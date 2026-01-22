Is het huwelijk in Japan in crisis? Deze peiling wakkert het debat opnieuw aan.

Een recent onderzoek in Japan wijst uit dat 70% van de getrouwde vrouwen spijt heeft van hun huwelijk, wat het debat over de huwelijkscrisis in de archipel opnieuw aanwakkert. Dit cijfer, afkomstig uit een enquête van het relatiebemiddelingsbureau Presia onder 287 vrouwen tussen de 20 en 59 jaar, vereist echter enige kanttekening: de steekproefgrootte is beperkt en er bestaat een potentieel risico op vertekening bij een online datingdienst.

Spijtgevoelens hadden vooral betrekking op geld en huis.

Onder de geuite spijtpunten overheersen economische kwesties: 22,6% betreurt het dat ze hun verwachtingen ten aanzien van het inkomen van hun echtgenoot hebben bijgesteld, en 14,6% betreurt een gebrek aan financiële discipline. Weigering of incompetentie in het huishouden komt op de derde plaats (11,1%). Daarentegen heeft 36,6% geen spijt dat ze concessies hebben gedaan wat betreft het uiterlijk van hun partner. 54% geeft aan dat ze niet opnieuw met hem zouden trouwen als ze de tijd konden terugdraaien. Deze resultaten bevestigen het idee van een dalend huwelijkspercentage in Japan, gekenmerkt door latere huwelijken en een toenemend aantal alleenstaanden.

De context van een Japan dat terughoudend is om te trouwen

Het land beleeft een historische daling van het aantal huwelijken, met een recordaantal alleenstaanden: volgens eerdere onderzoeken is 17,3% van de mannen en 14,6% van de vrouwen tussen 18 en 34 jaar niet van plan te trouwen. Redenen die hiervoor worden genoemd zijn onder andere een voorkeur voor eenzaamheid (40%), een vermeend gebrek aan voordelen (33%) en de moeilijkheid om iemand te ontmoeten (49%). Jongeren noemen ook uitputting door sociale en economische druk, die nog verergerd wordt door een snel vergrijzende bevolking.

Enquêtevertekening

Het platform van het relatiebemiddelingsbureau Presia richt zich echter op een potentieel ontevreden publiek: websitebezoekers of gebruikers van sociale media, die over het algemeen minder gelukkig zijn in hun relaties. Dit vertekent de resultaten negatief, zoals ook al in de oorspronkelijke analyse werd opgemerkt. Deze enquête biedt geen volledig beeld, maar belicht wel degelijk frustraties (financiën, taakverdeling), en weerspiegelt niet de realiteit van alle Japanse relaties.

Samenvattend weerspiegelen deze cijfers een structurele achteruitgang: het aantal huwelijken daalt en het geboortecijfer is historisch laag. Toch blijven initiatieven zoals datingbureaus bestaan en tonen enquêtes aan dat velen nog steeds de ambitie hebben om ooit te trouwen. De crisis is reëel in Japan, maar wordt enigszins verzacht door veranderende verwachtingen ten aanzien van de balans tussen werk en privéleven en financiële zekerheid.