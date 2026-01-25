Deze 24-jarige Franse vrouw viert haar symbolische huwelijk met een mangafiguur en veroorzaakt daarmee ophef.

Lucie (@hikari_sunshine op TikTok), een 24-jarige Française die in Tokio woont, organiseerde op 13 december 2025 een symbolische ceremonie met Mami Nanami, een fictief personage uit de bekende anime "Rent-a-Girlfriend", in een kapel in Okayama. Als afgestudeerde van Sciences Po Paris en al sinds haar kindertijd gepassioneerd door de Japanse cultuur, omarmt ze deze niet-wettelijke verbintenis, die de sociale media verdeelt, volledig .

Een passie ontstaan in een Japanse kindertijd.

Lucie, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Frankrijk met Belgische roots, ontdekte Japan als kind via familievakanties en taallessen op de middelbare school. In 2018 raakte ze gefascineerd door de anime "Rent-A-Girlfriend", met name door Mami, een manipulatieve en onafhankelijke antagonist die de stereotypen van een harem doorbreekt. Als fervent verzamelaar van merchandise (beeldjes, posters, knuffels) organiseert ze in 2023 hun symbolische verloving om hun virtuele jubileum te vieren.

Tegengestelde reacties: haat en steun

Lucie werd benaderd door Sun Euro, een bedrijf gespecialiseerd in nepbruiloften, en vierde haar 'bruiloft' in een witte jurk in een kapel in Okayama, terwijl haar ouders via Zoom meekeken. Het evenement, dat ze deelde met haar 20.000 Instagram-volgers en 24.000 TikTok-volgers, leverde binnen 24 uur 1.000 haatdragende reacties op, maar inspireerde ook fans van oshikatsu (liefde voor fictieve idolen). Ondanks de beledigingen hield Lucie vol: "Ik was er psychologisch niet op voorbereid, maar ik zal niet stoppen met van hem te houden. Het is net alsof ik verliefd ben op iemand in het echt."

Emotionele vrijheid en maatschappelijke grenzen

Deze casus illustreert het Japanse oshikatsu, waarbij liefde voor fictieve personages een sociaal ritueel wordt. Lucie belichaamt de waarden van zelfexpressie ondanks oordeel: "Mami geeft me dagelijks energie." Hoewel ze zich bewust is van het eenzijdige karakter van het verhaal en zich zorgen maakt over het einde van de manga, staat ze op voor haar recht "om vrijelijk lief te hebben zonder anderen te kwetsen."

Los van de controverse roept Lucie's verhaal (@hikari_sunshine op TikTok) vragen op over onze relatie tot liefde, verbeelding en sociale normen. Of we het nu als excentriciteit of als een legitieme eis beschouwen, haar actie onthult vooral een samenleving die midden in een herdefiniëring van haar emotionele kaders zit, waar persoonlijke expressie meer dan ooit een politieke daad wordt.