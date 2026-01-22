Ze droomde van een perfecte make-up voor haar bruiloft, maar het resultaat stelde haar enorm teleur.

Een proefsessie voor make-up, bedoeld om een van de mooiste dagen van je leven nog specialer te maken, kan soms verrassingen opleveren... en niet altijd even prettige. Dat overkwam Alexandra Geahlen, wiens verhaal viraal ging op TikTok . Op humoristische en vriendelijke wijze herinnert ze ons eraan hoe belangrijk het is om de juiste beautykeuzes te maken vóór de grote dag.

Van inspiratie tot schok

Toen Alexandra in 2021 naar haar proefsessie voor de make-up ging, was ze vol enthousiasme. Ze deelde een elegante inspiratiefoto, waarop een verfijnde smokey eye en een stralende, maar vlekkeloze teint te zien waren die perfect bij haar trouwjurk paste. Zelfvertrouwen, opwinding, positieve verwachtingen... alles was aanwezig voor een magisch moment. Maar de realiteit voldoet niet altijd aan de verwachtingen...

Eenmaal in de stoel, zonder spiegel om het proces te volgen, wachtte Alexandra vol spanning op het eindresultaat. Toen de visagiste de spiegel eindelijk naar haar toe draaide, schrok ze. De contouren waren slecht vervaagd, de definitie ontbrak en het algehele effect zag er dof uit, verre van de chique en stralende look waar ze op had gehoopt. Om haar heen stonden haar familie en vrienden sprakeloos. Later zou ze zeggen dat iedereen "in shock" was.

Beleefdheid in het licht van teleurstelling

Ondanks haar teleurstelling koos Alexandra ervoor om beleefd te blijven. Je herkent deze reflex misschien wel: conflicten vermijden, niemand kwetsen, meegaand blijven. Ze bedankte de visagiste, betaalde voor de proefsessie en liet vervolgens, eenmaal buiten, haar emoties de vrije loop. Tussen tranen en nerveus gelach door besefte ze de absurditeit van de situatie. Gelukkig vond deze proefsessie een jaar voor haar bruiloft plaats, die gepland stond voor juli 2022. Ze had dus tijd om zich te herpakken, een nieuwe visagiste te vinden en deze misstap om te zetten in iets veel positievers.

De perfecte make-up voor de grote dag.

En dat is precies wat ze deed. Alexandra vond een andere visagiste, Lauren Updike, die gespecialiseerd was in bruidsmake-up. Op de grote dag voldeed het resultaat aan al haar verwachtingen: stralend, elegant, perfect afgestemd op haar gezicht en de sfeer van haar bruiloft. De foto's, gemaakt door Ambria Photography, getuigen van een subliem resultaat, waarop Alexandra straalt van zelfvertrouwen en geluk.

Een anekdote die viraal ging

Een paar jaar later besloot ze dit verhaal te delen op TikTok. In december 2025 ging een simpel filmpje waarin ze haar inspiratiefoto vergeleek met het resultaat van haar make-upproefje viraal: bijna 750.000 keer bekeken en tienduizenden reacties. Gebruikers lachten, leefden met haar mee en deelden hun eigen, soms rampzalige, beauty-ervaringen. In plaats van haar te bespotten, schaarde de community zich achter deze luchtige anekdote en veranderde een gênante herinnering in een moment van solidariteit en vrolijkheid.

Een positieve les voor alle bruiden.

Vandaag benadrukt Alexandra dat dit verhaal veel aanstaande bruiden heeft geholpen zich minder alleen te voelen. Ook jij kunt er een waardevolle les uit leren: een proefsessie voor make-up moet een oprecht gesprek zijn. Durf je mening te geven, vraag om aanpassingen en spreek je wensen uit. Het gaat er niet om kritiek te leveren, maar om samen een look te creëren die bij jou past en waardoor je je mooi, zelfverzekerd en sereen voelt.

Uiteindelijk leert deze ervaring ons dat een plan B altijd een goed idee is en dat je welzijn voorop staat. Je trouwdag verdient het om stralend, vreugdevol en vol positieve energie te zijn. En soms kan zelfs een klein ongelukje een waardevolle les opleveren... en een inspirerend verhaal om te delen.