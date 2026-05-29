Schurende dijen: een oplossing tegen irritatie kan verlichting bieden.

Door de hitte is schuren tussen de dijen een veelvoorkomend zomerprobleem en voor velen een ware kwelling. Het goede nieuws is: een paar simpele oplossingen kunnen deze irritatie verlichten.

Een probleem dat veel vaker voorkomt dan je misschien denkt.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is schuren van de dijen niet alleen een kwestie van gewicht of omvang: lichaamsvorm en huidtype spelen ook een rol. Het is eigenlijk een vrij algemeen verschijnsel; veel vrouwen hebben er last van, en mannen zijn er ook niet immuun voor. Je hoeft je dus niet schuldig te voelen: het is een veelvoorkomende irritatie die alle lichaamstypes treft.

Soms pijnlijke gevolgen

Herhaalde wrijving kan leiden tot diverse problemen: irritatie, roodheid, ontsteking en zelfs kleine bultjes of schuurplekken. Dit gaat vaak gepaard met een branderig en jeukend gevoel, wat vooral vervelend is tijdens het lopen, hardlopen of bij warm weer. Zomertranspiratie, die de huidbarrière verzacht en verzwakt, verergert het probleem alleen maar.

De oplossing tegen irritatie: balsem en pleisters.

De meest effectieve oplossing? Producten tegen schuren. Deze zijn verkrijgbaar als balsem of stick en vormen een beschermend laagje waardoor de huid soepel glijdt en irritatie vermindert. Breng ze aan vóór het sporten en herhaal dit indien nodig. Een andere populaire optie zijn anti-schuurbanden, ook wel 'straps' genoemd. Dit zijn brede elastische banden die om de dijen worden gedragen, ideaal onder een rok of jurk. Nauwsluitende fietsbroeken en -leggings bieden vergelijkbare bescherming. Tot slot helpt absorberend poeder de huid droog te houden: kies voor formules op basis van maizena in plaats van talk.

Een paar extra reflexen

Dagelijks is het het beste om je huid droog te houden, te kiezen voor ademende stoffen, voldoende te drinken (minder zoutig zweet is minder irriterend) en regelmatig een vochtinbrengende crème aan te brengen. Voor een reeds geïrriteerde huid kunnen verzachtende behandelingen, zoals producten met aloë vera, verlichting bieden. Als je tekenen van een infectie opmerkt, is het nog steeds raadzaam om een arts te raadplegen.

Het is absoluut niet onvermijdelijk dat schuurplekken op je dijen ontstaan, maar met de juiste maatregelen kun je ze gemakkelijk voorkomen. Met beschermende balsem, anti-schuurstrips en geschikte kleding kan de zomer eindelijk synoniem staan voor comfort, ongeacht je lichaamsvorm.