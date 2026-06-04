Een sms'je sturen "zomaar" kan meer positieve gevolgen hebben dan je misschien denkt.

Als je je telefoon pakt en begint te typen, is dat meestal om even met iemand te checken hoe het gaat, roddels te delen die je eigenlijk geheim had moeten houden, of om een gunst te vragen. Je doet het zelden om een simpel "Hoi, hoe gaat het?" te sturen, een berichtje dat leeg klinkt. Toch zou het versturen van een berichtje zonder specifiek doel net zo nuttig zijn als even met je bakker over het weer kletsen.

Een sms'je versturen zonder specifieke reden: een ongebruikelijke gezondheidstip.

In een tijdperk van alomtegenwoordige groepschats, voicemails die op podcasts lijken en eindeloze notificaties, zijn sms'jes zeldzaam geworden. Je moeder is de enige die je inbox nog vult, die vroeger overstroomde met GIF's, roddels en lange, literaire mea culpa-achtige tirades. Waar je vroeger, in de tijd van de hashtag "swag" en Tumblr-foto's, via je klaptelefoontjes nog banaliteiten uitwisselde, sms je tegenwoordig alleen nog om een primeur te brengen en de "roddelkoningin" uit te hangen.

Je pakt je virtuele pen om te roddelen, je zakelijke leven te beschrijven – dat wel iets weg heeft van een telenovela – of afspraken te maken met je vrienden. Je stuurt berichtjes om updates te geven over je huidige romance met die man die je bij de kassa van de supermarkt hebt ontmoet, of om je volgende logeerpartij te plannen. Maar je hebt niet de reflex om spontaan kleine "wows" te sturen, zoals de "wizard" op MSN. Voor jou zou dat net zoiets zijn als het versturen van lege bubbels.

Toch werd sms'en in eerste instantie bedacht om contact te houden ondanks de afstand (en om ouders gerust te stellen tijdens de middelbare school). Content creator @simply_nikkib_ raadt aan terug te keren naar de oorspronkelijke betekenis van sms'en en niet te wachten tot er een dringend probleem is om een gesprek via sms te beginnen. Volgens haar is het geen manier om de tijd te doden, maar eerder een rustgevend ritueel. Elke week stuurt ze een berichtje naar haar dierbaren, net zoals een zorgzame moeder dat zou doen naar een kind dat kilometers verderop woont. Een simpele en gratis gewoonte die haar innerlijke rust verrijkt.

Een idee dat is ontstaan op TikTok en dat wetenschappelijk is bevestigd.

De contentmaker, die enkele weken achter elkaar spontane berichten naar haar dierbaren stuurde, vertelde achteraf over haar ervaring. Ze beschreef dit ogenschijnlijk alledaagse sociale experiment. Volgens haar was het allesbehalve een oppervlakkig gebaar of een manier om verveling tegen te gaan. Het werd bijna een positief ritueel, een toegankelijke manier om haar dopamineniveau te verhogen. Ze zei dat het versturen van deze spontane, oprechte berichten een golf van vreugde teweegbracht en haar de rest van de dag in een goed humeur bracht. En dat is helemaal geen vergezochte theorie.

Een onderzoek gepubliceerd in het tijdschriftCommunication Research ondersteunt de hypothese van de contentmaker. Volgens de resultaten kan een praatje met minstens één vriend per dag het welzijn net zozeer bevorderen als een wandeling in het bos of een warm bad. Het goede nieuws is: je hoeft elkaar niet persoonlijk te ontmoeten om de voordelen te ervaren. Of het nu een echt gesprek aan tafel is of een snel berichtje, je hebt alle reden om contact te houden met je dierbaren.

"Een simpel sms'je kan leiden tot een uitwisseling die de band versterkt en ervoor zorgt dat je je minder geïsoleerd voelt", aldus psychologe dr. Melissa Gluck in Bustle magazine. Met andere woorden, je hoeft je duimen niet te belasten met eindeloze sms'jes om contact te houden. Je hoeft ook geen voorwendsel of sappig onderwerp te verzinnen om te zeggen "Ik denk aan je" of om het nieuws te verspreiden.

De inhoud van de boodschap? Overvloedige dankbaarheid.

De maker van deze digitale praktijk stuurt niet zomaar een vluchtig "hallo, hoe gaat het?" of stelt gesloten vragen die alleen een "ja" of "nee" als antwoord opleveren. Ze zaait dankbaarheid in pixels en hoopt een glimlach op de gezichten van haar ontvangers te toveren. Ze brengt kleine eerbetuigingen aan haar geliefden via een dankbaar berichtje, een kleine liefdevolle gedachte of woorden vol tederheid.

Ze geeft een paar suggesties voor openingszinnen zoals: "Hoi! Ik denk aan je! Hoe gaat het?" of, als je je daar meer op je gemak bij voelt: "Ik stuur je even een kort berichtje om hallo te zeggen en te zeggen dat ik van je hou!" "Er is iets troostends aan het verspreiden van vriendelijkheid, wat vaak weer bij ons terugkomt," legt Gluck uit. Dat is het hele principe van de wet van aantrekking: we trekken aan wat we zelf zijn.

Met andere woorden, je hoeft niet te wachten op groot nieuws, een existentiële crisis of een plotwending die een tv-serie waardig is om weer contact op te nemen. Een berichtje op iemands telefoon met de oprechte boodschap "ik denk aan je" is al een klein, discreet maar effectief gebaar van zorg.

In een dagelijks leven vol functionele berichten, herinneringen en dringende meldingen, fungeert dit type gratis sms als een welkome adempauze in sociale situaties.