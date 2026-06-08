Haar vriend had haar ten huwelijk gevraagd, maar zijn keuze voor de ring liet haar "sprakeloos".

Huwelijk
Julia P.
@rochelleevelyn14 / TikTok

Het verhaal is viraal gegaan op sociale media. Rochelle Mindrum, een 29-jarige vrouw uit Florida, accepteerde het huwelijksaanzoek van haar partner Jak Keller, maar ontdekte tot haar verbazing dat de ring die hij had uitgekozen niet helemaal was wat ze had verwacht. Deze "blunder" is een virale sensatie geworden op TikTok.

Een romantisch aanzoek in de natuur.

Het verhaal begint in Tallulah Gorge, een spectaculaire natuurlijke plek in Georgia, waar het stel aan het wandelen was. Rochelle en Jak hadden het al zes of zeven maanden over trouwen. Rochelle had maar één voorwaarde voor haar toekomstige verloofde: het aanzoek moest in de natuur plaatsvinden – en bovenal moest het een echte verrassing zijn. "Ik had het gevoel dat het tijdens onze wandeling zou kunnen gebeuren, maar ik wist het niet zeker. Jak leek de hele tijd zo nerveus dat ik wist dat er iets aan de hand was," vertelt ze. Het was op de rand van een klif, met zijn smartphone in de aanslag om het moment vast te leggen, dat haar partner eindelijk op één knie ging. En Rochelle's "ja" volgde, heel natuurlijk.

@rochelleevelyn14 EDIT: Het spijt me echt dat de opmerking "het is zo blauw, ik wist niet dat het zo blauw zou zijn", die ik 4 minuten nadat ik ja had gezegd en was uitgehuild en mijn verloofde had verteld hoe gelukkig ik ben, werd gezien als ondankbaar en mensen ZO boos maakt. Het is zo mooi, maar eerlijk gezegd is het niets voor mij 😭😭😭 #aanzoek #verloofd #militairevrouw#bruid ♬ original sound - A - 🌊🛩️

De verrassing van de blauwe diamant

Pas toen Rochelle de ring beter bekeek, viel haar een onverwacht detail op: de diamant die haar partner had uitgekozen, was opvallend blauw – terwijl ze zich haar ring altijd met een kleurloze diamant had voorgesteld. "Eerst dacht ik dat het gewoon een reflectie van de zetting was, die zelf donkerblauw was. Maar toen de ring eenmaal om mijn vinger zat, zag ik duidelijk dat de diamant zelf blauw was," vertelde ze.

Het eerste wat spontaan uit haar mond kwam was: "Hij is zo blauw!" Een reactie die op video werd vastgelegd en later veelvuldig werd becommentarieerd. Een belangrijk detail: maanden eerder had Rochelle haar partner alle kenmerken van haar "ideale ring" (ovale slijpvorm, tulpvormige zetting, kathedraalzetting) toegestuurd, waarbij ze ook haar voorkeur voor een kleurloze steen had aangegeven. Dit laatste punt had ze echter nooit expliciet benadrukt.

Een simpele misinterpretatie

De uitleg bleek behoorlijk ontroerend. Tijdens zijn zoektocht naar een diamant van hogere kwaliteit op een gespecialiseerde website had Jak Keller de afbeeldingen verkeerd geïnterpreteerd. Op de foto's van hoogwaardige diamanten leek de diamant een lichte blauwe tint te hebben (een veelvoorkomende fout in sieradenfotografie). Overtuigd dat hij zijn toekomstige vrouw een uitzonderlijke steen gaf, was hij zelf ook verrast toen hij de ware kleur van de ring ontdekte nadat ze hem had gedragen.

"Hij was bang dat hij de diamant zou laten vallen, dus hij haalde de ring nooit uit het doosje vóór het aanzoek," vertelt ze. Eenmaal thuis ging het stel uiteindelijk naar de juwelier om de steen te verwisselen. Ze konden de zetting behouden, waar Rochelle dol op is, en alleen de diamant zelf werd vervangen.

De TikTok-video verdeelt internetgebruikers.

Het korte filmpje van 16 seconden, geplaatst door Rochelle, zorgde direct voor veel ophef op sociale media – zowel in positieve als negatieve zin. Sommige internetgebruikers beschuldigden de jonge vrouw ervan "ondankbaar" te zijn, "het moment te hebben verpest" of ongevoelig te zijn voor de moeite die haar partner had gedaan.

Anderen prezen juist haar eerlijkheid en openhartigheid. "Het moeilijkste is om te zien hoe mensen hun eigen verhaal construeren op basis van een filmpje van zestien seconden," verzucht Rochelle. Het was verre van een ruzie tussen een stel, zo stelt ze, en zij en haar verloofde vonden snel een gemeenschappelijke basis – en dit verhaal zal uiteindelijk een van hun mooiste herinneringen blijven.

Los van de anekdote, dient het verhaal van Rochelle Mindrum als een herinnering aan hoe de keuze van een verlovingsring intieme, soms slecht geformuleerde, verwachtingen kan vastleggen. En dat, achter de schijnwerpers van sociale media, veel liefdesverhalen het beste tussen de twee betrokkenen kunnen blijven.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
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