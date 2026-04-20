Deze patiënt, bijgenaamd "Oslo-patiënt", tart alle medische statistieken.

Men had al gezegd dat hij ten dode was opgeschreven vanwege twee ernstige ziekten. Toch is deze 63-jarige man nu volledig genezen van zowel hiv als kanker – een resultaat dat mogelijk is gemaakt door een reeks zo buitengewone toevalligheden dat zelfs zijn artsen nog steeds moeite hebben om de betekenis ervan te bevatten.

Sinds 2006 HIV-positief, in 2017 gediagnosticeerd met kanker.

De "Oslo-patiënt", wiens identiteit geheim wordt gehouden, leeft sinds 2006 met hiv. Zijn virusbelasting was tot dan toe goed onder controle met antiretrovirale therapie. In 2017 kreeg hij echter een nieuwe diagnose: myelodysplastisch syndroom, een bijzonder agressieve vorm van bloedkanker die de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg verstoort. Zonder een transplantatie was zijn leven vrijwel in gevaar.

De zoektocht naar een donor met extreem zeldzame kenmerken.

Het medisch team van het Universitair Ziekenhuis Oslo begon vervolgens een intensieve zoektocht naar een geschikte donor. Hun eerste strategie was gericht op het vinden van een donor met de CCR5-delta32-mutatie, een zeldzame genetische afwijking die natuurlijke resistentie tegen hiv verleent – een eigenschap die slechts bij ongeveer 1% van de Noord-Europese bevolking voorkomt. Toen deze eerste poging mislukte, wendden de artsen zich tot de oudere broer van de patiënt, in de hoop op een betere genetische match.

Een verbluffende ontdekking op de dag van de transplantatie.

Op de dag van de transplantatie in 2020 ontdekten de artsen tot hun grote verbazing dat de donorbroer zelf drager was van de CCR5-mutatie. Een minuscule kans, in een regio van de wereld waar het slechts één op de honderd mensen treft. De patiënt zelf vatte de situatie treffend samen met de woorden: "Het was alsof ik twee keer de loterij had gewonnen."

Twee jaar na de operatie is remissie vastgesteld.

Postoperatieve analyses bevestigden geleidelijk de effectiviteit van de transplantatie. Twee jaar na de ingreep stopte de "Oslo-patiënt" onder strikt medisch toezicht met zijn antiretrovirale behandeling. Daaropvolgende tests toonden geen virussporen meer aan in zijn bloed, darmen of ruggenmerg. Zijn geval werd officieel beschreven in een studie die op 13 april 2026 werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Microbiology.

Nog één naam op een zeer korte lijst.

De "Oslo-patiënt" voegt zich bij een zeer kleine internationale lijst – de zogenaamde Berlijn-, Londen-, Düsseldorf-, New York-, City of Hope- en Genève-patiënten – die allemaal als genezen of in langdurige remissie van hiv worden beschouwd na een beenmergtransplantatie die bedoeld was voor de behandeling van kanker. Ze hebben allemaal dezelfde eigenschap gemeen: een donor met de beschermende CCR5-mutatie, met de opmerkelijke uitzondering van de Genève-patiënt, wiens geval andere mechanismen onderzoekt.

Een veelbelovende medische oplossing, maar geen behandeling die op grote schaal kan worden toegepast.

De betrokken onderzoekers en artsen manen echter tot uiterste voorzichtigheid. Beenmergtransplantatie blijft een complexe en risicovolle procedure, die gepaard gaat met een aanzienlijk sterftecijfer en zeer ernstige bijwerkingen. Het sterftepercentage kan onder bepaalde omstandigheden oplopen tot 20%. Desondanks blijven deze gevallen onschatbare "levende laboratoria" voor onderzoek, die mogelijkheden bieden om de mechanismen te begrijpen die ons op een dag in staat zouden kunnen stellen hiv te beheersen of zelfs permanent uit te roeien.

Kortom, deze patiënt, bijgenaamd "Oslo-patiënt", tart de medische statistieken. Zijn verhaal illustreert hoe bepaalde therapeutische doorbraken voortkomen uit uitzonderlijke omstandigheden, waar biologie, geneeskunde en toeval op een bijna onherhaalbare manier samenkomen.