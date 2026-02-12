Search here...

Voelt u zich uitgeput door sociale contacten? Therapeuten leggen uit hoe u uw energie weer kunt opladen zonder schuldgevoel.

Welzijn
Émilie Laurent
recharger batterie sociale
Freepik

Tussen triviale gesprekjes over het weer, geforceerde glimlachen op sociale bijeenkomsten en geveinsde gebaren aan grote tafels raken onze sociale batterijen snel leeg. En in tegenstelling tot mobiele telefoons is simpelweg opladen niet genoeg. In hettijdschrift Self deelt Laurie Helgoe, PhD in psychologie en universitair docent klinische psychologie aan de Universiteit van Augsburg, activiteiten om deze overbelaste sociale batterijen weer op te laden.

Wanneer de sociale batterij in een kritieke toestand verkeert

Het is geen gemakkelijke opgave om een goede indruk te maken in de maatschappij. We moeten constant presteren, ons inlaten met ongelooflijk saaie gesprekken en ons sociale masker stevig op zijn plaats houden, terwijl we innerlijk op de rand van een zenuwinstorting staan. En alsof dat nog niet genoeg is, absorberen we alle negatieve emoties om ons heen als een spons .

Over het algemeen weten we wel wanneer onze sociale energie volledig op is. We staren voor ons uit, knikken zonder deel te nemen aan gesprekken en voelen een sterke behoefte aan eenzaamheid. Zo sterk zelfs dat het toilet onze enige toevluchtsoord is. Dit gevoel van verzadiging treedt snel op, na een paar formele, zielloze gesprekken over het weer of geïmproviseerde therapiesessies met eindeloos kletsende collega's. "Wanneer je met anderen omgaat, verwerk je een grote hoeveelheid informatie, en als er te veel tegelijk is, is het geen wonder dat je je overweldigd voelt of moeite hebt om te ontspannen", verzekert dr. Helgoe.

We hebben echter geen handleiding voor hoe we weer in contact kunnen komen met onszelf en hoe we die sociale vermoeidheid kunnen overwinnen die alleen door een winterslaap verlicht lijkt te worden. We kunnen onszelf nog niet zomaar aan het stroomnet koppelen en via een katheter opladen. Aan de andere kant kunnen we onszelf wel momenten van welzijn gunnen.

Dompel jezelf onder in een denkbeeldige wereld.

Om onze volledig uitgeputte sociale batterijen weer op te laden, hebben we geen weeklange stilteretraite nodig. Een fictieboek is een prima alternatief en geeft ons op zichzelf al een boost. Het stimuleert op natuurlijke wijze loslaten en koppelt ons echt los van de werkelijkheid. We laten ons meevoeren door de pagina's en raken zo verdiept in het verhaal dat we onze zorgen vergeten. Door de deur naar parallelle werelden te openen, of die nu bevolkt worden door fantastische wezens of dreigende monsters, keren we ons effectief af van wat ons stress bezorgt. Het is onze ontsnappingsroute. Onze eigen persoonlijke ontsnapping ligt aan de andere kant van de voorkant van het boek.

Verandering van omgeving

Als je sociale energie op is en je een overdosis aan menselijk contact hebt, wil je niets liever dan onder de dekens kruipen en de vliegtuigmodus aanzetten. Deze expert heeft echter een ander plan voor ons. In plaats van je op te sluiten in je slaapkamer en te worstelen met deze sociale kater, raadt ze aan om wat frisse lucht te krijgen en van omgeving te veranderen (met welke middelen dan ook). Je hoeft niet meteen de eerste de beste trein te nemen of een digitale detox diep in de bergen te ondernemen.

Er zijn minder radicale manieren om rust te vinden. Op een parkbankje zitten en naar de vogels luisteren, je terugtrekken in het bos of een ' kleurenwandeling ' maken – een wandeling waarbij je je laat leiden door een specifieke kleur – kan allemaal heilzaam zijn. Het doel is om je geest te verjongen, en de natuur biedt een ware ontsnapping, een therapiesessie in de buitenlucht. Wetenschappelijke studies tonen dit aan: contact met de natuur verzacht stress en vermindert angst. Bovendien is het gratis!

Vermoeidheid op een minder fatalistische manier benaderen.

We moesten naar onze baas luisteren die over marathons praatte, terwijl we al de kriebels kregen bij de gedachte alleen al om naar de bus te rennen. We deden bovenmenselijke inspanningen om interesse te tonen in de familiefoto's van onze collega, toen hij door 500 foto's van zijn laatste vakantie scrolde.

Na een stressvolle sociale bijeenkomst hebben we de neiging om de gebeurtenissen in ons hoofd te herbeleven, en deze flashbacks irriteren ons bijna meer dan het moment zelf. Vandaar het belang, volgens dr. Helgoe, om even afstand te nemen en ons te richten op de leukere aspecten. Het is allemaal een kwestie van perspectief. Dus in plaats van te klagen over de eindeloze avond en de monologen van een collega, kunnen we ons verheugen over de heerlijke hapjes en de nieuwe contacten die we hebben gelegd.

Ontspan zonder gedoe

Het is een veelvoorkomende misvatting dat je naar een thalassotherapiecentrum moet gaan of een complete spa moet boeken om je sociale batterijen op te laden en je tolerantie voor anderen terug te winnen. Eenvoud is echter de sleutel. Er bestaan geen wondermiddelen, alleen technieken die zijn afgestemd op elk individu. Sommige mensen zijn volkomen tevreden met hun eigen gezelschap en blijven in hun eigen bubbel, terwijl anderen op zijn minst een beetje contact met de buitenwereld willen behouden. Dr. Helgoe heeft geen voorkeur. Ze raadt simpelweg aan om drukke plekken en de bijbehorende zintuiglijke overbelasting te vermijden. Volgens haar biedt de bioscoop een ware oase van rust. "Het is een gedeeld en aangenaam moment van kalmte," zegt ze.

Kies een ontspannende activiteit die we leuk vinden.

In het tijdperk van sociale media is het verleidelijk om trendy wellnessactiviteiten na te doen. We willen misschien Pilates proberen, bomen knuffelen, yoga doen omringd door puppy's, gillen in kamers vol harige beestjes, of olijfolieshots drinken met Tibetaanse klankschalen op de achtergrond. Maar deze activiteiten zijn niet altijd geschikt voor ons, en in plaats van ons te ontspannen, hebben ze vaak het tegenovergestelde effect. Luisteren naar onze eigen behoeften is geen optie, maar essentieel.

Als je sociale energie opraakt en je al geïrriteerd raakt door het kleinste "hallo", moet je leren om prioriteit aan jezelf te geven.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als woordenkunstenaar jongleer ik dagelijks met stijlmiddelen en perfectioneer ik de kunst van feministische grappen. In mijn artikelen biedt mijn licht romantische schrijfstijl je een aantal werkelijk boeiende verrassingen. Ik geniet ervan complexe kwesties te ontrafelen, als een moderne Sherlock Holmes. Genderminderheden, gelijkheid, lichaamsdiversiteit... Als journalist op het scherpst van de snede duik ik hals over kop in onderwerpen die debat aanwakkeren. Als workaholic wordt mijn toetsenbord vaak op de proef gesteld.
Article précédent
Concentratie, geheugen, IQ: waarom de resultaten van Generatie Z onderzoekers zorgen baren

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Concentratie, geheugen, IQ: waarom de resultaten van Generatie Z onderzoekers zorgen baren

Wat als de hersenen van jongere generaties anders functioneren dan die van oudere generaties? Recent onderzoek in de...

"Maar heel weinig mensen zijn hiertoe in staat": dit discrete gebaar kan helpen bij het lokaliseren van geluiden.

Het vrijwillig bewegen van je oren is een van die subtiele maar intrigerende vaardigheden. Dit talent, dat slechts...

Deze energieboost voor het slapengaan is niet zo positief als het lijkt.

Terwijl het tijd is om onder de dekens te kruipen en Morpheus te begroeten, barst je van de...

Eenmaal gepensioneerd, zijn dit vaak de levensstijlkeuzes waar men het meest spijt van heeft.

De pensionering is vaak een welkome pauze, een tijd om op adem te komen, terug te blikken en...

Waarom springen deze vrouwen 's ochtends vroeg als eerste? Deze Chinese trend is intrigerend.

Dit jaar, 2026, is een ochtendroutine in opkomst: een paar minuten licht op de plek springen na het...

Eet je 's avonds een kiwi? Onderzoek wijst uit dat het de slaap bevordert.

Wat als je avondroutine wat rustiger zou worden met een simpel stuk fruit? Steeds meer mensen voegen een...

© 2025 The Body Optimist