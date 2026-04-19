Terugkerend nachtzweten is een teken dat niet genegeerd mag worden.

Af en toe nachtzweten is normaal, maar als deze episodes frequent voorkomen of de slaap verstoren, is medische aandacht nodig. Nachtzweten kan een teken zijn van een onderliggende aandoening die niet genegeerd mag worden.

Wat is nachtzweten?

Nachtzweten is overmatig transpireren tijdens de slaap, vaak zo hevig dat kleding of beddengoed doorweekt raakt. Het verschilt van gewoon nachtzweten omdat het zelfs in een comfortabele kamertemperatuur optreedt en iemand meerdere keren per nacht wakker kan maken.

Diverse oorzaken: van onschuldig tot ernstiger.

Er zijn verschillende mechanismen die deze episodes kunnen verklaren:

Hormonale schommelingen, met name tijdens de menopauze, de periode na de bevalling of bij schildklieraandoeningen.

Bepaalde infecties, zoals tuberculose, hiv of hardnekkige virusinfecties.

Farmaceutische behandelingen, waaronder antidepressiva, antidiabetica of corticosteroïden.

Metabole stoornissen zoals hypoglykemie, vooral bij diabetici die met insuline worden behandeld.

Hematologische aandoeningen (lymfomen, leukemieën) waarbij nachtzweten vaak gepaard gaat met koorts en gewichtsverlies.

Wanneer moet je een arts raadplegen?

Een consult is noodzakelijk als nachtzweten frequent en hevig is, of gepaard gaat met andere symptomen zoals koorts, gewichtsverlies, gezwollen lymfeklieren of aanhoudende vermoeidheid. De arts kan u dan doorverwijzen voor de juiste onderzoeken: bloedonderzoek, beeldvormend onderzoek of hormoononderzoek, afhankelijk van de situatie.

Hoe kan ik nachtelijk zweten verlichten?

Naast medische controle kunnen bepaalde maatregelen het ongemak beperken:

Slaap in een koele, goed geventileerde kamer.

Kies voor katoenen kleding en lichtgewicht beddengoed.

Vermijd 's avonds gefermenteerde of alcoholische dranken, cafeïne en pittige maaltijden.

Beheers stress met behulp van ontspanningstechnieken of lichte lichaamsbeweging.

Een symptoom dat niet gebagatelliseerd mag worden.

Of het nu te maken heeft met onschuldige hormonale oorzaken of een ernstiger aandoening, terugkerend nachtzweten is een waarschuwingssignaal van het lichaam. Door het vroegtijdig te herkennen en een arts te raadplegen, kan de oorzaak worden vastgesteld en kan een betere nachtrust worden hersteld.

Terugkerend nachtzweten is nooit een simpele irritatie die je kunt negeren. Het kan wijzen op hormonale onevenwichtigheden, bijwerkingen van medicijnen of, in zeldzame gevallen, ernstige ziekten. Door aandacht te besteden aan de frequentie en de bijbehorende symptomen, en door goede slaaphygiëne toe te passen, kan er vroegtijdig worden ingegrepen en kan uw gezondheid worden beschermd. Een arts raadplegen blijft de beste manier om de oorzaak te achterhalen en weer rustig te kunnen slapen.