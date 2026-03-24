Volgens een onderzoek kan het drinken van twee tot drie kopjes koffie per dag het risico op dementie verlagen.

Koffie is een van de meest geconsumeerde dranken ter wereld. Naast de welbekende stimulerende effecten, speelt het mogelijk ook een rol in de gezondheid van de hersenen. Een grootschalig onderzoek van wetenschappers van Harvard, MIT en Brigham and Women's University suggereert dat het drinken van twee tot drie koppen cafeïnehoudende koffie per dag geassocieerd wordt met een lager risico op dementie.

Een onderzoek uitgevoerd onder meer dan 130.000 mensen.

Om de invloed van koffie op hersenveroudering beter te begrijpen, analyseerden onderzoekers gegevens van meer dan 130.000 deelnemers die gedurende ongeveer 43 jaar werden gevolgd. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA.

Gedurende deze periode observeerden wetenschappers de koffie- en theeconsumptiegewoonten van de deelnemers, evenals hun cognitieve gezondheid in de loop van de tijd. De analyses toonden aan dat mensen die regelmatig cafeïnehoudende koffie dronken een lager risico hadden op het ontwikkelen van dementie in vergelijking met mensen die weinig of geen cafeïne dronken.

Een verminderd risico op dementie van ongeveer 18%.

Volgens de resultaten van het onderzoek hadden deelnemers die de meeste koffie dronken ongeveer 18% minder kans om dementie te ontwikkelen gedurende de onderzoeksperiode. De onderzoekers constateerden ook dat deze deelnemers gemiddeld beter presteerden op bepaalde cognitieve tests, waaronder tests die het geheugen en de informatieverwerkingssnelheid beoordelen. De voordelen leken vooral uitgesproken bij mensen die ongeveer twee tot drie koppen koffie per dag consumeerden.

De mogelijke rol van cafeïne

De resultaten van het onderzoek suggereren dat cafeïne mogelijk een rol speelt in dit potentiële beschermende effect. De onderzoekers observeerden namelijk niet hetzelfde verband tussen de consumptie van cafeïnevrije koffie en het risico op dementie. Dit verschil wijst erop dat bepaalde stoffen in cafeïnehoudende koffie, met name cafeïne, de hersengezondheid kunnen beïnvloeden.

Het is bekend dat cafeïne inwerkt op het centrale zenuwstelsel en bepaalde receptoren blokkeert die betrokken zijn bij verouderingsprocessen in de hersenen. Onderzoekers wijzen er echter op dat de precieze mechanismen nog moeten worden opgehelderd.

Vergelijkbare effecten werden waargenomen bij thee.

De studie onderzocht ook theeconsumptie. Onderzoekers vonden een vergelijkbaar verband tussen matige theeconsumptie en een lager risico op dementie. De resultaten wijzen er specifiek op dat mensen die ongeveer één tot twee kopjes thee per dag dronken, een iets langzamere cognitieve achteruitgang ervoeren dan mensen die geen thee dronken. Deze observaties suggereren dat bepaalde stoffen in deze dranken, zoals cafeïne of sommige antioxidanten, de hersenfunctie kunnen helpen beschermen.

Een verband, geen bewijs van oorzakelijk verband.

Ondanks deze bemoedigende resultaten benadrukken de onderzoekers dat hun studie een statistisch verband aantoont, geen oorzaak-gevolgrelatie. Andere factoren kunnen de waargenomen resultaten ook beïnvloeden. Mensen die koffie drinken, hebben bijvoorbeeld mogelijk andere leefgewoonten, zoals een specifiek dieet, een hogere mate van lichaamsbeweging of betere toegang tot gezondheidszorg. De wetenschappers herhalen daarom dat koffie niet als dé oplossing voor het voorkomen van dementie moet worden beschouwd.

De rol van leefstijl in cognitieve gezondheid

Talrijke studies tonen aan dat de gezondheid van de hersenen afhangt van een combinatie van factoren. Een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging, intellectuele stimulatie en het beheersen van cardiovasculaire risicofactoren spelen allemaal een belangrijke rol bij het voorkomen van cognitieve achteruitgang.

Matig koffiegebruik zou daarom onderdeel kunnen zijn van een breder scala aan gewoonten die gunstig zijn voor de hersengezondheid. Voor onderzoekers bieden deze resultaten niettemin interessante perspectieven voor een beter begrip van de verbanden tussen bepaalde veel geconsumeerde dranken en hersenveroudering.