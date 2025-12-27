Vanaf 65 jaar lijken vrouwen een onverwacht gezondheidsvoordeel te hebben ten opzichte van mannen.

Als het gaat om gezondheid en levensverwachting, worden vrouwen en mannen vaak met elkaar vergeleken. En terecht: biologische, sociale en medische trajecten verschillen nog steeds aanzienlijk. In Frankrijk laat een recente analyse van de DREES (Directoraat voor Onderzoek, Studies, Evaluatie en Statistiek) een interessante realiteit zien: vrouwen leven niet alleen langer, maar brengen ook meer jaren in goede gezondheid door, met een functioneel en zelfstandig lichaam. Deze bevinding nodigt ons uit om anders naar leeftijd te kijken en voorbij alarmerende stereotypen te kijken.

Een nieuw hulpmiddel om te praten over een lichaam dat goed ouder wordt.

Lange tijd was de levensverwachting de belangrijkste indicator voor de gezondheid van een bevolking. Een lang leven zegt echter niets over de kwaliteit van die jaren. Juist om deze lacune op te vullen , heeft het DREES (Directoraat voor Onderzoek, Studies, Evaluatie en Statistiek) een nieuwe indicator in zijn onderzoek opgenomen : de levensverwachting zonder beperkingen. Met dit instrument kan het aantal jaren worden vastgesteld dat iemand leeft zonder grote beperkingen, beperkingen die de dagelijkse activiteiten of zelfstandigheid belemmeren.

Dankzij deze meer genuanceerde benadering wordt veroudering in een complexer licht geplaatst. Het lichaam wordt niet langer gezien als een aftakelend organisme, maar als een bondgenoot die in staat is om langer dan voorheen te overleven, zich aan te passen en zijn reserves te behouden.

Frankrijk heeft een tamelijk gunstige positie binnen Europa.

De resultaten van deze analyse zijn bemoedigend op Europees niveau. Frankrijk behoort tot de landen met de hoogste gezonde levensverwachting vanaf 65 jaar. Franse mannen bezetten de vierde plaats, terwijl vrouwen de derde plaats innemen.

Deze prestaties weerspiegelen de kwaliteit van het zorgsysteem, het preventiebeleid en de groeiende focus op algeheel welzijn. Deze cijfers herinneren ons eraan dat ouder worden niet alleen een individuele, maar ook een collectieve aangelegenheid is. Ze illustreren een model waarin het ouder wordende lichaam wordt ondersteund, gerespecteerd en verzorgd.

Vrouwen behouden hun vitaliteit langer.

Vanaf 65 jaar wordt het verschil nog groter. Vrouwen kunnen verwachten bijna 12 jaar zonder beperkingen te leven, vergeleken met iets meer dan 10 jaar voor mannen. Twee jaar langer om te genieten van een mobiel, functioneel en actief lichaam. Twee jaar waarin onafhankelijkheid, het plezier van bewegen, eropuit gaan, creatief bezig zijn of voor zichzelf zorgen volledig toegankelijk blijven. Dit verschil is al vanaf de geboorte zichtbaar. Gemiddeld leven vrouwen meer dan 65 jaar zonder beperkingen, terwijl mannen iets korter leven.

Een positieve dynamiek voor alle lichamen

Goed nieuws: mannen worden niet vergeten. Ook hun gezonde levensverwachting neemt toe. Na de terugval door de pandemie laten de indicatoren weer een stijgende trend zien. Veroudering verloopt langzamer, milder en wordt beter ondersteund voor de hele bevolking.

Deze trends herinneren ons eraan dat ieder lichaam, ongeacht geslacht, het vermogen heeft om goed te verouderen en tegenslagen te doorstaan, mits we ernaar luisteren, het respecteren en het de zorg geven die het verdient.

Hoewel vrouwen na hun 65e misschien een voorsprong lijken te hebben, ligt de kernboodschap elders: ouder worden kan synoniem zijn met gezondheid, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. En dat geldt voor alle lichamen.