Op de bruiloft van haar kleindochter zet deze oma de dansvloer in vuur en vlam en de video gaat viraal.

Op de bruiloft van haar kleindochter Taylor Wells bracht de 79-jarige Estine Wells de dansvloer in vuur en vlam, en haar video ging al snel viraal op sociale media. Met grenzeloze energie en perfect uitgevoerde danspassen betoverde ze alle gasten en bewees ze dat leeftijd er niet toe doet als het gaat om plezier maken en de liefde vieren. De clip werd in korte tijd duizenden keren gedeeld en oogstte bewondering en glimlachen over de hele wereld.

Een koningin van de avond tot 1:30 uur 's nachts.

Op de bruiloft van Taylor Wells en Jordan Lazarus op 21 februari 2026 in Florida maakte Estine Wells, bijgenaamd "Mommom", van de receptie een waar feest. Onder de 215 gasten waren alle ogen gericht op deze energieke oma die tot half twee 's nachts onafgebroken danste. "Iedereen was helemaal weg van haar", vertelde de bruid aan People magazine, eraan toevoegend dat gasten haar hadden gesmeekt om de hele nacht door te dansen.

Een glamoureuze look die ieders hart veroverde.

Estine arriveerde in een lichtblauwe mouwloze jurk versierd met pailletten en bloemenmotieven, gecombineerd met delicate sieraden. Haar bijpassende lippenstift en nagellak gaven de outfit een verfijnde uitstraling. "Ze is de koningin van de glamour," lacht Taylor, die regelmatig Sephora-producten van haar oma krijgt. Deze elegante outfit versterkte haar natuurlijke charisma op de catwalk alleen maar.

Een virale video die het internet op zijn kop zet.

De TikTok-video die Taylor op 6 maart plaatste, is al 20.000 keer bekeken en heeft 50 lovende reacties gekregen: "Ze komt op mijn vision board 😍" , "Ze danst als de koningin die ze is" , "Ze is echt geweldig 💁‍♀️" . De oma, die actief is op sociale media, leest elk bericht met plezier. "Ze is helemaal weg van de reacties", glimlacht Taylor.

Een sterke band met zijn kleindochter.

Taylor staat heel dicht bij Estine en ziet haar meerdere keren per jaar. Ze delen dezelfde passies: bloemen (die Estine hielp uitkiezen voor de bruiloft), make-up, Pilates en gastvrijheid. "Ze fleurt elke ruimte op waar ze binnenkomt; ze is de gangmaker van elk feest," vat bruid Taylor het samen.

Op 79-jarige leeftijd bewijst Estine Wells dat leeftijd slechts een getal is: haar aanstekelijke energie, stijl en levensvreugde maakten haar de onbetwiste ster van deze bruiloft. Deze "iconische" grootmoeder inspireert duizenden internetgebruikers en herinnert hen eraan dat een feestje geen leeftijd kent als het hart in de maat klopt.