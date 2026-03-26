De clown uithangen in de liefde: een simpel karaktertrekje of een verborgen boodschap?

Émilie Laurent
Je partner maakt grappen in de meest delicate situaties en neemt alles als een grap. Hij is een echte lolbroek. Zelfs op serieuze momenten weet hij een kwinkslag te maken of twijfelachtige woordspelingen te gebruiken. Hij zou best een carrièreswitch naar het circus kunnen overwegen, maar voorlopig ben jij degene die dit constante eenmansspektakel en zijn overdreven humor moet verdragen. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, is het geen gebrek aan volwassenheid, noch een uiting van diepe desinteresse.

Een moeilijkheid bij het communiceren

Humor . Het is die bijna aangeboren gave die je spontaan aantrok tot je partner, die een wandelende grap is. Hij deed geen grootse romantische verklaringen, maar hij wist je zeker aan het lachen te maken. Alleen, hoewel je een makkelijk publiek bent en snel lacht, is deze eigenschap die je hart gisteren nog sneller deed kloppen, nu een serieuze tekortkoming geworden. Je bent absoluut geen spelbreker, je waardeert grappen, maar alleen als ze goed getimed zijn en geen volwassen gesprekken verstoren.

Je bent niet samen met een poëtische Romeo, maar met een eersteklas komiek. Je gaf de voorkeur aan de nar van de koning boven de prins op het witte paard uit sprookjes. En hoewel je partner een uitstekende sfeermaker is, weet hij niet wanneer hij moet stoppen. Het zit gewoon niet in zijn aard. Je kunt fronsen en een kortaf toon aannemen, maar hij reageert altijd met een grap, alsof dat zijn enige taal is. Er zijn mannen die zich in stilte terugtrekken, en er zijn er die hun mond alleen openen om het publiek te vermaken.

Je hebt misschien het gevoel dat hij de aandacht probeert af te leiden of snel van onderwerp wil veranderen. Maar wanneer je partner je subtiel imiteert of op je woorden reageert met een opmerking die bedoeld is om de sfeer te verlichten, doet hij dat niet om je woorden te bagatelliseren of je gevoelens te minimaliseren. Humor is een uitlaatklep, een afleiding, maar bovenal een communicatieprobleem .

“Afhankelijk van het stel zullen sommigen de voorkeur geven aan stilte, niet reageren of alleen knikken. En dan zullen ze het gesprek ontvluchten. Hier is een soort luchtigheid met gelach. En zo brengen we luchtigheid waar die ontbreekt, en waar aan de andere kant zorgen heersen,” zegt seksologe en psychoanalytica Catherine Blanc op radiostation Europe 1 , waarbij ze luisteraars eraan herinnert dat dit verkeerd geïnterpreteerd kan worden.

De uitdrukking van ongemak

Je partner plaagt je op momenten dat je een oprecht compliment verwacht. Ze reageren op je hartelijke uitingen met ondeugendheid en speelsheid, terwijl je hoopt op echte genegenheid terug. Als je partner te veel lacht en humor gebruikt, zelfs tijdens conflicten en intieme momenten, is dat vooral een façade. Het is een dekmantel om ongemak te verbergen. Sommige mensen gebruiken lachen op dezelfde manier als anderen mokken en zich zwijgend terugtrekken. Humor is een strategie om afleiding te creëren en de situatie om te draaien.

"Soms vluchten we omdat we onszelf niet onder ogen durven te zien, omdat we onszelf niet durven te bevragen of zelfs maar bevraagd willen worden. Dus gebruiken we humor, omdat we weten dat het werkt en omdat het ons in staat stelt de controle terug te winnen doordat we de ander aan het lachen maken," legt de specialist uit.

Alles benaderen vanuit een humoristisch perspectief betekent echter dat je jezelf afsluit voor de rauwe emoties van anderen, waardoor er een afstand ontstaat of je zelfs egoïstisch overkomt in plaats van een "leverancier van goede humor".

Humor als schild

"Het hoogste verdedigingsmechanisme van de mens." Zo definieerde Sigmund Freud humor. En niet zonder reden: achter een goed geplaatste geestigheid schuilt soms een echt emotioneel verdedigingsmechanisme.

Je partner maakt geen grapjes om je aan het lachen te maken of de sfeer te verlichten. Ze maken grapjes om zichzelf te beschermen. Tegen jou, tegen zichzelf, maar vooral tegen wat bepaalde gesprekken naar boven kunnen brengen. Praten over hun emoties, een fout toegeven, angst of kwetsbaarheid uiten... dit zijn allemaal lastige onderwerpen die ze liever vermijden met een goed getimede grap.

Humor wordt dan een onzichtbaar pantser. Waar sommigen zich in stilte terugtrekken of vluchten, kiest hij voor een slimme wending. Een grap, een woordspeling, een imitatie… en voilà, het serieuze onderwerp verdwijnt als sneeuw voor de zon. Niet dat hij niets te zeggen heeft, maar dat hij niet weet hoe hij het anders moet zeggen. "Grappen zijn dus prima, maar alleen als ze niemand het zwijgen opleggen," waarschuwt de expert.

Uiteindelijk betekent van iemand houden die een clown is, accepteren dat hij of zij niet zomaar van de ene op de andere dag zijn of haar rode neus afzet. Maar het betekent ook dat je hem of haar de ruimte geeft om geleidelijk aan grappen te ontwikkelen... en serieus te durven zijn, zonder bang te hoeven zijn de draad kwijt te raken. Samenleven met iemand die een Mr. Bean-achtige uitspraak doet, betekent leren tussen de regels te lezen, ironie te interpreteren en door hun verdedigingsmechanismen heen te kijken.

Als woordenkunstenaar jongleer ik dagelijks met stijlmiddelen en perfectioneer ik de kunst van feministische grappen. In mijn artikelen biedt mijn licht romantische schrijfstijl je een aantal werkelijk boeiende verrassingen. Ik geniet ervan complexe kwesties te ontrafelen, als een moderne Sherlock Holmes. Genderminderheden, gelijkheid, lichaamsdiversiteit... Als journalist op het scherpst van de snede duik ik hals over kop in onderwerpen die debat aanwakkeren. Als workaholic wordt mijn toetsenbord vaak op de proef gesteld.
Zijn vrouw verliest haar gezichtsvermogen; hij bedenkt een project dat even eenvoudig als ontroerend is.

