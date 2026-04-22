Ze stond op het punt te trouwen, maar de mooiste dag van haar leven veranderde in een nachtmerrie door toedoen van haar schoonzus.

Fabienne Ba.
In mei 2024 nam wat een van de gelukkigste dagen van Gemma Monks leven had moeten zijn een dramatische wending. Net toen ze naar het altaar liep om haar toekomstige echtgenoot te ontmoeten, werd de jonge vrouw tijdens de ceremonie besmeurd met zwarte verf. Het incident vond plaats in het Oakwood House Register Office, voor de ogen van tientallen verbijsterde gasten. De bruid was aanvankelijk verrast, maar besefte al snel dat het opzettelijk was.

Een schoonzus zat achter de aanval.

De dader van deze daad was niemand minder dan haar schoonzus, Antonia Eastwood. Hoewel ze niet was uitgenodigd voor de bruiloft, zou ze de locatie zijn binnengegaan om wraak te nemen voor een langlopende familievete. Volgens berichten bestonden er al spanningen tussen de twee vrouwen, voortkomend uit een eerdere onenigheid tijdens een andere familiebruiloft in 2023.

Een verpeste jurk, maar een ceremonie die wel doorging.

De aanval had onmiddellijke gevolgen: de trouwjurk van Gemma Monk, naar schatting zo'n 1800 pond waard, was volledig bevlekt. Ook Gemma's gezicht en lichaam waren aangetast. Ondanks de schok weigerde de jonge vrouw zich door het incident te laten ontmoedigen. Nadat ze zichzelf had schoongemaakt, kon ze zich snel omkleden in een vervangende jurk die ze had gevonden, waardoor de ceremonie, zij het een paar uur later, toch kon doorgaan.

Een zaak die voor de rechter is gebracht.

Het incident bleef niet onbestraft. De zaak werd behandeld door de rechtbank van Maidstone, die Antonia Eastwood verantwoordelijk achtte. Ze bekende schuld aan "schade aan eigendom". Ze kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf, een contactverbod dat haar verbiedt om gedurende meerdere jaren contact op te nemen met het slachtoffer, Gemma Monk, en werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

Uiteindelijk laat dit incident zien hoe persoonlijke conflicten kunnen escaleren, zelfs tijdens gebeurtenissen die bedoeld zijn om vreugdevol te zijn. Ondanks deze vernederende aanval koos Gemma Monk ervoor om haar huwelijk voort te zetten, waarmee ze een moment van crisis omzette in een bewijs van haar veerkracht in een buitengewone situatie.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
