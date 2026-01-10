Search here...

Je boodschappenlijstje met de hand schrijven: een gewoonte die veel meer verbergt dan je misschien denkt.

Welzijn
Fabienne Ba.
Freepik

De voorkeur geven aan een papieren boodschappenlijstje boven een smartphone is allesbehalve onbeduidend. Deze ogenschijnlijk simpele gewoonte verbergt echte psychologische redenen en onthult verrassende eigenschappen van je persoonlijkheid.

Een zoektocht naar eenvoud en efficiëntie

Mensen die hun lijstjes nog steeds op papier schrijven, zoeken naar duidelijkheid en focus. Ze geven de voorkeur aan eenvoudige en betrouwbare hulpmiddelen en vermijden digitale rommel om zich beter te kunnen concentreren op hun prioriteiten.

Een boost voor het geheugen

Omgekeerd stimuleert schrijven met de hand het onthouden van informatie . Door je boodschappenlijstje op papier te zetten, weet je beter wat je nodig hebt, waardoor je minder snel dingen vergeet tijdens het winkelen en de hersengebieden die met geheugen te maken hebben, geactiveerd worden.

Een moment van mindfulness

Het met de hand schrijven van een lijstje kan soms een korte, meditatieve pauze zijn. De bewuste en aandachtige handeling van het schrijven helpt stress te verminderen en moedigt je aan om in het nu te leven.

Een unieke zintuiglijke ervaring

Het gevoel van de pen, de textuur van het papier en het plezier van het doorstrepen van aantekeningen dragen allemaal bij aan een tactiele verbinding met de wereld. Dit microritueel verrijkt het dagelijks leven.

Trouw aan tradities

Achter deze gewoonte schuilt vaak een gehechtheid aan rituelen die van generatie op generatie zijn doorgegeven, waardoor een emotionele band met het familieverleden wordt versterkt.

Een keuze voor autonomie tegenover schermen

Het gebruik van papier betekent dat je de volledige afhankelijkheid van digitale technologie afwijst. Het betekent dat je evenwicht en flexibiliteit in het dagelijks beheer toont, terwijl je tegelijkertijd voorbereid blijft op elke eventualiteit.

Milieubewustzijn

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan papier – of het nu hergebruikt wordt of op een verantwoorde manier wordt gekozen – soms milieuvriendelijker zijn dan digitale hulpmiddelen. Dit gebaar kan dus getuigen van een weloverwogen en milieubewuste keuze.

Het met de hand schrijven van je boodschappenlijstje is daarom geen onbeduidende handeling: het onthult een wereldbeeld, waarden en praktische intelligentie die door velen worden onderschat.

Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
