Omdat ze vijf keer met dezelfde man getrouwd is geweest, moedigt ze stellen aan om zich door haar te laten inspireren.

Het huwelijk is een unieke gebeurtenis. Het wordt gepresenteerd als de gelukkigste dag van iemands leven en gereduceerd tot één enkele datum op de kalender. Over het algemeen moet men scheiden om de kans te krijgen de smetteloze trouwjurk opnieuw te dragen. Toch is het volkomen mogelijk om deze regel te doorbreken en dit romantische scenario te herbeleven zonder feestartikelen of een erewacht. Een Amerikaanse vrouw trouwde vijf keer met haar eerste partner. Ze vernieuwde haar geloften niet zoals anderen doen bij een eerste huwelijksverjaardag; ze vierde deze verbintenis op haar eigen manier, ver van de conventies.

Meerdere keren met dezelfde persoon trouwen: een ongebruikelijk idee.

In de collectieve verbeelding is een huwelijk een symbolische gebeurtenis die slechts 24 uur duurt. Het is de bedoeling dat het zich niet herhaalt, tenzij het paar de verloving halverwege de romance verbreekt en met een andere partner opnieuw in het huwelijksbootje stapt. In werkelijkheid zijn de bruid en bruidegom zich volledig bewust van deze realiteit en doen ze er alles aan om dit sprookje, waar ze al sinds hun kindertijd van dromen, te verwezenlijken. Ze steken hun hart en ziel in de ceremonie , zodat die een droom wordt. En vaak zijn ze zo gefocust op het succes van hun bruiloft dat ze moeite hebben om van het moment zelf te genieten.

Zoals Lis Anna-Langston beschrijft in HuffPost , wilde ze niet dat het huwelijk een statische gebeurtenis zou zijn. Ze wilde geen gevoel van onvolledigheid overhouden, noch slechts één herinnering aan de ceremonie. Toen ze 'ja' zei tegen haar partner, wist ze dat het niet de laatste keer zou zijn. Ze trouwde volgens de traditie: ze bekrachtigde hun liefde in het gerechtsgebouw van York, tijdens een kleine, besloten ceremonie. Hoewel het puur administratief was, markeerde die dag een ware overgang in hun relatie.

Geen zijden tafelkleden of vers geplukte boeketten hier; Cupido's volgeling had gekozen voor eenvoud voor deze onbeperkte bruiloft. Ze was ervan overtuigd dat ze het een andere keer goed kon maken. Want meerdere keren met dezelfde partner trouwen is geen trend of een bevlieging. Het is een krachtig initiatief om jezelf meer kansen te geven en niet te blijven hangen in teleurstellingen uit het verleden.

Van de rechtszaal tot de ondergrondse grot, elke bruiloft klinkt anders.

Om haar innerlijke kind te eren en een jeugddroom te vervullen, koos ze vervolgens voor een meer uitbundige, tijdschriftwaardige bruiloft. Gehuld in een kanten jurk wisselde ze haar geloften uit in de rustieke omgeving van een herberg in Connecticut. Een werkelijk magisch moment. De pasgetrouwden, nooit tevreden, herhaalden hun huwelijksceremonie in Las Vegas, een kunstmatig paradijs waar Elvis Presley stellen zegent met zang in kapellen zo klein als poppenhuizen. Ironisch genoeg stond de kerk tegenover een stripclub.

Voor hun vierde geloften ontmoetten ze elkaar in een speciaal daarvoor ingerichte grot en bevestigden ze hun gevoelens voor elkaar bij een ondergronds meer, onder het toeziende oog van een radiopresentator. En voor hun vijfde geloften kusten ze elkaar voor een Franse priester op de top van de Mont Saint-Michel. Dit paar wilde dat hun huwelijk voor altijd zou duren, en als ze het allemaal opnieuw zouden doen, zouden ze er alles aan doen om elk gevoel van déjà vu te vermijden.

Een manier om je relatie beter te begrijpen en te vieren.

Voor velen is het huwelijk een hoogtepunt. Een spectaculaire dag die maandenlang wordt gepland en vervolgens wordt vastgelegd in een fotoalbum en een paar wazige video's gemaakt door gasten. Maar door vijf keer met dezelfde man te trouwen, bepleit deze Amerikaanse vrouw een andere visie op verbintenis : die van een liefde die het waard is om opnieuw te beleven, te herontdekken en aan te passen aan verschillende versies van jezelf.

Een stel blijft immers nooit hetzelfde. Ze evolueren door verhuizingen, sterfgevallen, promoties, kinderen en soms teleurstellingen. Partners veranderen van smaak, prioriteiten en levensritme. Het naspelen van een bruiloft is in deze context bijna een erkenning van deze metamorfose, in plaats van te doen alsof er niets is veranderd sinds de eerste ring om de vinger werd geschoven.

We vieren verjaardagen, professionele successen en belangrijke mijlpalen in het leven. Waarom zou liefde beperkt moeten blijven tot één enkel, formeel ritueel? Sommigen dromen van een intieme ceremonie na een grote, overdreven formele bruiloft. Anderen daarentegen willen de viering meemaken die ze zich op hun twintigste niet konden veroorloven. Zoals de vrouw in kwestie benadrukt: "Voor mij gaat hertrouwen niet over een vervaldatum. Het gaat om aandacht."

Natuurlijk hoef je geen kapel in Las Vegas of een ondergrondse grot te reserveren om deze dynamiek te koesteren. Sommige stellen vernieuwen hun geloften, anderen creëren hun eigen tradities: een jaarlijkse reis, een liefdesbrief op een vaste datum, een symbolisch diner om mijlpalen te vieren die ze samen hebben bereikt. Het idee is niet om van liefde een voortdurende voorstelling te maken, maar om er een actieve rol aan te geven.