Deze subtiele esthetische druk die op bruidsmeisjes rust

We hebben het vaak over de schoonheidsidealen die aan de bruid worden gesteld. Van haar wordt verwacht dat ze voor de grote dag een paar centimeter afvalt, haar haar met uiterste precisie laat knippen en ingetogen glimlacht voor de camera. Maar ook de vrouwen die de bruid naar het altaar begeleiden en naast haar poseren in deze vreugdevolle scène, zijn onderworpen aan strikte gebruiken. De bruidsmeisjes volgen schoonheidsregels, sommige explicieter dan andere, om deze harmonie te bewaren zonder de bruid te overschaduwen.

"Mooi zijn, maar niet mooier dan de bruid"

Ze dragen vergelijkbare jurken die voldoen aan een strikte dresscode, hebben professioneel gestyled haar, eveneens geïnspireerd op een Pinterest-foto die in een groepschat is gedeeld, en imiteren dezelfde gezichtsuitdrukkingen als robotklonen. Zittend op de eerste rij in het gemeentehuis tijdens de gelofte-uitwisseling, wekt hun onberispelijke verschijning de indruk van een exacte kopie. Bruidsmeisjes spelen een essentiële rol in het succes van een bruiloft. Ze bieden emotionele steun, logistieke hulp en een symbolische aanwezigheid; ze zijn voor de bruid wat de goede fee is voor Assepoester.

Terwijl ze zich in de aanloop naar de bruiloft bezighouden met het organiseren van onvergetelijke vrijgezellenfeesten, moeten ze op de dag zelf een professionele uitstraling behouden en in de schaduw van de bruid blijven. Deze vrouwen, gekozen als bruidsmeisjes, hebben het voorrecht de bruid bij te staan op wat steevast "de mooiste dag van haar leven" is. Ze nemen actief deel aan de voorbereidingen en zorgen ervoor dat alles op de grote dag in orde is, maar bovenal vormen ze een hechte entourage rond de bruid, als een persoonlijke lijfwacht. Hoewel deze "altaarmeisjes" in satijnen jurken en met kralen in hun haar centraal staan in de festiviteiten, moeten ze zich ingetogen gedragen.

Naast hun praktische rol zijn bruidsmeisjes waardevolle decoratieve elementen die de visuele samenhang van de bruiloft versterken. De norm schrijft echter voor dat ze fotogeniek en verzorgd moeten zijn, maar niet té veel aandacht mogen trekken, wat lastig te bereiken lijkt. Het is immers niet de bedoeling dat ze de hoofdrolspeelster van de festiviteiten overschaduwen.

Een "harmonieuze" uitstraling hebben op foto's

Hoewel gasten vaak een kleurenschema of een voorgeschreven dresscode hebben, zijn de bruidsmeisjes in zekere zin de 'poppen' van de bruid. Meestal kiest de aanstaande bruid , soms een goede vriendin, soms een geliefde nicht, dezelfde stijl jurk die door iedereen gedragen wordt. De bruidsmeisjes moeten zich aan dit uniform houden, dat bedoeld is om een samenhangende en verzorgde uitstraling te creëren.

Het probleem is dat deze jurk, die via een URL-link in een WhatsApp-chat met een weinig vleiende naam werd gedeeld, niet voor iedereen flatterend is. Vrouwen met een voller figuur worden geconfronteerd met de subtiele bodyshaming van bepaalde websites en voelen zich schuldig omdat ze geen zandloperfiguur hebben. Om niet te botsen met dit verder zo elegante beeld, kopen ze de jurk in de verkeerde maten en betalen ze extra voor aanpassingen, in de hoop op te gaan in dit etherische canvas. Bruidsmeisjes hebben zelden carte blanche wat hun outfits betreft. De bruid geeft hen min of meer flexibele instructies over de snit, de stof, de exacte lengte en de stijl.

Ook de plaatsing van de foto's speelt een rol; de langste foto's belanden dan op de achtergrond, terwijl de meest imposante foto's opzij worden gedraaid om hun silhouet kleiner te laten lijken.

Kleding accepteren die ze niet zelf hadden uitgekozen.

De bruidsmeisjes, de discipelen van de bruid, zijn niet vrij om met hun lichaam te doen wat ze willen. Ze zijn onderworpen aan een soort dictatuur van uiterlijk, en ze doen hun best voor het algemeen belang. De bruid dicteert de kleding, kleuren en schoenen die de geest van de bruiloft weerspiegelen, ten koste van het comfort en de persoonlijke smaak van degenen die ze dragen.

Als de pastelroze kleur een bruidsmeisje er flets uit laat zien, of als de satijnen stof een ander ongemakkelijk laat voelen, zullen ze niet openlijk klagen uit angst de bruid, die al op het randje van een burn-out staat, van streek te maken. Het gevolg is dat de bruidsmeisjes zich op de dag van de ceremonie volledig blootgesteld voelen voor tientallen vreemden en hun onzekerheden moeten verbergen terwijl ze een geforceerde glimlach opzetten.

Om te voldoen aan een wereldwijd esthetisch kleurenpalet

Naast de voorgeschreven jurken en de "harmonieuze" silhouetten, moeten de bruidsmeisjes zich vaak schikken naar een minutieus uitgestippelde artistieke richting. Nagellakkleur goedgekeurd door de bruid, nude lippenstift vereist om "blunders" te voorkomen, kapsels gecoördineerd als een balletgezelschap, discrete sieraden van tevoren uitgekozen... Alles is afgestemd om de esthetiek van de bruiloft te behouden.

Sommige aanstaande bruiden gaan zelfs zo ver dat ze minutieus gedetailleerde Pinterest-borden maken waarop niets aan het toeval wordt overgelaten: onberispelijke lage knotjes, identieke stralende make-up voor het hele bruidsgezelschap, perfect gestylde golvende krullen en een stralende, maar niet overdreven gebruinde teint. Het doel? Perfecte visuele eenheid creëren in de foto's en de indruk wekken van een bruidsgezelschap dat zo uit een bruidsmagazine lijkt te komen.

Het probleem is dat dit streven naar uniformiteit soms de individualiteit uitwist. Een bruidsmeisje met krullen wordt onder druk gezet om haar natuurlijke haar steil te maken om bij de groep te "passen", een ander wordt gevraagd haar bril af te zetten voor foto's, of een getatoeëerde vrouw wordt gevraagd haar armen te bedekken in de hitte van 30 graden... Achter deze zogenaamd esthetische eisen schuilen zeer concrete voorschriften over hoe een "mooie" bruiloft eruit moet zien.

Toon aan dat u fysiek beschikbaar bent.

Bruidsmeisje zijn is meer dan alleen een bijpassende jurk dragen en lachen op de foto's. Het betekent ook dat je gedurende de hele ceremonie fysiek beschikbaar moet zijn. 's Ochtends vroeg opstaan voor de voorbereidingen, twaalf uur lang op hoge hakken lopen, eindeloos poseren voor de fotografen en er onberispelijk uitzien ondanks de hitte, tranen of pijnlijke voeten.

Het lichaam wordt bijna een logistiek instrument in dienst van de bruiloft. Je moet lange tijd staan, achter een door de wind wegwaaiende sluier aanrennen, de sleep rechtzetten, omvangrijke boeketten dragen, tot in de late uurtjes dansen, en dat alles terwijl je make-up perfect blijft. Zelfs gezichtsuitdrukkingen lijken soms vastgelegd: stralen, maar de emotionele glans van de bruid niet overschaduwen.

Uiteindelijk onthullen deze verwachtingen een diepgeworteld idee rondom bruiloften: dat vrouwen mooi, beschikbaar, glimlachend en perfect gepositioneerd moeten zijn om volledig bij te dragen aan het succes van een evenement. Alsof hun aanwezigheid op zich niet genoeg was, en hun lichamen ook nog eens naadloos in de omgeving moesten opgaan.