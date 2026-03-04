Ze maakten gebruik van AI voor hun bruiloft... en de rechtbank was daar helemaal niet blij mee.

Tegenwoordig schrijven stellen hun huwelijksgeloften niet meer met de inkt van hun hart. Ze delegeren deze schrijftaak, hoe persoonlijk ook, aan hun kleine Baudelaire: chatGPT. Of het nu is om een schrijversblok te bestrijden, onhandige formuleringen te vermijden of gewoon uit luiheid, ze vertrouwen deze romantische proza toe aan AI. Maar het was in een totaal andere context dat AI ervoor zorgde dat een bruiloft in Nederland mislukte.

Het laten schrijven van huwelijksgeloften door AI is een gangbare praktijk.

Studenten zijn niet de enigen die AI gebruiken om essays te schrijven en huiswerk te maken. Nu wenden verloofde stellen zich ook tot deze moderne magie om hun huwelijksgeloften te schrijven en hun gevoelens te uiten. In plaats van zich te laten meeslepen door romantische passie of een natuurlijk talent voor proza te bezitten, vragen ze chatGPT, hun moderne assistent, om een tekst op maat te creëren, die er zorgvuldig voor zorgt niet te veel argwaan te wekken. En dit soort sentimentele misleiding is heel gewoon. Volgens een onderzoek van Index Digital gaf bijna een derde van de Britse pasgetrouwden toe AI te hebben gebruikt om hun geloften te schrijven.

Familie en vrienden vereenvoudigen het proces van het houden van lange toespraken door hun verzoeken naar deze meegaande robots te sturen. AI is echter niet altijd betrouwbaar. Hoewel het wonderbaarlijk lijkt, heeft het zijn beperkingen. Naast de indruk van slordig werk, gebrek aan persoonlijkheid en toewijding, houdt het niet altijd rekening met wettelijke vereisten. Want hoewel het huwelijk een verbond van eeuwige liefde is , is het in de eerste plaats een wettelijke status, en er is niet veel voor nodig om de naleving ervan te ondermijnen.

In april 2025 trouwde een stel in Zwolle, in het noorden van Nederland, in het bijzijn van een familielid, die de ceremonie voltrok zoals burgemeesters dat gewoonlijk doen. Ze zeiden "ja" terwijl ze elkaar in de ogen keken, maar de wet zei nee.

Een bruiloft afgezegd vanwege chatGPT, een primeur.

De reden voor de nietigverklaring? Een juridisch ongegrond argument. Deze huwelijksgeloften doen zeker niet onder voor de poëzie van weleer en klinken prachtig in de oren, maar ze klinken hol in de ogen van de wet. Met andere woorden, ze hebben geen waarde en vertegenwoordigen... niets. En de ontroerende metaforen wisten de rechtbank niet te ontroeren; die bleef onwrikbaar vasthouden aan de regels.

'Beloof je [naam van de vrouw] vandaag, morgen en voor altijd bij haar te zijn?' werd eerst aan de man gevraagd. 'Om samen te lachen, samen te groeien en van elkaar te houden, wat er ook gebeurt?' 'Om elkaar te blijven steunen, elkaar te plagen, elkaar vast te houden, zelfs in moeilijke tijden?' werd vervolgens aan de vrouw gevraagd. Toen, hand in hand, zeiden ze in koor: 'Niet alleen man en vrouw, maar bovenal een team, een gek stel, elkaars liefde en elkaars thuis!'

Een emotionele toespraak die onder Nederlands recht bijna irrelevant was. "De bovengenoemde toespraak toont aan dat de man en vrouw de in artikel 1:67, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek vereiste verklaring niet hebben afgelegd," concludeerde de rechter. Dit artikel bepaalt dat toekomstige echtgenoten moeten verklaren dat zij alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot het huwelijk zullen nakomen. Het eindoordeel? De rechter was niet in het voordeel van het paar, dat daardoor hun aanvraag niet kon afronden en niet kon trouwen. "Bijgevolg is het huwelijk tussen de man en vrouw niet geformaliseerd. Dit betekent dat de huwelijksakte ten onrechte is ingeschreven bij de burgerlijke stand," luidt het vonnis. Kortom, in deze "vooraf opgestelde" toespraak liet chatGPT het belangrijkste element weg en ging simpelweg aan de kant van de feiten voorbij.

Zullen door AI gegenereerde wensen binnenkort onderworpen worden aan bredere sancties?

Hoewel AI erg nuttig kan zijn bij het plannen van een bruiloft, bijvoorbeeld door decoratie-ideeën aan te dragen, entertainmenttips te geven en een gepersonaliseerde afspeellijst samen te stellen, is het verstandig om het met mate te gebruiken. Deze zaak, die de landsgrenzen heeft overschreden, dient als waarschuwing, zelfs als een wake-up call. Hoewel een huwelijk een persoonlijke gebeurtenis is, een hoogtepunt in iemands leven, kent het ook zijn grenzen. Er zijn beperkingen. De twee partners, die nu hun plannen moeten herzien en de ceremonie opnieuw moeten doen, weten wat hen te wachten staat. En daarmee ook stellen over de hele wereld.

“Tijdens een burgerlijke huwelijksceremonie moeten echtparen de voorgeschreven verklaringen uitspreken, waarin ze bevestigen dat er geen wettelijke belemmering voor het huwelijk bestaat, en de contractuele woorden die hen wettelijk als echtgenoten binden. Deze woorden zijn wettelijk vastgelegd en kunnen niet worden vervangen door door AI gegenereerde of gepersonaliseerde geloften”, legt advocaat Simarjot Singh Judge uit in HuffPost UK . Een wijze raad.

AI blinkt uit op veel gebieden, maar huwelijksgeloften vereisen menselijke beoordeling en een emotionele handtekening. Anders kan de gelukkigste dag van iemands leven snel in een nachtmerrie veranderen.