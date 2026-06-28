Muggenbeten: deze tekenen kunnen erop wijzen dat u allergisch bent.

Muggen, die kleine slaapkamervampieren die zich voeden met je bloed en een ondraaglijke kakofonie in je oren veroorzaken, laten sporen van hun bezoek achter op je huid. Naast de jeukende bultjes die de hele dag over je lichaam verspreid zitten, kun je ook meer dramatische symptomen ervaren die je uiterste aandacht vereisen. Je zou allergisch kunnen zijn voor hun beten.

Muggenbeten: niet zo onschadelijk als ze lijken

Muggen , die vervelende beestjes die je nachtrust verstoren en je huid veranderen in een bultveld, zijn de ergste vijanden van de zomer. Deze insecten, die je met sprays of slippers probeert te verjagen, hebben geen genade voor je huid, die als hun voorraadkamer dient. Wanneer een mug je bijt, steekt hij zijn zuigsnuit in je huid en zuigt rechtstreeks in een bloedvat, dat hij heel goed kan detecteren. "Tijdens dit proces wordt speeksel met verschillende stoffen geïnjecteerd, wat zorgt voor plaatselijke verdoving en voorkomt dat het bloed in de zuigsnuit stolt. Het zijn de stoffen in dit geïnjecteerde speeksel die de irritatie veroorzaken", legt de Interdepartementale Vereniging voor Muggenbestrijding Rhône-Alpes (EID) uit.

Het speeksel van deze doorgewinterde bloedzuiger bevat eiwitten. Wanneer deze eiwitten door het lichaam circuleren, slaat het immuunsysteem alarm en geeft het een signaal af dat er sprake is van een abnormale indringing. Het reageert vrijwel spontaan met histamine, wat jeuk en kleine blaasjes veroorzaakt. Dit is een "goedaardige" reactie, een goed geoliede beschermingsmechanisme van het lichaam. Maar soms lopen de zaken anders.

Wanneer de reactie verder gaat dan een simpele knop.

Bij de meeste mensen veroorzaakt een muggenbeet een klein, jeukend rood bultje dat een paar uur of dagen wegblijft, en verder niets. Maar bij sommige mensen is de reactie van het lichaam veel heftiger. Het immuunsysteem reageert overmatig op de eiwitten in het speeksel van de mug, waardoor een simpele beet verandert in een volwaardige ontstekingsreactie.

De huid kan dan flink opzwellen. De roodheid beperkt zich niet langer tot een klein, discreet cirkeltje: ze verspreidt zich breed rond de steekplek, wordt heet, pijnlijk en jeukt hevig. Volgens gegevens gepubliceerd in Réalités pédiatriques kunnen sommige lokale reacties al binnen enkele minuten na de steek optreden en een rode vlek van enkele centimeters in doorsnee veroorzaken. Andere reacties treden pas later op: ze verschijnen enkele uren later, verharden en kunnen enkele dagen of zelfs weken aanhouden.

Dit zijn de signalen die u zouden moeten alarmeren.

Tijdelijke jeuk na een insectenbeet is normaal. Bepaalde symptomen vereisen echter onmiddellijke medische aandacht, of zelfs een bezoek aan de spoedeisende hulp. Het mediabedrijf Santé Magazine somt de symptomen op die onmiddellijke zorg vereisen en wijzen op een abnormale reactie:

plotselinge zwelling van het gezicht, de lippen of de keel;

ademhalingsproblemen of een beklemmend gevoel op de borst;

duizeligheid, ongemak of een gevoel van zwakte;

plotselinge misselijkheid;

hoge koorts;

hevige hoofdpijn;

Roodheid die zich snel uitbreidt of tekenen van infectie (warme wond, vochtverlies…).

Hoewel zeldzaam, kan een ernstige allergische reactie zoals anafylaxie optreden. Er bestaat ook een meer dramatische reactie, het syndroom van Skeeter, dat wordt gekenmerkt door:

uitgebreide ontstekingszwelling rond de steek;

aanzienlijke en pijnlijke roodheid;

soms koorts;

Bij sommige kinderen kunnen bijkomende ademhalingsproblemen optreden.

Hoe kalmeer je een allergische reactie op muggenbeten?

Als de reactie lokaal blijft, is de eerste reactie vaak om het getroffen gebied te koelen met een koud kompres of een in een doek gewikkelde ijspakking om jeuk en ontsteking te verminderen. Bij een ernstigere reactie kan de arts een passende behandeling voorschrijven: antihistaminica, zalven of, in sommige gevallen, corticosteroïdecrèmes.

Gelukkig neemt deze overgevoeligheid vaak na verloop van tijd af. Veel mensen ontwikkelen in de loop der jaren geleidelijk een betere tolerantie voor insectenbeten, hoewel sommigen een blijvende gevoeligheid behouden.

En aangezien preventie soms de beste behandeling is, blijven klassieke maatregelen waardevol: bedekkende kleding wanneer de zon ondergaat, klamboe's, geschikte insectenwerende middelen en verhoogde alertheid in gebieden waar de tijgermug voorkomt, waarvan de beten vaak als pijnlijker en hardnekkiger worden beschreven.