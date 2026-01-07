Hij ontwaakt uit zijn coma... en spreekt vloeiend een taal die hij nooit heeft geleerd.

Na een routineoperatie verbaasde Stephen Chase, een 30-jarige Amerikaan uit Utah , het medisch personeel: toen hij wakker werd, sprak hij vloeiend Spaans. Het probleem: hij had de taal van Cervantes nooit bestudeerd. Dit zeldzame fenomeen, gedocumenteerd door de Amerikaanse pers, wakkert het debat over de mysteries van het menselijk brein en het onbewuste taalgeheugen opnieuw aan.

Een ontwaken gekenmerkt door het onverklaarbare

Stephen was 19 toen hij zijn eerste operatie onderging na een voetbalblessure. Bij het ontwaken sprak hij spontaan bijna twintig minuten Spaans, voordat hij weer terugviel op zijn moedertaal, het Engels. Sindsdien lijkt elke algehele narcose hetzelfde scenario te veroorzaken: een tijdelijke terugkeer naar deze taal die hij zich niet bewust beheerst. Verontrustend genoeg is Stephen, hoewel hij nooit formele Spaanse lessen heeft gevolgd, opgegroeid in een Spaanstalige buurt. Hij gelooft dat zijn hersenen geluiden, woorden en zinsstructuren onbewust hebben "opgeslagen".

Het brein, een onverwachte bibliotheek

Neurologen beschrijven een zeldzame aandoening die bekend staat als het Vreemde Taal Syndroom. Dit fenomeen treedt soms op na een hoofdletsel, een operatie of een coma. De hersenen, die door verdoving worden gewekt of 'geherprogrammeerd', krijgen toegang tot voorheen sluimerende geheugengebieden. Volgens Babbel Magazine kunnen bepaalde hersenbeschadigingen of -stimulaties verborgen taalcircuits 'activeren', waardoor iemand tijdelijk een taal kan gebruiken die passief is aangeleerd of lang is vergeten.

Van medische nieuwsgierigheid tot nieuwe vaardigheid

Sinds die gebeurtenis wilde Stephen de betekenis van dit onverwachte geschenk achterhalen. Hij woonde twee jaar in Chili en perfectioneerde zijn Spaans tot bijna moedertaalniveau. "Het is fascinerend om te ontdekken wat de hersenen allemaal kunnen onthouden zonder dat we het beseffen," zegt hij. Zijn geval wordt nu bestudeerd door verschillende specialisten op het gebied van taalgeheugen en neuroplasticiteit, die het zien als een veelbelovende manier om te begrijpen hoe talen in onze neurale circuits worden opgeslagen – en soms weer geactiveerd.

Het verhaal van Stephen Chase herinnert ons eraan dat het menselijk brein nog grotendeels onontgonnen gebied is. Tussen verborgen herinneringen, passief leren en de nog steeds slecht begrepen mechanismen van bewustzijn, vervaagt deze fascinerende casus de grenzen tussen aangeboren en aangeleerde eigenschappen.