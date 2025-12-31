Search here...

Bruiloftstrends voor 2026: de keuzes die een blijvende indruk achterlaten.

Huwelijk
Margaux L.
Allef Vinicius/Unsplash

Een bruiloft is een uniek moment, en in 2026 belooft het inspirerender te worden dan ooit. Mariages.net, de Franse marktleider in de sector, onthult de belangrijkste trends die ceremonies en recepties zullen transformeren. Van gedurfd tot verfijnd: ontdek hoe stellen een blijvende indruk willen maken op hun grote dag.

Minimalisme of glamour: twee werelden om te ontdekken.

In 2026 zullen trouwstijlen schommelen tussen ingetogen elegantie en uitbundige weelde. Volgens Marine Preudhomme, mode-editor bij Mariages.net , kunnen deze twee stijlen prima naast elkaar bestaan: "Ze zijn niet onverenigbaar en kunnen elkaar zowel contrasteren als aanvullen met subtiele details."

Minimalisme in de schijnwerpers

Minimalisme vertaalt zich in eenvoudige maar impactvolle keuzes. De bruid zou bijvoorbeeld het traditionele boeket kunnen vervangen door één enkele, majestueuze bloem – het beroemde concept van de "One Big Flower". De decoratie is gericht op sfeer in plaats van een overvloed aan elementen, dankzij draperieën en spiegels die de ruimte transformeren van de ceremonie naar de receptie. Qua kleuren domineren zwart en wit, met een witte basis geaccentueerd door zwarte details, of het nu gaat om het servies, de servetten, de kaarsen of zelfs de kleding van de gasten. Een grafische aanpak die moderniteit uitstraalt.

Gemoderniseerde glamour

De glamoureuze stijl wordt opnieuw uitgevonden door weelde en verfijning te combineren. Kristallen kroonluchters, vergulde kandelaars, ornamenten en fluweel gaan hand in hand met lichtere, meer romantische accenten, die doen denken aan de wereld van Bridgerton. Het idee is om een spectaculaire setting te creëren met behoud van een verfijnde elegantie, voor een bruiloft die indruk maakt met zijn onmiskenbare chic.

Gestroomlijnde en aanpasbare trouwjurken

In 2026 werd de trouwjurk een krachtig symbool van stijl en persoonlijkheid, met een gemiddeld budget van € 1.650. Strakke lijnen bleven de boventoon voeren, met een voorkeur voor luxueuze stoffen zoals zijde, satijn of crêpe. Jurken met splitten voegden een vleugje elegantie toe, terwijl het korset een comeback maakte en veelzijdig bleek: een lange rok voor de ceremonie en een broek voor de avondreceptie. Capes, strass-steentjes en parels waren ook populaire keuzes om een vleugje dynamiek toe te voegen, waardoor er voor elke smaak wel iets te vinden was en de individualiteit van elke bruid tot uiting kwam.

Natuurlijke en verfijnde schoonheid

De trend van de "boterkleurige huid" is blijvend: een stralende teint, versterkt door huidverzorging en subtiele make-up. Melkwitte nagels maken deze delicate look compleet, perfect om trouwringen en andere ringen te laten zien. Kapsels blijven eenvoudig maar elegant: knotjes, losse krullen of golven, en korte, golvende coupes zijn favoriet.

Unieke en gezellige bars

De traditionele champagnebar maakt plaats voor alternatieven: mocktails en gearomatiseerd water zorgen voor frisheid en een vleugje speelsheid, vooral in de zomer. In de winter staan koffie en thee centraal, en voor liefhebbers van sterke drank is een unieke whiskybar ook een aantrekkelijke optie.

Slangvormige tafels: gezelligheid en esthetiek

De oneindigheidstafel, ook wel serpentinetafel genoemd, zorgt voor een revolutie in de tafelindeling. Het creëert een doorlopende lijn en stimuleert interactie tussen gasten, terwijl het tegelijkertijd een elegant visueel effect biedt. Perfect voor recepties in de buitenlucht, versterken deze tafels de gemoedelijke sfeer van een bruiloft.

Bruiloften zonder elektronische apparaten: leven in het moment.

Het loskoppelen van digitale apparaten wordt steeds belangrijker: stellen vragen hun gasten om hun telefoons weg te leggen en bieden alternatieven aan zoals wegwerpcamera's, polaroids of contentmakers voor de bruiloft. Het is een manier om volop van het moment te genieten en tegelijkertijd onvergetelijke herinneringen vast te leggen.

Samenvattend bieden deze trends, zoals onthuld door Mariages.net, een kijkje in bruiloften in 2026: elegant, gezellig, persoonlijk en onmiskenbaar inspirerend. Door een balans te vinden tussen durf en verfijning, kan elk paar een evenement creëren dat hun persoonlijkheid weerspiegelt en een blijvende indruk achterlaat op hun gasten.

Margaux L.
Margaux L.
Ik ben iemand met een brede interesse, schrijf over diverse onderwerpen en ben gepassioneerd door interieurdesign, mode en televisieseries. Mijn liefde voor schrijven drijft me om verschillende gebieden te verkennen, of het nu gaat om het delen van persoonlijke reflecties, het geven van stijladvies of het delen van recensies van mijn favoriete series.
