Waarom krijgen sommige mensen puistjes na het zonnebaden?

Je geniet van de eerste zonnestralen, maar een paar uur of dagen later reageert je huid met kleine bultjes of rode vlekjes. Wees gerust, dit verschijnsel komt vaak voor, is over het algemeen onschadelijk en heeft zelfs een specifieke naam: polymorfe lichtuitbraak (PLE). Door te begrijpen wat er gebeurt, kun je je huid beter verzorgen en onbezorgd van de zomer genieten.

Lucite, deze zeer gangbare zonnereactie

Wanneer er na blootstelling aan de zon vlekken verschijnen, is de meest voorkomende oorzaak polymorfe lichtuitslag (PLE), ook wel bekend als lichtuitslag. Deze uit zich als kleine, rode, soms verheven plekjes, vaak gepaard met jeuk. De borst, nek, armen en benen zijn de meest getroffen gebieden, omdat deze als eerste aan de zon worden blootgesteld.

Deze reactie treedt meestal enkele uren tot enkele dagen na blootstelling op, vooral in de lente of vroege zomer, wanneer de huid nog niet gewend is aan UV-straling. Het treft een aanzienlijk deel van de bevolking, met name mensen met een lichte huid, vrouwen en personen onder de 30.

Een huid die iets te heftig reageert op de zon.

Zonnebrand is het gevolg van een ongebruikelijke immuunreactie op ultraviolette straling, met name UVA-straling. Simpel gezegd: de huid "interpreteert" de zon als een agressief signaal en veroorzaakt een ontstekingsreactie.

Dit mechanisme komt overeen met een vorm van vertraagde overgevoeligheid. Hoewel de wetenschap het nog niet volledig heeft opgehelderd, wordt gedacht dat bepaalde hormonale factoren kunnen verklaren waarom vrouwen er gevoeliger voor zijn. Het goede nieuws is dat de huid zich vaak geleidelijk aanpast: bij herhaalde blootstelling wordt ze minder reactief en treden er minder vaak opvlammingen op.

Niet altijd door de zon veroorzaakte lichtuitbarstingen: andere mogelijke oorzaken

Niet alle door de zon veroorzaakte puistjes worden veroorzaakt door polymorfe lichtuitbraak (PLE). In sommige gevallen kan het een reactie zijn die vroeger bekend stond als "Mallorca acne". Deze aandoening werd in verband gebracht met een wisselwerking tussen uv-straling en bepaalde ingrediënten in oudere zonnebrandcrèmes. Hoewel de formules sindsdien zijn verbeterd, kunnen andere factoren nog steeds een rol spelen. Warmte, transpiratie of te rijke producten kunnen de poriën verstoppen en puistjes bevorderen.

Bovendien kan de zon soms de indruk wekken van een "helderdere" huid doordat onzuiverheden tijdelijk uitdrogen. Nadien kan er echter een terugslageffect optreden, waardoor het lijkt alsof de onzuiverheden in alle hevigheid terugkeren.

Hoe je je huid kunt verzorgen zonder jezelf de zon te ontzeggen

Door een paar simpele stappen te volgen, kun je echt een verschil maken.

Door geleidelijke blootstelling kan de huid zich rustig aanpassen. Het is het beste om lange, intensieve sessies te vermijden zodra het warmer wordt.

Breedspectrumzonbescherming, idealiter met SPF 50 of hoger, helpt huidreacties te beperken.

Niet-comedogene texturen zijn ook gunstig voor het behoud van een comfortabele en evenwichtige huid.

Lichtgewicht, bedekkende kleding kan ook daadwerkelijke bescherming bieden bij langdurige blootstelling.

Zonnebrand is meestal tijdelijk en onschadelijk. Als de reacties echter hevig, terugkerend of pijnlijk zijn, kan een dermatoloog een passende en persoonlijke oplossing bieden.

Uiteindelijk is het krijgen van puistjes na blootstelling aan de zon niet abnormaal en ook niet iets om je voor te schamen. Het is gewoon de manier waarop je huid communiceert en zichzelf beschermt. Je huid leeft, reageert, is soms gevoelig en dat hoort bij haar aard. De sleutel is om er voorzichtig en zonder oordeel voor te zorgen en te leren haar behoeften te herkennen.