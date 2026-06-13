Geboren worden in de zomer: wat onderzoek naar de geestelijke gezondheid van mannen suggereert

Kan het seizoen waarin we geboren worden werkelijk invloed hebben op onze mentale gezondheid jaren later? De vraag klinkt misschien verrassend, zelfs een beetje astrologie-achtig of vergezocht. Toch bestuderen onderzoekers al jaren de effecten die de prenatale omgeving en de eerste weken van het leven kunnen hebben op de hersenontwikkeling.

Een hypothese die wetenschappers intrigeert.

Terwijl degenen die in de zomer geboren zijn het betreuren dat ze nooit al hun dierbaren bij elkaar kunnen brengen om hun verjaardag te vieren, vinden degenen die in de winter 60 worden het jammer dat ze deze speciale gelegenheid binnenshuis moeten doorbrengen. Of je nu in de winter, lente, zomer of herfst geboren bent, het seizoen waarin je geboren wordt, heeft zo zijn nadelen. Naast de praktische en feestelijke aspecten, zou het ook een voorbode kunnen zijn van ons toekomstige mentale welzijn. Dat is wat een nogal ongebruikelijke Canadese studie suggereert.

De oorsprong van dit onderzoek is nogal onverwacht. "Het idee voor dit onderzoek ontstond toen mij werd gevraagd of ik in horoscopen geloofde", legt Mikael Mokkonen, hoofdauteur van de studie, uit. "Ik vroeg me toen af of er een biologische basis voor hun bestaan zou kunnen zijn, in de zin van een verband tussen iemands geboortedatum en fysiologische of mentale kenmerken."

Verre van astrologische voorspellingen hebben onderzoekers zich gericht op een zeer reële wetenschappelijke vraag: zouden de omgevingsomstandigheden waaraan een moeder tijdens haar zwangerschap wordt blootgesteld, blijvende gevolgen kunnen hebben voor de geestelijke gezondheid van haar kind?

Hoe het geboorteseizoen een rol kan spelen

Het seizoen heeft invloed op veel omgevingsfactoren. Zonlicht, temperaturen, seizoensgebonden infecties , voeding en vitamine D-spiegel variëren allemaal gedurende het jaar. Tijdens de zwangerschap kunnen deze factoren mogelijk de ontwikkeling van de foetus beïnvloeden.

Sommige onderzoekers suggereren dat blootstelling aan bepaalde seizoensgebonden factoren kan bijdragen aan de vorming van bepaalde aspecten van de fysieke of mentale gezondheid op de lange termijn. De precieze mechanismen zijn echter grotendeels onbekend en de resultaten van tot nu toe uitgevoerde studies zijn vaak tegenstrijdig.

Wat het Canadese onderzoek aantoont

Voor hun onderzoek analyseerden wetenschappers van de Kwantlen Polytechnic University in British Columbia gegevens van 303 jongvolwassenen met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar. De deelnemers vulden twee veelgebruikte vragenlijsten over geestelijke gezondheid in: de PHQ-9, die depressieve symptomen meet, en de GAD-7, die zich richt op angst. Hun eerste bevinding: er werd geen duidelijk verband gevonden tussen het geboorteseizoen en angststoornissen.

Wat betreft depressie kwam er echter een opvallende trend naar voren bij mannen. Mannen geboren in de zomer, dat wil zeggen tussen juni en augustus, vertoonden vaker scores die duidden op depressieve symptomen, vergeleken met mannen geboren in andere seizoenen.

Resultaten dienen met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Deze bevindingen betekenen niet dat geboren worden in de zomer depressie veroorzaakt. De onderzoekers zelf zijn voorzichtig. Mikael Mokkonen benadrukt dat het hier niet gaat om het vaststellen van een oorzaak-gevolgrelatie. Volgens hem zouden deze observaties verband kunnen houden met "omgevingsomstandigheden die de moeder tijdens de zwangerschap heeft ervaren".

Het onderzoek kent echter ook een aantal belangrijke beperkingen. De steekproefomvang blijft relatief klein en bestaat voornamelijk uit studenten die in dezelfde regio van Canada wonen. Bovendien bevatten sommige vragenlijsten lege velden. Met andere woorden, deze resultaten moeten worden beschouwd als een interessante invalshoek voor verder onderzoek, en niet als een vaststaand feit.

Depressie bij mannen, een onderwerp waarover te vaak wordt gezwegen.

Los van de kwestie van het geboorteseizoen vestigt dit onderzoek de aandacht op een belangrijk volksgezondheidsprobleem: depressie bij mannen. Psychische problemen botsen al lange tijd met bepaalde traditionele modellen van mannelijkheid. Veel mannen hebben geleerd hun lijden te bagatelliseren, hun emoties niet te uiten of hulp zoeken te zien als een teken van zwakte.

Deze maatschappelijke druk kan de diagnose en behandeling vertragen. Depressie uit zich echter niet altijd op dezelfde manier bij mannen en vrouwen. Bij sommige mannen kan het zich uiten in verhoogde prikkelbaarheid, risicovol gedrag, overmatig alcohol- of drugsgebruik, sociaal isolement of een verlies van interesse in gebruikelijke activiteiten. Deze signalen zijn soms minder gemakkelijk te herkennen als depressieve symptomen.

Of iemand in de winter, lente, zomer of herfst geboren wordt, bepaalt op zichzelf niet zijn of haar psychologische lot. Deze Canadese studie suggereert echter dat er mogelijk een verband bestaat tussen een geboorte in de zomer en een verhoogd risico op depressieve symptomen bij mannen. Een kans om het laatste bastion van mannelijkheid te ontmantelen.