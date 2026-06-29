Ze zocht de liefde via reclameborden: op 42-jarige leeftijd kondigt Lisa fantastisch nieuws aan.

Een Amerikaanse vrouw heeft besloten haar zoektocht naar de liefde op een gedurfde en creatieve manier aan te pakken. Nadat een billboardcampagne in Californië viraal ging, heeft Lisa Catalano bekendgemaakt dat ze de liefde heeft gevonden. Het is een verhaal dat ons eraan herinnert dat de wegen van de liefde ons soms kunnen verrassen.

Een virale campagne in het hart van Californië

In 2025 zorgde Lisa Catalano op Highway 101 voor opschudding. Ze koos voor een onconventionele manier om haar toekomstige partner te ontmoeten: billboards met haar afbeelding, vergezeld van een speciale website, MarryLisa.com. Het doel was simpel en duidelijk: traditionele datingapps omzeilen en rechtstreeks singles bereiken die op zoek waren naar een serieuze relatie. Haar initiatief verspreidde zich al snel buiten Californië en werd een wereldwijd mediafenomeen , geprezen om zijn originaliteit en lef.

Een website die eruitziet als een echte app voor de liefde.

MarryLisa.com is verre van een simpele romantische oproep, maar functioneert als een gestructureerde sollicitatieprocedure. Kandidaten moeten een gedetailleerd, bijna professioneel ogend formulier invullen. Lisa zet haar essentiële criteria duidelijk uiteen: een universitaire opleiding, een onberispelijk strafblad en waarden die overeenkomen met die van haar.

Ze toont ook een duidelijke intentie: een stabiele relatie opbouwen, met plannen voor een huwelijk en gezin in de nabije toekomst. Deze openheid is even aantrekkelijk als verrassend. Het geeft haar aanpak een zelfverzekerde, bijna strategische dimensie, waarin gevoel en helderheid hand in hand gaan.

Een vastberaden aanpak en een sterke persoonlijke investering.

Deze zoektocht naar liefde brengt ook een aanzienlijke financiële investering met zich mee. Tussen billboards, websiteontwikkeling, visuals en communicatie lopen de totale kosten op tot enkele duizenden dollars. Daar komen nog de persoonlijke voorbereidingen bij: fotoshoots, beeldbewerking, kleding en aandacht voor elk detail. Deze aanpak weerspiegelt een sterk verlangen om zichzelf zo goed mogelijk te presenteren, met zelfvertrouwen en authenticiteit.

Een indrukwekkende golf aan aanvragen

Het project was meteen een succes. Binnen een paar maanden werden bijna 4000 aanvragen ingediend, waarvan de overgrote meerderheid serieus werd genomen. Deze enorme belangstelling bracht een bredere realiteit aan het licht: veel volwassenen waren nog steeds op zoek naar een stabiele en oprechte relatie, soms na meerdere romantische ervaringen. Lisa's project werd zo een maatschappelijke spiegel, die een diepgewortelde behoefte aan authentieke verbindingen benadrukte.

Een onverwachte ontmoeting, ver van de gebaande paden.

Paradoxaal genoeg ontstaat liefde niet binnen het systeem dat is opgezet. In januari 2026 ontmoet Lisa Catalano haar partner via een traditionele datingapp. Een grappig detail voegt iets extra's toe aan het verhaal: hij had een van de billboards gezien, maar had zich nooit aangemeld. Een luchtig en bijna poëtisch toeval dat de onvoorspelbaarheid van menselijke ontmoetingen onderstreept.

Een verhaal opgebouwd met geduld.

Voordat ze zich vastlegden, namen ze de tijd. Negentien dates volgden, verspreid over drie maanden, in een geleidelijk en rustig verloop. Lisa beschrijft nu een 35-jarige man, woonachtig in de omgeving van San Francisco, die voldoet aan haar essentiële verwachtingen en waar ze zich van nature toe aangetrokken voelt. Een relatie die waarschijnlijk gebouwd zal worden op een solide basis, met tederheid en emotionele stabiliteit.

Uiteindelijk kondigt Lisa vandaag simpelweg aan dat haar doel is bereikt: ze heeft een relatie, is gelukkig en heeft innerlijke rust. Haar verhaal herinnert ons eraan dat liefde op duizend manieren kan ontstaan, soms op de meest onverwachte, en dat ze vaak ontstaat wanneer het leven zijn natuurlijke loop neemt.