Om de liefde te vinden, vertrouwt ze op reclame in de stad: 4000 potentiële partners wachten op haar.

Om datingapps te omzeilen, koos ze voor een radicaal andere methode. In Californië gebruikte Lisa billboards in de stad om haar toekomstige echtgenoot te vinden... en volgens haar trok dit initiatief meer dan 4000 potentiële partners.

Gigantische reclameborden om je soulmate te vinden.

Lisa, een inwoonster van San Mateo, Californië, besloot buiten de gebaande paden te denken. Moe van online daten, huurde ze digitale reclameborden langs Highway 101, een drukke weg die Santa Clara verbindt met het zuiden van San Francisco. Haar gezicht wordt in groot formaat getoond, vergezeld van een duidelijke boodschap: ze zoekt een echtgenoot.

Geïnteresseerde chauffeurs worden uitgenodigd om haar website te bezoeken, waar ze haar aanpak en de criteria die zij essentieel acht, uitlegt. Het verhaal werd gepubliceerd door de New York Post en vervolgens overgenomen door verschillende internationale media. Het initiatief wekte al snel nieuwsgierigheid en reacties op sociale media.

Gedetailleerde criteria

Op haar website specificeert Lisa dat ze op zoek is naar "een man van 35 tot 47 jaar, die op korte termijn een gezin wil stichten". Ze geeft ook aan dat ze "waarde hecht aan het delen van politieke overtuigingen" en positioneert zichzelf daarmee links. Deze transparantie is een essentieel onderdeel van haar aanpak. Het doel: misverstanden voorkomen en tijd besparen. In minder dan een jaar tijd hebben meer dan 4000 mannen op haar oproep gereageerd.

Na een zorgvuldige eerste selectie legde ze uit dat ze een shortlist van ongeveer twintig profielen had samengesteld. Daarvan werden er vijf uitgenodigd voor een date. Ze omschreef de selectie als "doordacht en georganiseerd". Op Valentijnsdag vertelde Lisa zelfs dat ze de avond had doorgebracht met een van de kandidaten met wie ze een paar weken eerder contact had gehad. Ze hadden een film gekeken en een eenvoudig diner gegeten.

Een polariserende aanpak

Sommigen prijzen de originaliteit en durf van het initiatief, terwijl anderen het fel bekritiseren. De reacties op sociale media zijn verdeeld. Sommige gebruikers omschrijven de aanpak als "wanhopig", terwijl anderen het zien als "een uitdagende manier om de controle over het liefdesleven terug te winnen".

Lisa legt uit dat ze deze campagne met een vleugje humor is begonnen, gefrustreerd door de beperkingen van datingapps. Ze geeft toe dat ze de media-aandacht die het experiment zou krijgen niet had verwacht. Om haar privacy te beschermen, vraagt ze geselecteerde kandidaten een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Ze acht deze voorzorgsmaatregel noodzakelijk gezien de zichtbaarheid van haar project.

Wanneer liefde openbaar wordt

Stadsreclame, normaal gesproken gereserveerd voor commerciële campagnes, wordt een middel om de liefde te vinden. Lisa's initiatief roept vragen op over de grens tussen privé- en publieke ruimte. Door haar zoektocht naar een partner te tonen op billboards die dagelijks door duizenden automobilisten worden gezien, transformeert ze een intieme zoektocht in een project.

Deze keuze benadrukt ook de moeilijkheden waarmee sommige alleenstaanden te maken krijgen bij het gebruik van traditionele digitale tools. Door zichzelf te adverteren op Highway 101 omzeilt Lisa algoritmes en spreekt ze het publiek direct aan. Hoewel de afloop van haar avontuur nog onzeker is, staat één ding vast: haar initiatief heeft nu al impact gehad.

Uiteindelijk transformeerde Lisa, door billboards te huren in haar zoektocht naar de liefde, haar persoonlijke zoektocht tot een mediafenomeen. Haar 'experiment' illustreert de creativiteit die sommige mensen aan de dag leggen in hun zoektocht naar een soulmate. Tussen durf, controverse en hoop laat dit Californische initiatief uiteindelijk zien dat liefde soms ook te vinden is... op grote schaal.