuwen samendrukken en het evenwicht van het zenuwstelsel verstoren. Studies suggereren dat dit stress kan verhogen, de slaapkwaliteit kan beïnvloeden en je stemming kan aantasten.

Daarbij komt nog een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is: pijn leidt tot vermoeidheid, vermoeidheid belemmert de concentratie en een slechte houding keert bijna automatisch terug. Bij tieners en jongvolwassenen, die veel tijd achter een scherm doorbrengen, komt dit fenomeen steeds vaker voor. Dit is een duidelijk teken dat je houding net zoveel aandacht verdient als je levensstijl.

De voornaamste boosdoener blijft het intensieve gebruik van schermen, vooral wanneer ze verkeerd gepositioneerd zijn. Een telefoon die te laag wordt gehouden, een slecht afgestelde computer of een tablet zonder standaard zorgt ervoor dat je nek langdurig gebogen blijft. Voeg daarbij het gebrek aan pauzes, de beperkte beweging gedurende de dag en soms twijfelachtige ergonomie, en je hebt de perfecte voedingsbodem voor aanhoudende spanning. Je lichaam is niet "fragiel": het past zich aan, maar wanneer het te lang compenseert, vraagt het uiteindelijk om aandacht.

Signalen die je niet mag negeren

Bepaalde signalen zouden u moeten alarmeren:

een gevoel van stijfheid in de nek of bovenrug

Aanhoudende pijn in de schouders of tussen de schouderbladen.

moeite met het moeiteloos rechtzetten van het hoofd

tintelingen in de armen of hoofdpijn

Als deze symptomen aanhouden, kan het nuttig zijn om een zorgverlener te raadplegen om te voorkomen dat deze onevenwichtigheden zich in de loop der tijd vastzetten.

Handelingen om je lichaam te ontspannen

Goed nieuws: je kunt op je eigen tempo actie ondernemen, zonder je hele routine te verstoren.

Begin met het aanpassen van je omgeving: plaats je schermen op ooghoogte, steun je rug en houd je voeten stevig op de grond.

Vergeet niet om regelmatig, elke 30 tot 60 minuten, een pauze te nemen om je nek en schouders te bewegen.

Een paar simpele bewegingen kunnen al een verschil maken: lichte kantelingen van het hoofd, zijwaartse strekkingen, schouderrollen of kin intrekken. Deze bewegingen helpen spanning te verlichten en de spieren te versterken die je houding ondersteunen.

Het doel is niet perfectie, maar een beter begrip van je lichaam, in al zijn diversiteit en behoeften.

Kortom, "tech neck" weerspiegelt onze hyperverbonden levensstijl. Het is niet onvermijdelijk, maar wel een teken dat we ons moeten aanpassen. Door je bewust te worden van je gewoonten en een paar aanpassingen te maken, kun je je comfort, mobiliteit en algehele welzijn behouden.