Een man trainde 320 dagen lang slechts één kant van zijn lichaam om de effecten te observeren.

Welzijn
Fabienne Baure
@thecrookedman10 / Instagram

Een contentmaker die bekendstaat als "The Crooked Man" heeft 320 dagen lang uitsluitend spieren aan één kant van zijn lichaam opgebouwd. Deze satirische onderneming heeft resultaten opgeleverd die internetgebruikers wereldwijd hebben gefascineerd.

Een bewust asymmetrische ervaring

In 2024 begon "The Crooked Man", toen 19 jaar oud, aan dit ongewone avontuur. De uitdaging: spieren opbouwen aan slechts één kant van zijn lichaam, waarbij hij zich voornamelijk richtte op zijn trapeziusspier, één arm en één kant van zijn rug. Om dit unieke resultaat te bereiken, structureerde hij zijn trainingen rond klassieke gewichthefoefeningen – schouderheffingen met dumbbells, deadlifts, pull-ups – maar dan op een bewust onevenwichtige manier uitgevoerd. Een methodische discipline, toegepast met een logica die haaks stond op de gebruikelijke sportschoolroutine.

Een satirische reactie op looksmaxxing.

Achter deze ietwat bizarre aanpak schuilt een heel specifieke bedoeling. "The Crooked Man" legt uit dat hij wilde reageren op looksmaxxing, een zorgwekkende trend die zich al jaren via sociale media verspreidt en veel jonge mannen ertoe aanzet hun uiterlijk te veranderen in een obsessieve zoektocht naar het "perfecte lichaam". Kaakstoten, steroïdengebruik, extreme bodybuildingroutines: deze trend, vaak geassocieerd met masculinistische bewegingen, baart veel psychologen en psychiaters zorgen. "The Crooked Man" heeft ervoor gekozen om de tegenovergestelde aanpak te hanteren, door middel van humor en absurditeit.

"Uiterlijk minimaliseren", een tegenstroombenadering

Om zijn project samen te vatten, bedacht de contentmaker een nieuwe term: "looksminimizing". Deze satirische term, in tegenstelling tot looksmaxxing, houdt in dat je niet probeert je uiterlijk te optimaliseren – of het zelfs opzettelijk op een contraproductieve manier te veranderen. "Het is heel simpel. Ik zat in mijn Ferrari door TikTok te scrollen en kwam steeds looksmaxxing-video's tegen. Ze zeiden allemaal: 'Doe dit, doe dat. Dan ben je aantrekkelijker. Dan trek je meer vrouwen aan'", legde hij uit. Waarna hij ironisch toevoegde: "En toen dacht ik bij mezelf: hebben mensen dit probleem echt? Ik heb juist het tegenovergestelde probleem."

Een indrukwekkend fysiek resultaat

Na 320 dagen training is het resultaat onmiskenbaar. Op foto's die hij deelde op zijn Instagram-account, dat ongeveer 151.000 volgers heeft, toont "The Crooked Man" een opvallend asymmetrisch lichaam: een bijzonder goed ontwikkelde trapezius, schouder en arm aan de ene kant, terwijl de andere helft van zijn lichaam volkomen gemiddeld is. Een opvallende visuele transformatie die direct een golf van reacties op sociale media teweegbracht.

Internetgebruikers zijn verdeeld tussen bewondering en onbegrip.

Het project verdeelde de internetgebruikers al snel, niet geheel onverwacht. Sommigen prezen de nauwgezetheid en het doorzettingsvermogen van de jongeman – "Een les in discipline," schreef een commentator – terwijl anderen de bedoeling van het project niet begrepen. Velen herkenden het echter als satire en waardeerden de ironische aanpak. "Het slaat nergens op, ik vind het geweldig," reageerde een gebruiker. "Ik vind de vorm van zijn trapeze zo mooi dat ik er zelf ook eentje ben gaan oefenen," grapte een ander. Het bewijs, mocht dat nog nodig zijn, dat de humoristische kant van het project door een groot deel van zijn gemeenschap goed werd ontvangen.

Met zijn 320 dagen strikt asymmetrische training is "The Crooked Man" erin geslaagd zijn doel te bereiken: de aandacht vestigen op de excessen van looksmaxing en aanzetten tot reflectie over de toenemende druk op het uiterlijk van mannen. Het is belangrijk om te weten dat coaches en personal trainers een evenwichtige training aanbevelen, waarbij beide kanten van het lichaam symmetrisch worden getraind, om de gezondheid van gewrichten en de houding op de lange termijn te behouden. Dit is een voor de hand liggend punt, dat hier nogmaals wordt benadrukt, maar dat zeker de moeite waard is in een tijd waarin virtuele uitdagingen soms tot riskante praktijken leiden.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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