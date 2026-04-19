Terugkerend nachtzweten is een teken dat niet genegeerd mag worden.

Welzijn
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Ivan Oboleninov / Pexels

Af en toe nachtzweten is normaal, maar als deze episodes frequent voorkomen of de slaap verstoren, is medische aandacht nodig. Nachtzweten kan een teken zijn van een onderliggende aandoening die niet genegeerd mag worden.

Wat is nachtzweten?

Nachtzweten is overmatig transpireren tijdens de slaap, vaak zo hevig dat kleding of beddengoed doorweekt raakt. Het verschilt van gewoon nachtzweten omdat het zelfs in een comfortabele kamertemperatuur optreedt en iemand meerdere keren per nacht wakker kan maken.

Diverse oorzaken: van onschuldig tot ernstiger.

Er zijn verschillende mechanismen die deze episodes kunnen verklaren:

  • Hormonale schommelingen, met name tijdens de menopauze, de periode na de bevalling of bij schildklieraandoeningen.
  • Bepaalde infecties, zoals tuberculose, hiv of hardnekkige virusinfecties.
  • Farmaceutische behandelingen, waaronder antidepressiva, antidiabetica of corticosteroïden.
  • Metabole stoornissen zoals hypoglykemie, vooral bij diabetici die met insuline worden behandeld.
  • Hematologische aandoeningen (lymfomen, leukemieën) waarbij nachtzweten vaak gepaard gaat met koorts en gewichtsverlies.

Wanneer moet je een arts raadplegen?

Een consult is noodzakelijk als nachtzweten frequent en hevig is, of gepaard gaat met andere symptomen zoals koorts, gewichtsverlies, gezwollen lymfeklieren of aanhoudende vermoeidheid. De arts kan u dan doorverwijzen voor de juiste onderzoeken: bloedonderzoek, beeldvormend onderzoek of hormoononderzoek, afhankelijk van de situatie.

Hoe kan ik nachtelijk zweten verlichten?

Naast medische controle kunnen bepaalde maatregelen het ongemak beperken:

  • Slaap in een koele, goed geventileerde kamer.
  • Kies voor katoenen kleding en lichtgewicht beddengoed.
  • Vermijd 's avonds gefermenteerde of alcoholische dranken, cafeïne en pittige maaltijden.
  • Beheers stress met behulp van ontspanningstechnieken of lichte lichaamsbeweging.

Een symptoom dat niet gebagatelliseerd mag worden.

Of het nu te maken heeft met onschuldige hormonale oorzaken of een ernstiger aandoening, terugkerend nachtzweten is een waarschuwingssignaal van het lichaam. Door het vroegtijdig te herkennen en een arts te raadplegen, kan de oorzaak worden vastgesteld en kan een betere nachtrust worden hersteld.

Terugkerend nachtzweten is nooit een simpele irritatie die je kunt negeren. Het kan wijzen op hormonale onevenwichtigheden, bijwerkingen van medicijnen of, in zeldzame gevallen, ernstige ziekten. Door aandacht te besteden aan de frequentie en de bijbehorende symptomen, en door goede slaaphygiëne toe te passen, kan er vroegtijdig worden ingegrepen en kan uw gezondheid worden beschermd. Een arts raadplegen blijft de beste manier om de oorzaak te achterhalen en weer rustig te kunnen slapen.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Tinnitus: Waarom stelt Generatie Z hun gehoor nu al op de proef?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aanhoudend fluiten, een piep in het oor na een avondje uit, een vol gevoel in het oor... tinnitus...

Deze 66-jarige vrouw doet aan krachttraining en moedigt dit ook aan.

Teresa Burkett trekt op 66-jarige leeftijd de aandacht met haar bodybuildingcontent. Via haar berichten promoot ze regelmatige lichaamsbeweging...

"Tech neck", een aandoening die verband houdt met beeldschermen en steeds vaker voorkomt.

Naar je telefoon kijken, op de computer werken, eindeloos scrollen... je schermen maken deel uit van je dagelijks...

De ademhalingstechniek die je kan helpen om binnen enkele minuten in slaap te vallen.

Lig je te woelen in bed, met een malende geest en zonder dat je in slaap kunt vallen?...

Hij injecteerde zichzelf met 856 doses gif, een ontdekking die de geneeskunde zou kunnen revolutioneren.

Het verhaal lijkt rechtstreeks uit een film te komen, maar het intrigeert wetenschappers nog steeds. De Amerikaan Tim...

Niet kunnen slapen zonder achtergrondgeluid: onderzoekers zien het als veel meer dan zomaar een gewoonte.

Slapen met achtergrondgeluiden – een ventilator, natuurgeluiden of een tv-programma – is een veelvoorkomende gewoonte die veel mensen...