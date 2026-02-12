Voelt u zich uitgeput door sociale contacten? Therapeuten leggen uit hoe u uw energie weer kunt opladen zonder schuldgevoel.

Tussen triviale gesprekjes over het weer, geforceerde glimlachen op sociale bijeenkomsten en geveinsde gebaren aan grote tafels raken onze sociale batterijen snel leeg. En in tegenstelling tot mobiele telefoons is simpelweg opladen niet genoeg. In hettijdschrift Self deelt Laurie Helgoe, PhD in psychologie en universitair docent klinische psychologie aan de Universiteit van Augsburg, activiteiten om deze overbelaste sociale batterijen weer op te laden.

Wanneer de sociale batterij in een kritieke toestand verkeert

Het is geen gemakkelijke opgave om een goede indruk te maken in de maatschappij. We moeten constant presteren, ons inlaten met ongelooflijk saaie gesprekken en ons sociale masker stevig op zijn plaats houden, terwijl we innerlijk op de rand van een zenuwinstorting staan. En alsof dat nog niet genoeg is, absorberen we alle negatieve emoties om ons heen als een spons .

Over het algemeen weten we wel wanneer onze sociale energie volledig op is. We staren voor ons uit, knikken zonder deel te nemen aan gesprekken en voelen een sterke behoefte aan eenzaamheid. Zo sterk zelfs dat het toilet onze enige toevluchtsoord is. Dit gevoel van verzadiging treedt snel op, na een paar formele, zielloze gesprekken over het weer of geïmproviseerde therapiesessies met eindeloos kletsende collega's. "Wanneer je met anderen omgaat, verwerk je een grote hoeveelheid informatie, en als er te veel tegelijk is, is het geen wonder dat je je overweldigd voelt of moeite hebt om te ontspannen", verzekert dr. Helgoe.

We hebben echter geen handleiding voor hoe we weer in contact kunnen komen met onszelf en hoe we die sociale vermoeidheid kunnen overwinnen die alleen door een winterslaap verlicht lijkt te worden. We kunnen onszelf nog niet zomaar aan het stroomnet koppelen en via een katheter opladen. Aan de andere kant kunnen we onszelf wel momenten van welzijn gunnen.

Dompel jezelf onder in een denkbeeldige wereld.

Om onze volledig uitgeputte sociale batterijen weer op te laden, hebben we geen weeklange stilteretraite nodig. Een fictieboek is een prima alternatief en geeft ons op zichzelf al een boost. Het stimuleert op natuurlijke wijze loslaten en koppelt ons echt los van de werkelijkheid. We laten ons meevoeren door de pagina's en raken zo verdiept in het verhaal dat we onze zorgen vergeten. Door de deur naar parallelle werelden te openen, of die nu bevolkt worden door fantastische wezens of dreigende monsters, keren we ons effectief af van wat ons stress bezorgt. Het is onze ontsnappingsroute. Onze eigen persoonlijke ontsnapping ligt aan de andere kant van de voorkant van het boek.

Verandering van omgeving

Als je sociale energie op is en je een overdosis aan menselijk contact hebt, wil je niets liever dan onder de dekens kruipen en de vliegtuigmodus aanzetten. Deze expert heeft echter een ander plan voor ons. In plaats van je op te sluiten in je slaapkamer en te worstelen met deze sociale kater, raadt ze aan om wat frisse lucht te krijgen en van omgeving te veranderen (met welke middelen dan ook). Je hoeft niet meteen de eerste de beste trein te nemen of een digitale detox diep in de bergen te ondernemen.

Er zijn minder radicale manieren om rust te vinden. Op een parkbankje zitten en naar de vogels luisteren, je terugtrekken in het bos of een ' kleurenwandeling ' maken – een wandeling waarbij je je laat leiden door een specifieke kleur – kan allemaal heilzaam zijn. Het doel is om je geest te verjongen, en de natuur biedt een ware ontsnapping, een therapiesessie in de buitenlucht. Wetenschappelijke studies tonen dit aan: contact met de natuur verzacht stress en vermindert angst. Bovendien is het gratis!

Vermoeidheid op een minder fatalistische manier benaderen.

We moesten naar onze baas luisteren die over marathons praatte, terwijl we al de kriebels kregen bij de gedachte alleen al om naar de bus te rennen. We deden bovenmenselijke inspanningen om interesse te tonen in de familiefoto's van onze collega, toen hij door 500 foto's van zijn laatste vakantie scrolde.

Na een stressvolle sociale bijeenkomst hebben we de neiging om de gebeurtenissen in ons hoofd te herbeleven, en deze flashbacks irriteren ons bijna meer dan het moment zelf. Vandaar het belang, volgens dr. Helgoe, om even afstand te nemen en ons te richten op de leukere aspecten. Het is allemaal een kwestie van perspectief. Dus in plaats van te klagen over de eindeloze avond en de monologen van een collega, kunnen we ons verheugen over de heerlijke hapjes en de nieuwe contacten die we hebben gelegd.

Ontspan zonder gedoe

Het is een veelvoorkomende misvatting dat je naar een thalassotherapiecentrum moet gaan of een complete spa moet boeken om je sociale batterijen op te laden en je tolerantie voor anderen terug te winnen. Eenvoud is echter de sleutel. Er bestaan geen wondermiddelen, alleen technieken die zijn afgestemd op elk individu. Sommige mensen zijn volkomen tevreden met hun eigen gezelschap en blijven in hun eigen bubbel, terwijl anderen op zijn minst een beetje contact met de buitenwereld willen behouden. Dr. Helgoe heeft geen voorkeur. Ze raadt simpelweg aan om drukke plekken en de bijbehorende zintuiglijke overbelasting te vermijden. Volgens haar biedt de bioscoop een ware oase van rust. "Het is een gedeeld en aangenaam moment van kalmte," zegt ze.

Kies een ontspannende activiteit die we leuk vinden.

In het tijdperk van sociale media is het verleidelijk om trendy wellnessactiviteiten na te doen. We willen misschien Pilates proberen, bomen knuffelen, yoga doen omringd door puppy's, gillen in kamers vol harige beestjes, of olijfolieshots drinken met Tibetaanse klankschalen op de achtergrond. Maar deze activiteiten zijn niet altijd geschikt voor ons, en in plaats van ons te ontspannen, hebben ze vaak het tegenovergestelde effect. Luisteren naar onze eigen behoeften is geen optie, maar essentieel.

Als je sociale energie opraakt en je al geïrriteerd raakt door het kleinste "hallo", moet je leren om prioriteit aan jezelf te geven.