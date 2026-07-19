Thalassofobie: wanneer de angst voor de zee je vakantie verstoort.

Terwijl sommige mensen zich verheugen op een duik in het zoute water, zwemmen tussen de golven en een sprong in de open oceaan, bevriezen anderen bij het zien van de horizon. Raak je in paniek zodra je voeten de grond verlaten? Blijf je dicht bij de kust, zelfs als de zee kalm is? Stel je je meteen het ergste voor zodra het water donkerder wordt? Deze diepe angst voor de diepzee heeft een naam: thalassofobie. En het is zeker niet uniek.

Thalassofobie, ofwel de angst die de zee kan verzachten.

Veel mensen tellen de dagen af tot de zomervakantie, net als kinderen voor Kerstmis. Velen dromen ervan te zwemmen in afgelegen baaien, vissen na te bootsen in azuurblauw water met een snorkel, of catamarans te huren om acrobatische toeren uit te halen in dit gigantische zwembad dat Moeder Natuur heeft geschapen. In de collectieve verbeelding vormen de zee en de oceaan het decor voor het zomerseizoen en beloven ze een geslaagde vakantie. Maar wat de meeste mensen als een paradijs beschouwen, is voor mensen met thalassofobie een ware nachtmerrie. Zij staan niet alleen afwijzend tegenover deze wateractiviteiten, maar ervaren ook oprechte onrust bij het zien van donker water dat, met slechts een paar knopen, verandert van doorschijnend azuurblauw naar diepblauw.

De gedachte alleen al om op een boot op open zee te zijn, zonder de kust in zicht, jaagt hen de stuipen op het lijf. En dan hebben we het niet over een klein, wankel vissershutje dat bij de minste golfslag dreigt te kapseizen. Zelfs een overtocht met de veerboot in het donker bezorgt hen een ongemakkelijk gevoel. Suppen op een zee gehuld in mysterie, waarvan de inhoud ondoorgrondelijk is, is simpelweg uitgesloten. Ook een duik vanaf de duikplank van een boot, ondanks een reddingsvest en een verzengende hitte die bijna smeekt om een duik, is onmogelijk voor hen.

Ze vullen liever kruiswoordpuzzels in op hun ligstoel dan dat ze het water in gaan, een plek vol geheimen en vreemde wezens. Misschien heb jij ook al excuses verzonnen zoals "Ik word zeeziek" of "Ik wil mijn haar niet nat maken" om te voorkomen dat je de toekomstige inspiratiebron wordt voor horrorfilms. In medische termen beschrijft thalassofobie een intense, irrationele en oncontroleerbare angst voor de diepzee. Meren, oceanen en zeeën roepen geen plezier op, maar stress, zweten, duizeligheid en hartkloppingen.

Symptomen die zich voordoen bij thalassofobie

Hoewel veel studies beweren dat de zee een kalmerende werking heeft , heeft ze juist het tegenovergestelde effect op mensen met thalassofobie. Voor mensen die aan thalassofobie lijden, zijn vakanties aan het water een ware beproeving. Alles herinnert hen aan hun angsten, zelfs reclameposters voor introductiecursussen duiken. Voor hen is deze uitgestrekte watermassa een enorme bedreiging.

Ook al is de vlag groen en de zee vrij van kwallen, ze zien voortdurend gevaar onder de rimpelingen. Vaak worden ze 'lafbekken' genoemd, maar toch voelen ze een diepe innerlijke onrust wanneer ze de bodem niet meer kunnen zien. Geconfronteerd met een donker meer, een zee die een beetje te duizelingwekkend is, of zelfs de beelden van een documentaire over koraal of scheepswrakken, kunnen ze het volgende ervaren:

Rillingen

Overmatig zweten

Ademhalingsproblemen

Hartkloppingen

Duizeligheid of misselijkheid

Pijn op de borst of een beklemmend gevoel

Angstaanvallen

Waar komt die angst voor grote watermassa's vandaan?

Thalassofobie is een angst die nog steeds onderschat wordt. Toch treft het meer dan een paar mensen. Wie heeft er niet ooit alle moed verloren bij de overgang van het vertrouwde zand naar de absolute leegte tijdens een ontspannen zwempartij ? Wie is er niet ooit opgesprongen en met volle snelheid naar de kant gerend toen hij of zij een verdwaald stuk zeewier langs het been voelde strijken? Thalassofobie komt niet voort uit het kijken naar horrorfilms die zich afspelen in troebel water. In werkelijkheid bevat de oceaan een aanzienlijke hoeveelheid duisternis.

Tot op heden is minder dan 10% van de oceaanbodem door mensen verkend... waardoor het een vruchtbare bodem is voor angsten en de verbeelding. Voor mensen, die een hekel hebben aan onbeantwoorde vragen en graag alles ontcijferen, is het onbekende angstaanjagend. Dus, zonder zicht, stellen we ons prehistorische wezens voor met scherpe tanden die klaarstaan om ons de afgrond in te sleuren. We kunnen het niet laten om catastrofale scenario's te verzinnen. En dit is slechts het topje van deze psychologische ijsberg. Thalassofobie kan ook voortkomen uit trauma's uit de kindertijd: een zwempartij die bijna eindigde in verdrinking, een uitdaging die misliep...

Hoe kun je de verbinding met de zee herstellen voor een vredige zomer?

Goed nieuws: thalassofobie is niet onvermijdelijk en betekent ook niet dat je elke zomer aan een ligstoel vastgeplakt moet doorbrengen, ver van de kust. Deze angst, hoe overweldigend ook, kan afnemen als je er niet krampachtig tegen vecht. Het heeft geen zin om jezelf morgen te dwingen de open zee in te duiken of een snorkeltocht te boeken om jezelf te "bewijzen" dat je het aankunt. Bij fobieën werkt de "bliksem"-aanpak zelden.

De meest effectieve aanpak blijft geleidelijke blootstelling. Begin door de zee vanaf het strand te observeren, loop dan het water in tot je enkels, wen aan de beweging van de golven en ga beetje bij beetje verder zonder ooit je tolerantiegrens te overschrijden. Het is niet de bedoeling om een prestatie te leveren of de volgende zeemeermin van de Calanques te worden, maar om opnieuw te leren de zee te associëren met een gevoel van veiligheid. Het mediaplatform Santé Magazine beveelt hypnotherapie aan om jezelf mentaal in deze wereld te verplaatsen die je de rillingen bezorgt. Het prijst ook de voordelen van cognitieve gedragstherapieën aan om angst te vervangen door sereniteit.

Het opnieuw contact maken met de zee hoeft immers niet per se te betekenen dat je de Atlantische Oceaan overzwemt. Soms is het gewoon een kwestie van je tenen in het water steken zonder je voor te stellen dat er een zeemonster onder het schuim schuilt.