Tinnitus: Waarom stelt Generatie Z hun gehoor nu al op de proef?

Aanhoudend fluiten, een piep in het oor na een avondje uit, een vol gevoel in het oor... tinnitus is niet langer alleen een probleem voor oudere generaties. Steeds meer jongvolwassenen krijgen ermee te maken, soms al op jonge leeftijd, in een wereld waarin geluid alomtegenwoordig is.

Een verbonden generatie… en sterk blootgesteld aan lawaai.

Je besteedt waarschijnlijk een groot deel van je dag aan het luisteren naar muziek, podcasts of video's. Draadloze koptelefoons, streaming, telefoongesprekken... de soundtrack stopt bijna nooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt bijna één op de twee jongeren tussen de 12 en 35 jaar blootgesteld aan potentieel gevaarlijke geluidsniveaus via hun persoonlijke apparaten. Het risico? Geleidelijke gehoorvermoeidheid, of zelfs blijvende schade.

Daarbij komen nog concerten, festivals en clubavonden, waar het geluidsniveau gemakkelijk boven de 100 decibel uitkomt. Je lichaam kan dat af en toe wel aan, maar herhaalde blootstelling eist uiteindelijk zijn tol van je gehoor.

Waarschuwingssignalen worden vaak genegeerd.

Een licht fluitend geluid na een concert, een zoemend geluid in de oren bij thuiskomst na een avondje uit... deze sensaties worden vaak als "normaal" beschouwd. Toch kunnen ze de eerste tekenen zijn van schade aan het binnenoor. Deze fantoomgeluiden worden in verband gebracht met irritatie, of zelfs verzwakking, van de haarcellen, die essentieel zijn voor het waarnemen van geluid. En het belangrijkste is dat deze signalen soms zelfs verschijnen vóórdat er daadwerkelijk gehoorverlies optreedt.

Steeds meer studies tonen een toename aan van gehoorproblemen en tinnitus bij 18- tot 35-jarigen, zelfs zonder specifieke gezondheidsproblemen. Met andere woorden, uw gehoor kan al lang voordat u het beseft, verslechteren.

Een constant geladen geluidsomgeving

Je blootstelling aan lawaai stopt niet bij je koptelefoon. Het stadsleven voegt daar een constante laag aan toe: verkeer, openbaar vervoer, bouwplaatsen, drukke openbare ruimtes… Miljoenen mensen wonen in omgevingen waar het geluidsniveau regelmatig de aanbevolen waarden overschrijdt. Deze constante auditieve stimulatie kan leiden tot gehoorvermoeidheid, waardoor je gehoorsysteem gevoeliger wordt voor schade. Je lichaam is veerkrachtig, maar het heeft ook rust nodig… zelfs van lawaai.

Wanneer technologisch comfort een valstrik wordt

Moderne koptelefoons zijn ontworpen voor comfort, met technologieën zoals actieve ruisonderdrukking. Daardoor hoor je minder van de buitenwereld... maar je luistert vaak langer en soms op een hoger volume. Dit fenomeen is goed gedocumenteerd: langdurig luisteren op hoog volume vergroot het risico op gehoorschade, vooral bij jonge volwassenen.

Het is niet jouw schuld, en het is ook geen gebrek aan oplettendheid. Het is een gewoonte die vanzelfsprekend is geworden in een wereld waar geluid alomtegenwoordig is. Het is niet de bedoeling je een schuldgevoel te geven, maar je beter te laten begrijpen hoe je je gehoor kunt beschermen.

Behoud je gehoor zonder in te leveren op luisterplezier.

Goed nieuws: u kunt blijven genieten van muziek en uw sociale leven zonder uw oren te beschadigen. Een paar simpele gewoontes kunnen een wereld van verschil maken.

De 60/60-regel wordt vaak aanbevolen: overschrijd niet 60% van het maximale volume en beperk de luistertijd tot 60 minuten per keer, waarna je een pauze moet nemen.

Bij concerten of festivals kunt u met speciaal voor muziek ontworpen oordoppen het volume verlagen zonder dat de geluidskwaliteit eronder lijdt. Zo kunt u blijven genieten van de muziek en tegelijkertijd uw gehoor beschermen.

En bovenal: let goed op de signalen van je lichaam. Aanhoudend oorsuizen, ongewoon ongemak of gehoorverlies vereisen speciale aandacht.

Kortom, tinnitus bij jongeren is niet langer een marginaal probleem. Specialisten beschouwen het nu als een serieus probleem voor de volksgezondheid, waarvoor dringend preventie nodig is. Het doel is niet om je van de wereld te isoleren of je plezier te ontnemen. Je lichaam verdient gewoon wat aandacht, inclusief je oren.