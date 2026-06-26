Koude kompressen in je ondergoed stoppen: een onverwacht idee dat sommige vrouwen steeds vaker toepassen.

Tijdens deze hittegolf, die aanvoelt als een herhaling van de film "Groundhog Day", zoekt iedereen verkoeling, of dat nu in de gekoelde gangpaden van de supermarkt is of met behulp van een ventilator. Terwijl sommigen hun lichaamstemperatuur verlagen met ijskoude douches, leggen sommige vrouwen ijsblokjes ergens anders dan in hun nek of in hun wijnglas: in hun ondergoed. Nee, dit is geen moderne hekserij, noch het resultaat van een vergezochte theorie die online is gevonden. Deze ogenschijnlijk ijzige, eeuwenoude gewoonte heeft een zeer serieuze naam: het zitbad.

Het zitbad, een aloude traditie.

Kou maakt deel uit van veel wellnessroutines en doet meer dan alleen het lichaam afkoelen tijdens hittegolven. Hoewel het misschien wat rillingen en verraste uitroepen kan veroorzaken, is het ongelooflijk gunstig voor het lichaam. Sommige vrouwen dompelen hun hoofd onder in kommen met ijskoud water om hun huid te verstevigen en poriën te verkleinen, terwijl anderen het doen om hun nervus vagus te stimuleren. Degenen die minder gevoelig zijn voor kou, sluiten hun douche af met een ijskoude straal om de bloedsomloop te bevorderen en gaan met lichte benen naar bed. Het is geen toeval dat atleten cryotherapiesessies ondergaan in capsules bij -110 °C.

Kou kan ook nuttig zijn in ondergoed. Hoewel vrouwen tijdens hun menstruatie vaker een warmwaterkruik gebruiken dan een koelpack, zouden ze er goed aan doen om eens iets kouds tussen hun benen te leggen. En nee, dit is geen nieuwe techniek voor zelfbevrediging of om sensaties op te wekken die vergelijkbaar zijn met die veroorzaakt door vibratie. Het effect is heel anders.

Het zitbad, de officiële naam voor deze ongebruikelijke praktijk, houdt in dat men dagelijks 10 tot 30 minuten lang koude vloeistof op het perineum aanbrengt om de lichaamstemperatuur te verlagen. Deze naam is misleidend, want bij een zitbad worden geen grote bassins gebruikt, maar simpelweg een verwijderbaar zakje dat lijkt op een maandverband en dat de kou afgeeft. Een recente uitvinding voor een veel oudere praktijk. In China maakt het zitbad al millennia deel uit van de cultuur. Vrouwen in het Middenrijk besprenkelden zichzelf met koud water, van het perineum tot aan de lies.

De voordelen van kou op deze intieme zone

Terwijl in Fifty Shades of Grey de onvoorspelbare Christian een ijsblokje over het lichaam van zijn partner rolt tot het het cruciale punt bereikt, heeft een zitbad een ander doel. Volgens voorstanders dient een zitbad voornamelijk om onze interne temperatuur te reguleren en daardoor ontstekingen in het lichaam te verminderen. Onze lichaamstemperatuur schommelt al jaren sterk en stijgt mee met de omgeving. Verschillende studies tonen aan dat onze lichaamstemperatuur met zes tiende is gestegen.

Er wordt gezegd dat een zitbad een mini-thermische schok veroorzaakt en via een soort kettingreactie het lichaam weer in balans brengt. Andere genoemde voordelen zijn onder meer een positief effect op het immuunsysteem, een energieboost en een betere slaap. Het zitbad zou ook gifstoffen afvoeren, menstruatiekrampen verlichten en zelfs de spijsvertering verbeteren. Deze positieve effecten werden gedocumenteerd door France Guillain, de belangrijkste figuur in de Franse praktijk van het zitbad, in haar boek "Het zitbad: honderd jaar na Louis Kuhne".

Wat specialisten van deze techniek vinden.

In deze verstikkende hitte, waardoor het voelt alsof we op het zuidelijk halfrond leven, is het best welkom om je ondergoed in een ijsschots te veranderen. Het is bijna effectiever dan een ventilator of een draagbare kachel, vooral op deze plek die al bij de minste vertraging op een bankje in de metro in een sauna verandert.

Specialisten zijn echter niet overtuigd van deze aanpak, die zij als empirisch beschouwen. Zij nuanceren de methode en wijzen erop dat er geen serieus wetenschappelijk onderzoek naar zitbaden is gedaan. In het mediakanaal "Allô Docteur" herinnert dr. Odile Bagot de lezers eraan dat de argumenten voor zitbaden nooit zijn bewezen, behalve door anekdotisch bewijs. "Het enige medische voordeel van het toepassen van koude op het perineum zou kunnen zijn in gevallen van ontsteking in dit gebied (bijvoorbeeld na een episiotomie, bij een hematoom of aambeien)", schrijft ze.

Het mediakanaal Dopamin Paris wijst er op zijn beurt op dat studies naar kou bepaalde anatomische realiteiten van vrouwen over het hoofd zien, met name hormonen, de menstruatiecyclus en ook het zenuwstelsel, dat anders is opgebouwd. Hoewel kou de algehele gezondheid zeker kan verbeteren, kan het soms door het lichaam als een bedreiging worden ervaren. Het wordt geassocieerd met stress en activeert de 'vecht-of-vlucht'-reactie.

Placebo of echte wellness-ontdekking, het zitbad blijft een mysterie. Degenen die deze holistische methode hebben geprobeerd, zijn er echter zeer tevreden over. De beste manier om erachter te komen is wellicht om het zelf te proberen, met verkoelend ondergoed aan.