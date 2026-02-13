Deze "vuile" tips zijn nuttig voor alle vrouwen.

Dit zijn tips die ingaan tegen strikte schoonheidsidealen en alles tegenspreken wat we dachten te weten over vrouwelijke hygiëne. Zelden hoorden we ze van onze moeders, en online zouden ze de "nette meisjes" de kriebels geven. Van jongs af aan leren we hoe we make-up moeten aanbrengen, ongewenste haartjes moeten verwijderen en ons moeten kleden om onszelf te flatteren. We leren dat we "schoon" moeten zijn, dat we altijd "naar rozen moeten ruiken", maar we vergeten waar het echt om draait.

Het is niet erg als je aan het eind van de dag vlekken in je ondergoed hebt.

Dit zijn woorden die goed voelen en geruststellen. Deze tips, die vaak als 'vies' worden beschouwd en die niemand durft uit te spreken uit angst een ideaal te verbrijzelen, worden luid en duidelijk verkondigd door content creator @ amel_ioration.off . Via haar make-uproutine deelt deze jonge vrouw waarheden over het lichaam die we moeten horen. Terwijl velen de schoonheidsidealen nabootsen door 's avonds parfum te dragen en de deugden van intieme muskusgeuren te bezingen, zet zij een aantal biologische feiten recht die in biologieboeken vaak worden weggelaten.

Ze begint met te praten over een situatie die ons een ongemakkelijk gevoel kan geven en ons zelfs een afkeer van ons lichaam kan bezorgen: de beruchte vaginale afscheiding. Dit baarmoederhalsslijm dat sporen achterlaat in je ondergoed is niets om je zorgen over te maken. Integendeel, het is een handig hulpmiddel om je cyclus bij te houden en je lichaam beter te begrijpen. Het is ook een teken dat de vagina perfect functioneert. Deze natuurlijke afscheiding reinigt, hydrateert en beschermt de vaginale flora. De hoeveelheid kan variëren afhankelijk van je cyclus, stress, opwinding of zelfs je voeding. Zolang de geur niet sterk wordt, de kleur niet duidelijk groen/grijs wordt en er geen branderig gevoel is, is er niets abnormaals. Het lichaam reinigt zichzelf. Letterlijk.

Van voren naar achteren afvegen: een detail dat alles verandert.

Naast andere 'vieze' tips had deze ons als vrouw veel infecties kunnen besparen als we hem eerder hadden geleerd. Deze simpele stap lijkt vanzelfsprekend, maar in de haast vergeten we hem vaak. Toch voorkomt hij de overdracht van bacteriën van de anus naar de plasbuis en vagina. En dat is een echte bescherming tegen urineweginfecties en bepaalde intieme irritaties. Het gaat niet om 'morele reinheid', maar om het bacteriële evenwicht. De intieme zone is een kwetsbaar ecosysteem, en deze kleine gewoonte om de toiletpot te gebruiken kan een wereld van verschil maken.

Plassen na seks is geen fabeltje.

Vaak wordt dit advies met hoongelach afgedaan, maar het is allesbehalve onbelangrijk. Plassen na seks helpt bacteriën te verwijderen die tijdens de wrijving in de plasbuis terecht zijn gekomen. Het is een simpele stap die het risico op blaasontsteking vermindert, vooral bij vrouwen die er gevoelig voor zijn. Het is niet glamoureus of romantisch... maar het is ongelooflijk effectief. Het zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als het gebruik van glijmiddel.

Diarree tijdens de menstruatie: ja, dat komt voor.

Ook dit fenomeen wordt slecht, of zelfs helemaal niet, beschreven in leerboeken. Niemand informeert ons over deze mogelijkheid. Toch dwingt dit ongelooflijk slopende symptoom ons om al onze plannen voor de dag te herzien en overvalt het ons volledig. Terwijl grappen over plassen en poepen iedereen aan het lachen maken tijdens de kindertijd, zijn ze in de volwassenheid praktisch taboe. De hormonen die betrokken zijn bij baarmoedercontracties kunnen ook de darmen stimuleren. Het resultaat: een versnelde darmpassage, dunnere ontlasting of zelfs diarree tijdens de menstruatie. Het is niet 'vies', het is niet raar, het is hormonaal. Het bekken is een gebied waar alles met elkaar verbonden is.

Ja, het is mogelijk om enkele dagen vóór de ovulatie zwanger te raken.

Op school leerden we uitgebreid over bevruchting, met tientallen diagrammen als voorbeeld. Er werd echter niet benadrukt hoe goed sperma kan overleven. Sperma kan tot wel vijf dagen in het lichaam overleven. Dus geslachtsgemeenschap vóór de ovulatie kan absoluut tot een zwangerschap leiden. Het is geen pech; het is biologie.

Intieme jeuk: mag niet genegeerd worden

Het kan iets onschuldigs zijn (irritatie, scheren, een nieuwe zeep), maar het kan ook een teken zijn van een schimmelinfectie of een disbalans. De intieme zone hoort niet constant te jeuken. Luisteren naar dit signaal is een manier om goed voor jezelf te zorgen.

Een puistje op je billen? Niets om je voor te schamen.

Tijdschriften vergelijken deze huidreactie met aardbeienhuid en gebruiken dramatische bijvoeglijke naamwoorden. En in plaats van ons te informeren, sporen ze ons aan om deze kleine, microscopische bultjes, die praktisch onzichtbaar zijn, te verwijderen. De billen hebben haarzakjes en talgklieren, net als het gezicht. Ingegroeide haren, wrijving, transpiratie... bultjes kunnen ontstaan. Het is geen gebrek aan hygiëne ; het is gewoon huid.

Bloedstolsels tijdens de menstruatie: een realiteit

In tegenstelling tot wat reclames voor menstruatieproducten laten zien, is menstruatiebloed niet altijd slechts een klein vlekje. Soms is het een behoorlijke bende daar beneden, en toch houden we ons groot. Kleine bloedstolsels kunnen normaal zijn, vooral op dagen met hevige bloedingen. Het bloed stolt dan gewoon voordat het naar buiten stroomt.

Zweten onder de borsten is niet onhygiënisch.

Volgens deze voorschriften mogen vrouwen geen enkele zweetvlek op hun kleding hebben (alleen boven hun hoofd). Maar ze zijn in de eerste plaats mensen en hebben niet het absorptievermogen van een spons, noch van een luchtverfrisser. De borst is een huidplooi, warm en slecht geventileerd. Hij zweet. Net als de oksels. Net als de liesstreek. Het lichaam reguleert zijn temperatuur, punt uit.

Het echte "vieze" is uiteindelijk de stilte en schaamte rondom deze onderwerpen. Hoe meer we over het echte lichaam praten, hoe meer bevrijd we worden.