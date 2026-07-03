Je partner kussen met lipgloss op: de trend die furore maakt op sociale media.

Waar vrouwen vroeger lippenstiftvlekken op de kraag van het overhemd van hun partner zochten als bewijs van ontrouw, geven ze hun geliefde tegenwoordig plakkerige kusjes om hun mate van intimiteit te testen. Op sociale media smeren vrouwen lipgloss op en rennen ze achter de monden van hun partners aan, die al dan niet ontvankelijk zijn voor deze besmeurde kus met een vanille- of suikerspinsmaak.

Een gelakte kus die niet altijd iedereen bevalt.

Op sociale media wordt liefde volop tentoongesteld, en zelfs de meest intieme uitingen van genegenheid worden openbaar. Vrouwen improviseren graag compatibiliteitstests op basis van ogenschijnlijk alledaagse activiteiten, zoals het schillen van een sinaasappel of het kijken naar een vogel die vliegt . Volgens hun meest recente relatietest, die bij seksologen ongetwijfeld de wenkbrauwen zou doen fronsen, delen stellen alles, zelfs de suikerhoudende ingrediënten van pas aangebrachte lipgloss.

De methode is simpel. Ze brengen lipgloss aan als onderdeel van hun dagelijkse routine en vragen hun partner vervolgens onschuldig om een kus met hun zijdezachte lippen. En zelfs als deze heren het verschil tussen blush en oogschaduw niet kennen, laten ze zich niet voor de gek houden. Ze merken de fluweelzachte textuur op.

Geconfronteerd met deze make-up die aan klittenband kleeft, deinzen sommige mannen instinctief terug alsof hun partner een besmettelijke ziekte heeft. Anderen zijn juist openhartiger en reageren teder op dit verzoek om genegenheid. Maar over het algemeen houden deze heren afstand en werpen ze zelfs angstige blikken naar de camera. Het meest veelzeggende voorbeeld is de video van @ashleylamarca, waarin het slachtoffer van deze cosmetische aanval "help!" fluistert. Terwijl vrouwen de avances van hun partners meestal afweren om te voorkomen dat hun make-up wordt verpest, zet deze virale trend een val voor hen.

Wanneer een teder gebaar een virale anekdote wordt.

Op sociale media spelen vrouwen een kat-en-muisspel met hun partners, waarbij ze hen achterna zitten met lipgloss in de hand. Sommige partners spelen mee en geven zich meteen gewonnen, terwijl anderen doen alsof ze het moeilijk hebben. De meest vijandige partners vegen hun lippen af met de achterkant van hun hand met een afkeurende uitdrukking, zoals te zien is in de video van @évaequentin, maar dat lijkt de pret voor het stel niet te bederven.

Weinig partners reageren nerveus wanneer ze tijdens intieme momenten deze ongebruikelijke textuur ontdekken. Deze esthetische uitdaging verandert al snel in speels plagen en leidt tot een goede lach. Sterker nog, dit soort luchtig plagen is eigenlijk best goed voor de dagelijkse gezondheid van het stel.

Volgens een onderzoek van Appalachian State University (Boone, Californië) versterkt spontaan lachen, of het nu komt door een slechte grap, een kapotte pyjama of lipgloss die van gezicht tot gezicht wordt doorgegeven, de chemische balans tussen mens en dier.

Technieken om vlekken op de mond te voorkomen

Natuurlijk hebben sommigen, om dit liefdevolle gebaar te behouden ondanks een suikerzoete lipgloss of een opvallende lippenstift, goed ontwikkelde technieken. Om te voorkomen dat hun lippen de hele dag glinsteren of dat ze eruitzien alsof ze zo uit een circus komen, imiteren ze een kus van een afstand met een soort 'kusgebaar'. Anderen kiezen voor een uitgebreidere 'high five', geïnspireerd door oude vrienden of voetballers. Het idee? Om een emotionele band te creëren ondanks deze zijden barrière.

Bovendien is een kus voor mensen die niet zo van aanraking houden, niet het enige teken van een verliefd stel. Uiteindelijk heeft elke partner zijn of haar eigen liefdestaal, en gevoelens worden uitgedrukt door aanraking, woorden, concrete acties en zelfs cadeaus. In deze context is lipgloss slechts een voorwendsel om te observeren wat stellen dagelijks al doen zonder het zich echt te realiseren: aanpassen, onderhandelen, oplossingen vinden en kleine rituelen bedenken die uiteindelijk hun gedeelde gedragscode worden.

Op sociale media zal de trend waarschijnlijk net zo snel verdwijnen als hij is verschenen, vervangen door een andere, absurdere of meer verfijnde trend, die een banaal gebaar opnieuw tot een collectief fenomeen zal transformeren. Maar in relaties laat het een blijvender indruk achter: het idee dat zelfs de eenvoudigste gebaren speelplaatsen, testterreinen of simpelweg ruimtes voor spontane verbondenheid kunnen worden.