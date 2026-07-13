Volgens een onderzoek kan het ruiken aan chocolade vóór het sporten de prestaties verbeteren.

Wat als je reukvermogen een nuttige bondgenoot zou kunnen zijn vóór een training? Een recente studie suggereert dat het ruiken aan pure chocolade vóór en tijdens het sporten je kan helpen om meer herhalingen te voltooien zonder dat je het gevoel hebt dat je je intensiever inspant. Deze verrassende ontdekking benadrukt de fascinerende verbinding tussen onze zintuigen, onze hersenen en ons lichaam.

Wanneer de geur van chocolade je training binnendringt

Het idee lijkt misschien verrassend: sportprestaties verbeteren door middel van een heerlijke geur. Toch is dit de invalshoek die onderzoekers van de Universiteit van Malaya hebben onderzocht in een studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Physiology .

Wetenschappers hebben een relatief onbekende vraag onderzocht: de invloed van geur op hoe we fysieke inspanning ervaren. Hiervoor rekruteerden ze 23 mannen met een gemiddelde conditie, die gevraagd werden om beenstrekoefeningen te doen na een vastenperiode van minstens tien uur. Voor en tijdens de oefening werden de deelnemers blootgesteld aan verschillende geuren: een zeer intense geur van pure chocolade (90%), een geur van melkchocolade (60%), of simpelweg water, dat als referentie diende om de resultaten te vergelijken.

Pure chocolade heeft er wellicht een klein beetje aan bijgedragen.

De resultaten verrasten de onderzoekers. Deelnemers die werden blootgesteld aan de geur van pure chocolade voerden gemiddeld meer herhalingen uit dan de deelnemers in de controlegroep. Het waargenomen verschil bedroeg ongeveer 18 extra herhalingen in vergelijking met deelnemers die aan water werden blootgesteld. De geur van melkchocolade leek ook een positief effect te hebben, met ongeveer 9 extra herhalingen.

Het meest interessante punt betreft echter niet alleen het aantal uitgevoerde bewegingen. De deelnemers gaven niet aan dat ze het gevoel hadden meer inspanning te leveren. Met andere woorden, ze kwamen iets verder terwijl ze een vergelijkbare moeilijkheidsgraad ervoeren. Voor onderzoekers is dit fenomeen bijzonder interessant, omdat het aantoont dat onze ervaring van inspanning niet alleen afhangt van onze spieren. Ook onze hersenen spelen een cruciale rol in hoe we onze vaardigheden waarnemen.

Een verhaal over hersenen, honger en gewaarwordingen.

Hoe kan dit effect worden verklaard? De auteurs van de studie opperen een hypothese die verband houdt met de eetlust. De geur van pure chocolade zou hebben bijgedragen aan het verminderen van het hongergevoel bij de deelnemers en het versterken van een gevoel van verzadiging. Bij het sporten op een lege maag kan honger soms afleidend werken. Door de hersenen een signaal te geven dat geassocieerd wordt met plezier en beloning, zou de geur van chocolade sommige mensen kunnen helpen zich beter te concentreren op hun training. De onderzoekers spreken zelfs van een 'aangeleerd signaal': na verloop van tijd kunnen onze hersenen de rijke geur van pure chocolade associëren met een aangenaam en bevredigend gevoel, wat onze waarneming tijdens het sporten zou beïnvloeden.

Een interessante ontdekking, maar eentje die niet te veel moet worden geïnterpreteerd.

Hoewel deze resultaten intrigerend zijn, moeten ze met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De studie werd uitgevoerd bij een kleine groep jonge, redelijk fitte mannen. Ook werd er een specifieke oefening onder bijzondere omstandigheden uitgevoerd, waaronder een langdurige vastenperiode. De onderzoekers zelf beschrijven dit werk als een voorlopige verkenning. Verder onderzoek is nodig om te bepalen of deze effecten ook gelden voor een bredere groep mensen, verschillende fitnessniveaus of andere vormen van lichamelijke activiteit.

Sport draait niet alleen om het breken van records.

Deze studie biedt een nieuw perspectief op de invloed van onze zintuigen op onze relatie met beweging. Het is echter essentieel om één belangrijk punt te onthouden: sporten hoeft geen voortdurende prestatiegerichte bezigheid te zijn. Bewegen kan simpelweg een manier zijn om te ontspannen na een drukke dag, je batterijen op te laden of plezier te beleven. Elke sessie telt, of het nu leidt tot vooruitgang, ontdekking of gewoon een prettig moment met je lichaam.

Uiteindelijk, hoewel de geur van pure chocolade voor sommigen een motiverend ritueeltje kan worden, zal het nooit het plezier vervangen van bewegen in je eigen tempo. Het belangrijkste is om een activiteit te vinden waar je je goed bij voelt en te vieren waartoe je lichaam in staat is.