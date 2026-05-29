Schurende dijen: een oplossing tegen irritatie kan verlichting bieden.

Welzijn
Léa Michel
Photo d'illustration : Magnific

Door de hitte is schuren tussen de dijen een veelvoorkomend zomerprobleem en voor velen een ware kwelling. Het goede nieuws is: een paar simpele oplossingen kunnen deze irritatie verlichten.

Een probleem dat veel vaker voorkomt dan je misschien denkt.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is schuren van de dijen niet alleen een kwestie van gewicht of omvang: lichaamsvorm en huidtype spelen ook een rol. Het is eigenlijk een vrij algemeen verschijnsel; veel vrouwen hebben er last van, en mannen zijn er ook niet immuun voor. Je hoeft je dus niet schuldig te voelen: het is een veelvoorkomende irritatie die alle lichaamstypes treft.

Soms pijnlijke gevolgen

Herhaalde wrijving kan leiden tot diverse problemen: irritatie, roodheid, ontsteking en zelfs kleine bultjes of schuurplekken. Dit gaat vaak gepaard met een branderig en jeukend gevoel, wat vooral vervelend is tijdens het lopen, hardlopen of bij warm weer. Zomertranspiratie, die de huidbarrière verzacht en verzwakt, verergert het probleem alleen maar.

De oplossing tegen irritatie: balsem en pleisters.

De meest effectieve oplossing? Producten tegen schuren. Deze zijn verkrijgbaar als balsem of stick en vormen een beschermend laagje waardoor de huid soepel glijdt en irritatie vermindert. Breng ze aan vóór het sporten en herhaal dit indien nodig. Een andere populaire optie zijn anti-schuurbanden, ook wel 'straps' genoemd. Dit zijn brede elastische banden die om de dijen worden gedragen, ideaal onder een rok of jurk. Nauwsluitende fietsbroeken en -leggings bieden vergelijkbare bescherming. Tot slot helpt absorberend poeder de huid droog te houden: kies voor formules op basis van maizena in plaats van talk.

Een paar extra reflexen

Dagelijks is het het beste om je huid droog te houden, te kiezen voor ademende stoffen, voldoende te drinken (minder zoutig zweet is minder irriterend) en regelmatig een vochtinbrengende crème aan te brengen. Voor een reeds geïrriteerde huid kunnen verzachtende behandelingen, zoals producten met aloë vera, verlichting bieden. Als je tekenen van een infectie opmerkt, is het nog steeds raadzaam om een arts te raadplegen.

Het is absoluut niet onvermijdelijk dat schuurplekken op je dijen ontstaan, maar met de juiste maatregelen kun je ze gemakkelijk voorkomen. Met beschermende balsem, anti-schuurstrips en geschikte kleding kan de zomer eindelijk synoniem staan voor comfort, ongeacht je lichaamsvorm.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Deze vaak bekritiseerde gewoonte is in feite een vorm van meditatie.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Deze vaak bekritiseerde gewoonte is in feite een vorm van meditatie.

Op een terrasje, in de metro of vanaf een bankje beoefenen we deze kunst voortdurend. Wanneer we niet...

Waarom staan tandartsen er zo op om tandzijde te gebruiken?

Je tanden poetsen na elke maaltijd is de ultieme basis van mondhygiëne. Maar naast deze bijna automatische gewoonte,...

Veel mensen maken hun tandenborstel nat voordat ze tandpasta aanbrengen: waarom sommige tandartsen dit afraden.

Bijna 70% van de mensen spoelt hun tandenborstel af onder stromend water voordat ze tandpasta aanbrengen, in de...

"Prosopagnosie": wat is deze neurologische aandoening die het herkennen van gezichten bemoeilijkt?

Het niet herkennen van het gezicht van een collega, een geliefde of zelfs je eigen gezicht kan verrassend...

"De ziekte heeft me alles afgenomen": deze atlete vertelt openhartig over haar strijd tegen endometriose.

"Er is niets dapper aan het negeren van pijn." Met deze zin vatte Svana Bjarnason twintig jaar strijd...

Op dit precieze moment kan wandelen gunstig zijn voor het lichaam.

Wat als een van de simpelste dagelijkse handelingen je lichaam zou kunnen helpen om de energiehuishouding na de...