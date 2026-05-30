In deze Pilatesstudio voelen vrouwen met rondingen zich niet langer "abnormaal".

Pilates is voor veel vrouwen een dagelijkse bezigheid. Deze sport, die de diepe spieren traint, de mobiliteit verbetert en zorgt voor cardiovasculaire training, is een geweldige manier om gezond te blijven. In studio's waar zweet zich vermengt met dure parfums, zijn de deelnemers echter vaak van een vergelijkbare lichaamsbouw en blijven ze binnen de grenzen van de mat. Vrouwen met rondingen of een maatje meer zie je zelden in groepslessen. Om hen de kans te geven Pilates te proberen zonder zich een buitenstaander te voelen, openen inclusieve centra hun deuren.

Pilates, een sport die nog steeds geassocieerd wordt met slanke figuren.

Pilates is een trendy sport die mensenmassa's aantrekt met zijn schuimmatten en glijapparaten. Er is een heel beeld rondom deze oefening ontstaan, die bijna een esthetiek op zich is geworden. Achter de gelijknamige hashtags schuilen slanke vrouwen met subtiele buikspieren en strakke stretchkleding. Op sociale media lijkt Pilates gereduceerd te worden tot één enkel lichaamstype.

Het 'Pilates-meisje', dat meisje dat elke beweging moeiteloos uitvoert en rondloopt met haar matcha-beker over haar schouder, is al snel een schoonheidsideaal geworden. Als ideaalbeeld of 'doel om na te streven' heeft ze onbewust een standaardlichaam gecreëerd in deze strak vormgegeven studio's. Een simpele zoekopdracht op Pinterest onthult deze anatomische realiteit: etherische, bijna onwerkelijke lichamen, die ogenschijnlijk moeiteloos omgaan met ballen, lichte dumbbells, designmatten en kleding die niet zou misstaan in de garderobe van Barbie. Een ware showcase van voorschriften. Natuurlijk herkennen niet alle vrouwen zich in het 'Pilates-meisje', en sommigen wachten tot ze een vergelijkbaar lichaam hebben voordat ze deze core-versterkende oefeningen überhaupt proberen.

Hoewel het aantal boekingen voor deze practice wereldwijd met 66% is gestegen, aarzelen veel vrouwen om zich aan te melden uit angst zich niet op hun plek te voelen. Om deze vrouwen te helpen hun marginalisering te overwinnen, maken sommige studio's van diversiteit een kernprincipe in plaats van een optie. Bij Forza Pilates hebben vrouwen met een maatje meer die zich zorgen maken dat ze "de dikste in de klas" zijn, eindelijk toegang tot een veilige, gastvrije en oordeelvrije omgeving.

Een unieke studio waar elk lichaamstype zich thuis voelt.

Even terzijde: voordat Pilates een elitaire sport werd voor SUV-rijders en liefhebbers van jeugdverjongende drankjes, werd het bedacht door Joseph Pilates om de gehavende lichamen van soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog te revalideren. In tegenstelling tot sporten met een hoge impact of brute praktijken zoals bodybuilding, is Pilates veel milder. Het is een mindfulness-discipline die er niet op gericht is om gespierde lichamen te kweken om trots te tonen op het hete zand, maar om de basis van het lichaam te versterken door middel van core-oefeningen, diepe ademhaling en controle.

Binnen de muren van Forza Pilates herwint deze sport haar ware betekenis. Het is geen wedstrijd in afmetingen of een prestatiespel, maar een moment van herverbinding met jezelf, met je bewegingen, met je innerlijke rust. Sydney Dumler, de oprichtster van deze ruimte die wel een tempel van welzijn lijkt, wilde dat vrouwen met rondingen of een maatje meer Pilates konden doen zonder zich te hoeven vergelijken met hun buurvrouw op de mat of zich geïntimideerd te voelen.

Het was haar beste vriendin, diep geraakt door deze stille discriminatie, die het idee opperde. Sydney maakte haar wens vervolgens waar door 'plus-size' lessen op haar school te introduceren. Vrouwen met rondingen en een maatje meer, die in deze zorgvuldig ontworpen architectonische omgeving vaak over het hoofd werden gezien, omarmden deze meer menselijke en minder gestandaardiseerde aanpak onmiddellijk. Ze richten zich op hun eigen ervaringen in plaats van op wat ze horen.

Pilateslessen voor mensen met een maatje meer, om hen die al bekend zijn met het onderwerp gerust te stellen.

In deze ruimte met hoge plafonds en spiegels in renaissancestijl mengen deze vrouwen met rondingen of een maatje meer, die zich vaak een buitenbeentje voelen tussen de afgetrainde lichamen en de vaste bezoekers met hun opmerkelijke flexibiliteit, zich met gelijkgestemden. Waar ze in traditionele lessen verstijven onder de blikken van anderen, omarmen ze in deze privésessies de kunst volledig. Hun lichamen worden niet langer gezien als een verzameling imperfecties, maar als instrumenten, bondgenoten in elke beweging.

Bovendien reserveerde Sydney niet alleen tijdslots voor vrouwen met een maatje meer die op zoek waren naar bevestiging. Ze stemde haar lessen ook af op zelfacceptatie, in plaats van zelfsabotage. Verstelbare reformers nemen elk gevoel van ontoereikendheid weg en hebben een hogere gewichtslimiet om zelfhaat te voorkomen. De instructrice, die deze lessen met hun bijna therapeutische werking leidt, houdt de deelnemers gemotiveerd met positieve affirmaties die al snel een credo worden in het collectieve enthousiasme.

Nee, Pilates is nooit alleen voor slanke figuren of vrouwen in maat XXS pastelkleurige leggings geweest. Deze studio laat zien dat ook mensen met een voller figuur perfect hun souplesse, kracht en gratie op een reformer kunnen vinden. Dat ze een houding kunnen aanhouden, hun diepe spieren kunnen trainen, mobiliteit kunnen winnen en dat beroemde gevoel van balans kunnen ervaren waar alle beoefenaars naar op zoek zijn, ongeacht hun lichaamsbouw.