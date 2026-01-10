“We aten pasta op onze bruiloft”: ze breekt met de conventies rondom deze dag.

Bruidsparen herdefiniëren tradities en breken zonder aarzeling met gevestigde culinaire regels. Sommigen zetten foodtrucks neer op hun feestlocatie, anderen kiezen voor themabuffetten en weer anderen presenteren pasta op alle mogelijke manieren. Dit gerecht, dat je vaker in studentenkeukens aantreft dan op witte tafelkleden, pretendeert niet te kunnen concurreren met typische gastronomische menu's. Maar het heeft wel de verdienste dat het de gevestigde orde doorbreekt.

Pasta als hoofdgerecht, een gewaagde keuze.

Stel je een perfect gedekte tafel voor, versierd met een vergulde kandelaar, wilde bloemen en kristallen servies. Pasta, een goedkoop en makkelijk te bereiden gerecht voor luie dagen, lijkt misplaatst in deze elegante setting. Bij een bruiloftsmenu zie je spontaan een prachtige kip op een bedje van biologische groenten of een eendenborst met aardappels gratin voor je.

Je verwacht prestigieuze culinaire titels op je perkament te lezen, geschreven in een romantisch lettertype. Iets minder verwacht je van een eenvoudig gerecht dat je uit je hoofd kent. Content creator @chlosertoyou verraste de smaakpapillen van haar gasten met een verrassende draai aan pasta. Net als veel stellen die de ouderwetse gewoonten en culinaire normen beu zijn, vond ze originaliteit in pure eenvoud.

En ze koos dit menu niet om Lady en de Zwerver na te spelen voor het toeziende oog van de fotograaf. Pasta, dat basisgerecht dat van pas komt als de inspiratie ontbreekt en dat steeds weer opduikt in de monden van studenten, is een ware instelling in Italië. We hebben het hier niet over simpele macaroni met kaas of spaghetti met ketchup, maar over meer uitgebreide recepten. De influencer deed dit onterecht onderschatte gerecht eer aan. Hoewel haar vrienden aanvankelijk hun wenkbrauwen fronsten bij de onthulling van het menu, alsof ze wilden zeggen: "Dat doe je toch niet", veranderden ze snel van gedachten.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Chloé Allain Morand (@chlosertoyou)

Een bruiloft met de verfijnde smaak van Dolce Vita.

Terwijl sommige meer gedurfde bruiden de traditionele bruidstaart hebben vervangen door een gigantische mozzarella of een XXL tiramisu, was Chloé wat verstandiger in haar keuzes. Zoals ze in haar video uitlegt: "het thema voor het eten op de bruiloft was Italiaans." Pasta, dat zich makkelijker laat verfijnen dan de gezellige pizza, was daarom de voor de hand liggende keuze.

De content creator, die clichés vermeed en het bruiloftsmenu op smaakvolle wijze herinterpreteerde, nam geen genoegen met slechts een paar antipasti en wat Parmezaanse kaas. Als voorgerecht? Gegrilde octopus, carpaccio van rundvlees, truffelarancini, een combinatie van burrata en tomaat… De beleving begint al bij de eerste hap. Deze gerechten, waarvan de aroma's alleen al de geplaveide straten van Milaan oproepen, waren slechts een voorproefje. De rest van de maaltijd was al even veelbelovend.

Wie zegt dat pasta niet chic kan zijn en kan wedijveren met de beste gerechten uit de Franse keuken? Chloé koos voor drie pastavarianten voor haar bruiloft: truffelpasta, mosselpasta en ragùpasta. Deze Italiaans geïnspireerde specialiteiten bewijzen dat pasta perfect samengaat met elegante jurken en pakken, en niet alleen met een ouderwets schort.

De wens naar een echt persoonlijke bruiloft

Tegenwoordig streven stellen naar meer vrijheid en trekken ze zich minder aan van de geboden van hun familie. Ze zeggen "ja" in satijnen pyjama's voor het altaar, improviseren gigantische barbecues op kasteelterreinen en proosten op hun verbintenis met picknickmaaltijden midden in de velden.

Waar bruiloften vroeger grotendeels door de ouders werden bepaald, worden ze nu als een persoonlijke aangelegenheid ervaren. Van het menu tot de activiteiten en het dansen, moderne bruiloften hebben één leidend principe: individualiteit . Paren proberen niet langer de oudere familieleden tevreden te stellen; ze willen hun wildste dromen waarmaken, zelfs als dat sommige oudere gasten schokt. Ze nemen de controle terug en laten de teugels vieren, van de kleding tot het eten.

Pasta serveren op je bruiloft, bellen blazen bij het verlaten van de kerk, zakjes met zaadjes aanbieden om te planten in plaats van de gebruikelijke suikeramandelen... Het is geen provocatie, maar gewoon een teken van aangename bevrijding.