Search here...

Deze 24-jarige Franse vrouw viert haar symbolische huwelijk met een mangafiguur en veroorzaakt daarmee ophef.

Huwelijk
Fabienne Ba.
@hikari.sunshine/Instagram

Lucie (@hikari_sunshine op TikTok), een 24-jarige Française die in Tokio woont, organiseerde op 13 december 2025 een symbolische ceremonie met Mami Nanami, een fictief personage uit de bekende anime "Rent-a-Girlfriend", in een kapel in Okayama. Als afgestudeerde van Sciences Po Paris en al sinds haar kindertijd gepassioneerd door de Japanse cultuur, omarmt ze deze niet-wettelijke verbintenis, die de sociale media verdeelt, volledig .

Een passie ontstaan in een Japanse kindertijd.

Lucie, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Frankrijk met Belgische roots, ontdekte Japan als kind via familievakanties en taallessen op de middelbare school. In 2018 raakte ze gefascineerd door de anime "Rent-A-Girlfriend", met name door Mami, een manipulatieve en onafhankelijke antagonist die de stereotypen van een harem doorbreekt. Als fervent verzamelaar van merchandise (beeldjes, posters, knuffels) organiseert ze in 2023 hun symbolische verloving om hun virtuele jubileum te vieren.

Tegengestelde reacties: haat en steun

Lucie werd benaderd door Sun Euro, een bedrijf gespecialiseerd in nepbruiloften, en vierde haar 'bruiloft' in een witte jurk in een kapel in Okayama, terwijl haar ouders via Zoom meekeken. Het evenement, dat ze deelde met haar 20.000 Instagram-volgers en 24.000 TikTok-volgers, leverde binnen 24 uur 1.000 haatdragende reacties op, maar inspireerde ook fans van oshikatsu (liefde voor fictieve idolen). Ondanks de beledigingen hield Lucie vol: "Ik was er psychologisch niet op voorbereid, maar ik zal niet stoppen met van hem te houden. Het is net alsof ik verliefd ben op iemand in het echt."

Emotionele vrijheid en maatschappelijke grenzen

Deze casus illustreert het Japanse oshikatsu, waarbij liefde voor fictieve personages een sociaal ritueel wordt. Lucie belichaamt de waarden van zelfexpressie ondanks oordeel: "Mami geeft me dagelijks energie." Hoewel ze zich bewust is van het eenzijdige karakter van het verhaal en zich zorgen maakt over het einde van de manga, staat ze op voor haar recht "om vrijelijk lief te hebben zonder anderen te kwetsen."

Los van de controverse roept Lucie's verhaal (@hikari_sunshine op TikTok) vragen op over onze relatie tot liefde, verbeelding en sociale normen. Of we het nu als excentriciteit of als een legitieme eis beschouwen, haar actie onthult vooral een samenleving die midden in een herdefiniëring van haar emotionele kaders zit, waar persoonlijke expressie meer dan ooit een politieke daad wordt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Ze droomde van een perfecte make-up voor haar bruiloft, maar het resultaat stelde haar enorm teleur.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ze droomde van een perfecte make-up voor haar bruiloft, maar het resultaat stelde haar enorm teleur.

Een proefsessie voor make-up, bedoeld om een van de mooiste dagen van je leven nog specialer te maken,...

Is het huwelijk in Japan in crisis? Deze peiling wakkert het debat opnieuw aan.

Een recent onderzoek in Japan wijst uit dat 70% van de getrouwde vrouwen spijt heeft van hun huwelijk,...

“We aten pasta op onze bruiloft”: ze breekt met de conventies rondom deze dag.

Bruidsparen herdefiniëren tradities en breken zonder aarzeling met gevestigde culinaire regels. Sommigen zetten foodtrucks neer op hun feestlocatie,...

Ze legde haar man een kinderloos huwelijk op; haar beslissing leidde tot controverse.

Een bruiloft bijwonen roept vaak gevoelens van geluk, hereniging en stralende ogen op. Maar wanneer de realiteit van...

Bruiloftstrends voor 2026: de keuzes die een blijvende indruk achterlaten.

Een bruiloft is een uniek moment, en in 2026 belooft het inspirerender te worden dan ooit. Mariages.net, de...

Ze verkopen kaartjes voor hun bruiloft: de nieuwe trend die het internet op zijn kop zet.

Een huwelijk is een besloten feest, meestal bijgewoond door naaste familie en vrienden. Sommige stellen kiezen voor een...

© 2025 The Body Optimist