Eenzaamheid in het weekend: de methode om het te accepteren en ervan te houden

Als je single bent en in een nieuwe stad woont, ver weg van je geliefden, kan het weekend soms eindeloos lijken. In tegenstelling tot wat series als "Friends" laten zien, breng je je twee vrije dagen niet door met het drinken van luxe limonade in goed gezelschap. Soms is het gewoon een leegte. Je kunt bijna niet wachten tot de week begint en je weer een beetje sociaal leven kunt oppakken. Om beter om te gaan met de eenzaamheid in het weekend en die lege agenda te vullen, volgen hier een paar ideeën voor vermaak.

Begrijpen waarom het weekend moeilijker is

Het weekend komt steeds dichterbij en we breken ons hoofd over hoe we het gaan vullen. We kunnen niet wachten tot de week voorbij is, maar tegelijkertijd zien we op tegen deze lange periode van eenzaamheid. We scrollen door onze contacten op zoek naar aardige mensen om onze vrije tijd mee te vullen, we bewaren knutseltutorials van sociale media en we checken het lokale nieuws, wanhopig op zoek naar uitjes of andere interessante evenementen. In werkelijkheid zijn we zo bang om alleen te zijn dat we klaar zijn om naar het eerste lokale jeu de boules-toernooi of de danszaal voor senioren te gaan.

Hoewel weekenden in je eentje voor sommigen herstellend werken en een kostbaar moment van zelfreflectie bieden, zijn ze voor anderen juist bijzonder angstaanjagend. Dit geldt met name voor alleenstaanden, die alleen hun innerlijke stem hebben om mee te praten (en die is niet altijd even vriendelijk). De overgang van een week vol verplichtingen naar een weekend van olympische rust kan soms abrupt zijn.

Volgens eenonderzoek van Wolfgang Maenning, gebaseerd op gegevens van 1994 tot 2010, is het weekend voor een grote meerderheid van de mensen deprimerender dan de doordeweekse dag. Het lijkt paradoxaal, maar het is waar. De reden is dat we doordeweeks in een staat van intense adrenaline verkeren, en deze opwinding verdwijnt bij het aanbreken van het weekend, wat een soort diepe somberheid veroorzaakt wanneer de langverwachte vrije dagen aanbreken.

Stop met eenzaamheid te zien als een mislukking.

Voor sommigen is het een weldaad, voor anderen een beklemmende ervaring: weekendje alleen zijn blijft een taboe. Het wordt gezien als een persoonlijke nederlaag en roept reacties op als "Wat zielig voor je", alsof het iets is wat je onvermijdelijk moet doorstaan en waar je nooit voor kiest. Soms wordt de werkelijkheid mooier voorgesteld, te "somber" of niet "verkoopbaar" genoeg bevonden om maandagochtend tijdens de weekendbespreking met collega's te delen.

Sommigen namen deel aan een virtual reality-evenement, anderen waren gemotiveerd om alle tentoonstellingen in de stad te bezoeken, terwijl de meest hyperactieven zich volpropten met wandelen, canyoning, creatieve workshops en een muziekquizavond. Naast hen voel je je al snel ontoereikend en zeg je alleen maar vaag: "Ik heb niets bijzonders gedaan." In een prestatiegerichte maatschappij waar je zelfs op je vrije dagen productief moet zijn, kan eenzaamheid in het weekend al snel een bron van schaamte worden. Alleen zijn betekent echter niet dat je "vriendloos" of "onbemind" bent. Eenzaamheid is geen probleem dat opgelost moet worden, noch een stille noodkreet. Het is soms een manier om weer in contact te komen met jezelf, om activiteiten te herontdekken die je als kind enthousiast maakten, om je eigen gedachten onder ogen te zien.

Creëer je eigen weekendrituelen.

Het weekend nuttigen is geen wedstrijd, en eenzaamheid hoeft ook geen onoverkomelijke uitdaging te zijn. Je hoeft niet elk weekend nieuwe hobby's uit te proberen om indruk te maken op je werk of je Instagram-stories te vullen. Je kunt verveling gemakkelijk tegengaan met een goed gestructureerde routine. Want het weekend hoeft niet altijd een aaneenschakeling van spannende ontdekkingen en spectaculaire uitjes te zijn.

Het idee? Om structuur aan onze dagen te geven zonder dat het als een verplichting voelt. We kunnen elke zaterdagmorgen koffie drinken op onze favoriete plek in plaats van het op de bank te nippen terwijl we voor ons uit staren. We kunnen onszelf ook kleine, haalbare uitdagingen stellen. Wat dacht je van een wandeling in een andere buurt elke zondag, of een willekeurige loting om 's avonds een film in de bioscoop uit te kiezen? Het is geen eenzaamheid meer, maar een bijna romantische date met onszelf.

Je stad herontdekken als toerist

Als je in een grote stad woont, ken je niet alle geheimen ervan. Toch beperk je je vaak tot een afgebakend gebied in plaats van onbekende plekken op Google Maps te verkennen. Het weekend is de perfecte gelegenheid om de gebaande paden te verlaten en uit je comfortzone te stappen.

Je kunt beginnen met een verkenningstocht door de kraampjes van de lokale markt, een plek vol leven, vrolijkheid en menselijke verbondenheid. Je kunt ook gewoon door de straten slenteren, zonder een vast plan: de beste manier om nieuwe dingen te ontdekken. Waarom zou je niet eens binnenstappen in dat museum of restaurant dat in al die reisgidsen wordt genoemd? Je kunt je weekend plannen als een toerist die op doorreis is en helemaal opgaan in de ervaring, tot het punt dat je vergeet dat je niet in een hotel verblijft.

Het ontwikkelen van "diepgaande" activiteiten

Waarom zou je de eenzaamheid van het weekend bestrijden als je er je voordeel mee kunt doen en er een verkwikkende pauze van kunt maken? Alleen zijn is ook een manier om dingen te doen die je steeds maar hebt uitgesteld. Lees dat boek dat je sinds je laatste vakantie hebt laten liggen, schrijf alles op wat in je opkomt, gebruik je emoties als creatieve energie, kook dat verleidelijke recept dat je tijdens het scrollen tegenkwam.

In plaats van eenzaamheid te bestrijden, verwelkomen we het als een kans, een kostbaar moment van welzijn. Deze activiteiten geven vaak een gevoel van voldoening dat het gevoel van leegte vermindert.

Alleen op pad gaan zonder te wachten tot iemand je begeleidt

Alleen uitgaan werd lange tijd als een 'vreemd' verschijnsel beschouwd, bijna voorbehouden aan mensen die geen plan B hadden. Maar een simpele verandering van perspectief kan de ervaring transformeren. Naar de film gaan, op een terrasje zitten, een tentoonstelling bezoeken of zelfs alleen dineren zijn geen uitingen van eenzaamheid, maar juist bewuste keuzes om in het moment te zijn met jezelf.

In het begin is er vaak een lichte onrust, het gevoel bekeken te worden terwijl iedereen om je heen bezig is met zijn eigen verhaal. Maar al snel ontspant er iets. Je kiest je eigen plek, je eigen ritme, je eigen stilte. Je wacht op niemand, je past je aan niemand aan, en die vrijheid heeft een verrassend zeldzame charme.

Alleen op pad gaan betekent ook de wereld onvervalst herontdekken. Je observeert meer, je luistert beter, je laat je verrassen door details die je in een gesprek of in een groep misschien zou hebben gemist. Een café wordt een toevluchtsoord, een wandeling verandert in een verademing, een museum in een intieme dialoog met jezelf.

Leren genieten van je weekenden in je eentje gaat niet over het veranderen van je leven in een aaneenschakeling van inspirerende activiteiten. Het gaat erom het idee los te laten dat een geslaagd weekend hetzelfde moet zijn als dat van iedereen. Het gaat erom te accepteren dat het soms juist het beste is om geen plan te hebben.